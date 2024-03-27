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إيلان بابيه: إنه الظلام قبل الفجر، الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي يبلغ نهايته

3/27/2024 11:27:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيلان بابيه* - (ذا بوليت) 16/2/2024
ترجمة: علاء الدين أبو زينة

في 21 كانون الثاني (يناير) 2024، تحدث البروفيسور إيلان بابيه في يوم "الذكرى السنوية للإبادة الجماعية" الذي نظمته "اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان" Islamic Human Rights Commission's (IHRC) في لندن، المملكة المتحدة. وركز في حديثه على الحاجة إلى فهم أن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين التي نشهدها حاليا، بقدر ما هي وحشية، فإنها تؤشر أيضًا على زوال ما تسمى "الدولة اليهودية". وعلينا أن نكون مستعدين لتخيل عالم جديد بعدها.
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ليست الفكرة عن كون الصهيونية مشروع استعمار استيطاني جديدة. كان الباحثون الفلسطينيون الذين يعملون في بيروت في "مركز أبحاث منظمة التحرير الفلسطينية" في ستينيات القرن الماضي قد فهموا تمامًا أن ما يواجهونه في فلسطين ليس مشروعاً استعمارياً كلاسيكياً. ولم يؤطروا إسرائيل على أنها مجرد مستعمرة بريطانية أو أميركية، وإنما اعتبروها منتمية إلى ظاهرة موجودة في أجزاء أخرى من العالم؛ تُعرَّف بأنها استعمار استيطاني. ومن الجدير ملاحظة أنه على مدى 20 إلى 30 عامًا، اختفت فكرة الصهيونية كاستعمار استيطاني من الخطاب السياسي والأكاديمي. لكن هذه الفكرة عادت إلى الظهور عندما اتفق الباحثون في أجزاء أخرى من العالم، لا سيما جنوب أفريقيا وأستراليا وأميركا الشمالية، على أن الصهيونية هي ظاهرة مشابهة لحركة الأوروبيين الذين أنشأوا الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا. وتساعدنا هذه الفكرة على تحقيق فهم أفضل بكثير لطبيعة المشروع الصهيوني في فلسطين منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى اليوم، وتعطينا فكرة عما يمكن أن نتوقعه في المستقبل.
أعتقد أن هذه الفكرة بالتحديد، التي برزت في تسعينيات القرن العشرين وربطت تصرفات المستوطنين الأوروبيين -خاصة في أماكن مثل أميركا الشمالية وأستراليا- مع تصرفات المستوطنين الذين جاؤوا إلى فلسطين في أواخر القرن التاسع عشر، أظهرت بوضوح نوايا المستوطنين اليهود الذين استعمروا فلسطين وطبيعة المقاومة الفلسطينية المحلية لذلك الاستعمار. وقد اتّبع المستوطنون المنطق الأهم الذي اعتمدته الحركات الاستعمارية الاستيطانية في كل مكان: أنه من أجل تأسيس مجتمع استعماري استيطاني ناجح خارج أوروبا، سيكون عليك القضاء على السكان الأصليين في البلد الذي تستقر فيه. وهذا يعني أن مقاومة السكان الأصليين لهذا المنطق هي نضال ضد تعرضهم للإفناء، وليست مسألة تحرير فقط. وهذا مهم عندما يفكر المرء في العملية التي نفذتها "حماس" مؤخرًا وفي غيرها من عمليات المقاومة الفلسطينية منذ العام 1948.
المستوطنون
كان المستوطنون أنفسهم -كما كان الحال بالنسبة للعديد من الأوروبيين الذين جاؤوا إلى أميركا الشمالية أو أميركا الوسطى أو أستراليا- لاجئين وضحايا للاضطهاد. وكان بعضهم أفضل حظاً وكانوا يبحثون فقط عن حياة وفرص أفضل. لكن معظمهم كانوا منبوذين في أوروبا وكانوا يتطلعون إلى إنشاء أوروبا أخرى في مكان آخر، أوروبا جديدة، بدلاً من تلك الأوروبا التي لا تريدهم. وفي معظم الحالات، اختاروا مكانًا يعيش فيه أناس آخرون مسبقًا؛ السكان الأصليون. وهكذا، كانت المجموعة الأساسية الأكثر أهمية بينهم هي مجموعة قادتهم ومنظريهم الذين وفروا مبررات دينية وثقافية لاستعمار أرض أناس آخرين. ويمكن للمرء أن يضيف إلى ذلك ضرورة الاعتماد على إمبراطورية لبدء الاستعمار وإدامته، حتى عندما تمرد المستوطِنون على الإمبراطورية التي ساعدتهم وطالبوا بالاستقلال عنها وحققوه، وهو ما حصلوا عليه في كثير من الأحيان ثم جددوا تحالفهم مع الإمبراطورية. وتشكل العلاقة الأنجلو-صهيونية التي تحولت إلى تحالف أنجلو-إسرائيلي مثالاً على ذلك.
ربما تكون فكرة أن بإمكانك القضاء على شعب الأرض التي تريدها بالقوة أكثر إمكانية لأن تُفهم -لا أن تُبرر- في سياقات القرون 16 و17 و18 لأنها سارت جنبًا إلى جنب مع مصادقة كاملة على ممارسة الإمبريالية والاستعمار. وقد تغذت هذه الفكرة على التجريد المشترك للشعوب الأخرى غير الغربية وغير الأوروبية من إنسانيتها. وإذا جردتَ الناس من إنسانيتهم، فيمكنك القضاء عليهم بسهولة أكبر. لكنّ ما كان بالغ الفرادة في الصهيونية كحركة استعمارية استيطانية هو أنها ظهرت على الساحة الدولية في وقت بدأ فيه الناس في جميع أنحاء العالم بإجراء مراجعة لفكرة الحقفي إزالة السكان الأصليين؛ القضاء على هؤلاء السكان، وبالتالي، يمكننا أن نفهم الجهد والطاقة اللذين استثمرهما الصهاينة -ولاحقًا دولة إسرائيل- في محاولة التغطية على الهدف الحقيقي لحركة استعمار استيطاني مثل الصهيونية، الذي هو القضاء على السكان الأصليين.
الصهيونية في غزة
لكن الصهاينة يقضون اليوم في غزة على السكان الأصليين أمام أعيننا، فكيف حدث أنهم تخلوا عن 75 عامًا تقريبًا من محاولة إخفاء سياساتهم الإقصائية؟ لفهم هذا التحول، ينبغي أن نقيّم التحول الذي حدث في طبيعة الصهيونية في فلسطين على مر السنين.
في المراحل الأولى من المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني، نفذ قادته سياساتهم الإقصائية مع محاولة حقيقية لتربيع الدائرة عن طريق الادعاء بأن من الممكن بناء ديمقراطية، وفي الوقت نفسه القضاء على السكان الأصليين. كانت لديهم رغبة قوية في الانتماء إلى مجتمع الأمم المتحضرة، وافترض هؤلاء القادة، ولا سيما بعد الهولوكوست، أن سياسات الإقصاء لن تؤدي إلى إبعاد إسرائيل من ذلك المجتمع.
لتربيع هذه الدائرة، أصرت القيادة على أن إجراءاتها الإقصائية ضد الفلسطينيين كانت "انتقاماً" أو "رداً" على الأعمال الفلسطينية. ولكن، سرعان ما أرادت هذه القيادة الانتقال إلى إجراءات أكثر جوهرية للقضاء على الفلسطينيين، فتخلت عن ذريعة "الانتقام" الزائفة وتوقفت عن تبرير ما تفعل.
ثمة، في هذا السياق، تعالق واضح بين الطريقة التي تطوَّر بها التطهير العرقي للفلسطينيين في العام 1948 من جهة، والعمليات التي ينفذها الإسرائيليون اليوم في غزة اليوم. في العام 1948، بررت القيادة لنفسها كل مجزرة ارتُكبت، بما في ذلك مذبحة دير ياسين سيئة السمعة في 9 نيسان (أبريل)، باعتبارها رد فعل على عمل فلسطيني: كان من الممكن أن يكون العمل إلقاء حجارة على حافلة أو مهاجمة مستوطنة يهودية، ولكن كان لا بد من تقديم المجازر، محلياً وخارجياً- على أنها لا تأتي من فراغ؛ أنها دفاع عن النفس. وفي الحقيقة، كان هذا هو السبب في أن الجيش الإسرائيلي سُمي "قوات الدفاع الإسرائيلية". ولكن، لأن المشروع الصهيوني في فلسطين هو مشروع استعماري استيطاني، فإنه لا يمكن أن يعتمد كل الوقت على ذريعة "الانتقام".
نكبة 1948
بدأت القوات الصهيونية عمليات التطهير العرقي خلال النكبة في شباط (فبراير) 1948. وعلى مدى شهر، تم تقديم جميع هذه العمليات على أنها انتقام من المعارضة الفلسطينية لـ"خطة التقسيم" التي وضعتها الأمم المتحدة في تشرين الثاني (نوفمبر) 1947. وفي 10 آذار (مارس) 1948، توقفت القيادة الصهيونية عن الحديث عن الانتقام، واعتمدت خطة رئيسية للتطهير العرقي لفلسطين. ومن آذار (مارس) 1948 إلى نهاية ذلك العام، تم التطهير العرقي لفلسطين، الذي أدى إلى طرد نصف سكانها، وتدمير نصف قراها، ونزع العروبة عن معظم مدنها، كجزء من خطة رئيسية منهجية ومتعمدة للتطهير العرقي.
وبالمثل، بعد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة في حزيران (يونيو) 1967، كلما أرادت إسرائيل تغيير الواقع تغييراً جذرياً أو الانخراط في عملية تطهير عرقي واسعة النطاق، كانت تتخلى عن الحاجة إلى تبرير.
ونحن نشهد نمطًا مماثلاً اليوم. في البداية، تم تقديم الأعمال الإسرائيلية في غزة على أنها انتقام من عملية "طوفان الأقصى"، لكنها أصبحت الآن الحرب المسماة "السيوف الحديدية" التي لا تهدف إلى إعادة غزة إلى السيطرة الإسرائيلية المباشرة فحسب، وإنما تطهير شعبها عرقياً من خلال حملة للإبادة الجماعية.
السؤال الكبير هو: لماذا وقع السياسيون والصحفيون والأكاديميون في الغرب في الفخ نفسه الذي كانوا قد وقعوا فيه في العام 1948؟ كيف يمكن أنهم ما يزالون يصدقون اليوم فكرة أن إسرائيل تدافع عن نفسها في قطاع غزة؟ أن ما تفعله هو رد فعل على أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر)؟
أو أنهم ربما لا يقعون في الفخ في الحقيقة. ربما يعرفون أن ما تفعله إسرائيل في غزة يستخدم عملية 7 تشرين الأول (أكتوبر) كذريعة.
الإبادة الجماعية
في كلتا الحالتين، حتى الآن، كان لجوء الإسرائيليين إلى ذريعة كل مرة يعتدون فيها على الفلسطينيين، قد ساعد الدولة على الاحتفاظ بدرع الحصانة الذي سمح لها بمواصلة سياساتها الإجرامية من دون خوف من أي رد فعل ذي مغزى من المجتمع الدولي. وقد ساعدت الذريعة على إظهار صورة إسرائيل كجزء من العالم الديمقراطي والغربي، وبالتالي تجنب أي إدانة أو عقوبات. كان خطاب الدفاع والانتقام هذا برمته مهماً دائماً لدرع الحصانة الذي تتمتع به إسرائيل وتحتمي من الحكومات في الشمال العالمي.
ولكن، كما حدث في العام 1948، تستغني إسرائيل اليوم أيضًا عن الذريعة مع استمرار عمليتها، وهو الوقت الذي يجد فيه حتى أكبر أنصارها صعوبة في تأييد سياساتها. لقد وصل حجم الدمار، وعمليات القتل الجماعي والإبادة الجماعية في غزة، إلى مستوى يجعل الإسرائيليين يجدون صعوبة متزايدة في إقناع -حتى أنفسهم- بأن ما يفعلونه هو في الحقيقة دفاع عن النفس أو رد فعل. وبذلك، من الممكن أن يجد المزيد والمزيد من الناس في المستقبل صعوبة في قبول هذا التبرير الإسرائيلي للإبادة الجماعية التي تنفذها في غزة.
بالنسبة لمعظم الناس، أصبح من الواضح أن المطلوب هو السياق وليس الذريعة. ومن الواضح جداً، تاريخياً وأيديولوجياً، أن 7 تشرين الأول (أكتوبر) يُستخدم كذريعة لإكمال ما عجزت الحركة الصهيونية عن إكماله في العام 1948.
في العام 1948، استغلت الحركة الاستعمارية الاستيطانية الصهيونية مجموعة معينة من الظروف التاريخية التي كنتُ قد كتبت عنها بالتفصيل في كتابي "التطهير العرقي لفلسطين"، من أجل طرد نصف سكان فلسطين. وكما هو مذكور أعلاه، فقد دمروا في هذه العملية نصف القرى وهدموا معظم المدن الفلسطينية، ومع ذلك بقي نصف الفلسطينيين داخل فلسطين. والفلسطينيون الذين أصبحوا لاجئين خارج حدود فلسطين واصلوا المقاومة، وبالتالي لم يتحقق الوضع المثالي للمشروع الاستعماري الاستيطاني، المتمثل في القضاء على السكان الأصليين، واستخدمت إسرائيل تدريجيًا كل قوتها وكل ما هو تحت يدها، من العام 1948 وحتى اليوم، لمواصلة مهمة القضاء على السكان الأصليين.
إنك لا تستطيع القضاء على السكان الأصليين من البداية إلى النهاية بمجرد عملية عسكرية يمكنك بها احتلال مكان، أو ذبح الناس، أو طردهم. إن القضاء على الناس يحتاج إلى أن يتم تبريره أو أنه سينزع إلى الهمود، والطريقة للقيام بذلك هي التجريد المستمر لأولئك الذين تنوي القضاء عليهم من الإنسانية. لا يمكنك أن تقتل الناس على نطاق واسع أو أن تبيد إنساناً آخر ما لم تجرده من إنسانيته. وهكذا، كان تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم رسالة، صريحة وضمنية، يتم بثها إلى اليهود الإسرائيليين من خلال نظامهم التعليمي، ونظام التنشئة الاجتماعية في الجيش، ووسائل الإعلام، والخطاب السياسي. وكان لا بد من نقل هذه الرسالة وإدامتها إذا ما أريد استكمال عملية القضاء على الفلسطينيين.
لذلك نشهد الآن محاولة جديدة قاسية بشكل خاص لإكمال عملية محو الفلسطينيين. لكنَّ الأمر ليس ميؤوسًا منه تمامًا. في الواقع، من المفارقات أن هذا التدمير اللاإنساني لغزة يعرّي فشل المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني. قد يبدو قول هذا سخيفًا لأنني أصف صراعًا بين حركة مقاومة صغيرة، حركة التحرير الفلسطينية، ودولة قوية ذات آلة عسكرية وبنية تحتية أيديولوجية عاكفة فقط على تدمير السكان الأصليين في فلسطين. كما أنه ليس لدى حركة التحرر هذه تحالف قوي يقف خلفها، في حين أن الدولة التي تواجهها هذه الحركة تتمتع بتحالف قوي يقف خلفها -من الولايات المتحدة، إلى الشركات متعددة الجنسيات وشركات أمن الصناعة العسكرية، ووسائل الإعلام الرئيسية والأوساط الأكاديمية السائدة. إننا نتحدث عن شيء يبدو ميؤوسًا منه ومحبطًا لأن لديك هذه الحصانة الدولية لسياسات الإقصاء المبرم التي بدأت منذ المراحل الأولى للصهيونية وما تزال مستمرة حتى اليوم. وربما يبدو هذا أسوأ فصل في المحاولة الإسرائيلية لدفع سياسات الإقصاء إلى مستوى جديد؛ إلى جهد أكثر تركيزًا لقتل الآلاف من الناس في فترة زمنية قصيرة كما لم يجرؤ الإسرائيليون على أن يفعلوا من قبل.
كيف إذن يمكن أن تكون هذه أيضًا لحظة أمل؟ أولاً وقبل كل شيء، هذا النوع من الكيان السياسي، الدولة، الذي يتعين عليه الحفاظ على تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم من أجل تبرير القضاء عليهم هو كيان ذو أساس بالغ الهشاشة، إذا ما نظرنا إلى المستقبل الأبعد.
وكان هذا الضعف الهيكلي واضحًا مسبقًا قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر). وجزء من هذا الضعف هو حقيقة أنك إذا استبعدت مشروع القضاء على السكان الأصليين، يبقى لديك القليل جداً مما يمكن أن يوحد مجموعة الأشخاص الذين يعرِّفون أنفسهم بأنهم الأمة اليهودية في إسرائيل.
إذا استبعدت الحاجة إلى القتال والقضاء على الفلسطينيين، فإنك ستترك معسكرَين يهوديين متحاربين، رأيناهما يتقاتلان بالفعل في شوارع تل أبيب والقدس حتى 6 تشرين الأول (أكتوبر) 2023. كانت هناك مظاهرات ضخمة لليهود العلمانيين، أولئك الذين يصفون أنفسهم بأنهم يهود علمانيون -معظمهم من أصل أوروبي- الذين يعتقدون أن من الممكن إنشاء دولة ديمقراطية تعددية مع الإبقاء على الاحتلال والفصل العنصري تجاه الفلسطينيين داخل إسرائيل، في مواجهة نوع جديد من الصهيونية المسيانية التي تطورت في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، -ما أسميته في مكان آخر دولة يهودا- التي ظهرت فجأة بيننا، والتي يعتقد معتنقوها أن لديهم الآن طريقة لخلق نوع من الثيوقراطية الصهيونية من دون أي اعتبار للديمقراطية، وأن هذه هي الرؤية الوحيدة الممكنة لدولة يهودية مستقبلية.
في الحقيقة، ليس ثمة ما هو مشترك بين هاتين الرؤيتين سوى شيء واحد: أن كلا المعسكرين لا يهتمان بالفلسطينيين، وكلا المعسكرين يعتقد أن بقاء إسرائيل يعتمد على استمرار سياسات الإقصاء تجاه الفلسطينيين للقضاء عليهم. وهذا الاتجاه لن يتمكن من الصمود. إن هذا سيتفكك وينفجر من الداخل لأنه لا يمكنك أن تبقي، في القرن الحادي والعشرين، على دولة ومجتمع متماسكين معًا على أساس أن إحساسهما المشترك بالانتماء هو جزء من إبادة جماعية استئصالية. يمكن أن يعمل هذا مع البعض بالتأكيد، لكنه لا يمكن أن يعمل مع الجميع.
وقد رأينا بالفعل إشارة إلى ذلك قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر): شاهدنا كيف أن الإسرائيليين الذين لديهم فرص في أجزاء أخرى من العالم بسبب جنسيتهم المزدوجة ومهنهم وقدراتهم المالية، أخذوا يفكرون بجدية في نقل أموالهم وأنفسهم إلى خارج دولة إسرائيل. وسيكون كل ما يتبقى لديك مجرد مجتمع ضعيف اقتصادياً، يقوده هذا النوع من الانصهار بين الصهيونية المسيانية، والعنصرية، والسياسات الإقصائية تجاه الفلسطينيين. نعم، سوف يكون ميزان القوى في البداية إلى جانب الإزالة، وليس مع ضحايا الإزالة، لكن ميزان القوى ليس محلياً فقط. إن ميزان القوى إقليمي ودولي. وكلما كانت السياسات الإقصائية أكثر قمعًا (وهو شيء من الرهيب أن نقوله، ولكنه صحيح)، قلت القدرة على التستر عليها باعتبارها "رداً" أو "انتقاماً"، ونُظر إليها على أنها سياسة إبادة جماعية وحشية. وبالتالي، من غير المرجح أن تستمر الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل اليوم في المستقبل.
لذلك، أعتقد حقاً أن ما نشهده في هذه اللحظة المظلمة للغاية -مظلمة لأن القضاء على الفلسطينيين انتقل إلى مستوى جديد- لم يسبق له مثيل. عندما يتعلق الأمر بالخطاب الذي تستخدمه إسرائيل، وقوة السياسات الإقصائية الإبادية والغرض منها -فإنها لم تكن هناك فترة مثل هذه الفترة في التاريخ. هذه مرحلة جديدة من الوحشية ضد الفلسطينيين. وحتى النكبة، التي كانت كارثة لا يمكن تصورها، لا تقارن بما نراه الآن وما سنراه في الأشهر القليلة المقبلة. ونحن، في رأيي، في الأشهر الثلاثة الأولى فقط من فترة سنتين ستشهدان أسوأ أنواع الفظائع التي يمكن أن تلحقها إسرائيل بالفلسطينيين.
ولكن، حتى في هذه اللحظة المظلمة، يجب أن نفهم أن المشاريع الاستعمارية الاستيطانية التي تتفكك تستخدِم دائما أسوأ أنواع الوسائل لمحاولة إنقاذ مشروعها. حدث هذا في جنوب إفريقيا وجنوب فيتنام. وأنا لا أقول هذا كأمنية، ولا أقوله كناشط سياسي؛ إنني أقول هذا بصفتي باحثًا في إسرائيل وفلسطين، وبكل الثقة التي توفرها مؤهلاتي العلمية. وعلى أساس فحص مهني رصين، أقول إننا نشهد الآن نهاية المشروع الصهيوني؛ ليس ثمة أدنى شك في ذلك.
لقد وصل هذا المشروع التاريخي إلى نهايته، وهي نهاية عنيفة -مثلُ هذه المشاريع عادة ما تنهار بعنف، وهي لذلك لحظة خطيرة جدًا بالنسبة لضحايا هذا المشروع. والضحايا دائمًا هم الفلسطينيون، إلى جانب اليهود، لأن اليهود هم أيضًا ضحايا للصهيونية. وهكذا، فإن عملية الانهيار ليست مجرد لحظة أمل، بل إنها أيضًا الفجر الذي سيطلع بعد الظلام، وهي النور في نهاية النفق.
ومع ذلك، فإن مثل هذا الانهيار ينتج فراغًا. والفراغ يظهَر فجأة؛ إنه مثل جدار يتآكل ببطء بفعل الشقوق التي فيه، ولكنه ينهار بعد ذلك في لحظة واحدة قصيرة. وعلى المرء أن يكون مستعداً لمثل هذه الانهيارات؛ لاختفاء دولة أو تفكك مشروع استعماري استيطاني. وقد رأينا ما حدث في العالم العربي عندما لم يتم ملء فوضى الفراغ بأي مشروع بنّاء بديل. في مثل هذه الحالة، تتواصل الفوضى فحسب.
ثمة شيء واحد واضح: أياً يكن مَن يفكر في بديل للدولة الصهيونية، فإنه لا يجب أن يبحث عن أوروبا أو الغرب لجلب نماذج تحل محل الدولة المنهارة. ثمة نماذج أفضل بكثير؛ وهي نماذج محلية وموروثة من الماضي القريب والبعيد للمشرق (شرق البحر الأبيض المتوسط) والعالم العربي ككل. وهناك في الفترة العثمانية الطويلة مثل هذه النماذج والموروثات التي يمكن أن تساعدنا، مع أخذ أفكار من الماضي للنظر إلى المستقبل.
ويمكن لهذه النماذج أن تساعدنا في بناء نوع مختلف جداً من المجتمع؛ واحد يحترم الهويات الجماعية مثلما يحترم الحقوق الفردية، ويتم بناؤه من الصفر كنوع جديد نموذج يستفيد من التعلم من أخطاء إنهاء الاستعمارات في أجزاء كثيرة من العالم، بما في ذلك في العالم العربي وأفريقيا. والأمل أن يخلق هذا نوعًا مختلفًا من الكيان السياسي الذي يمكن أن يكون له تأثير كبير وإيجابي على العالم العربي ككل.

*إيلان بابيه Ilan Pappé: (من مواليد العام 1954): مؤرخ إسرائيلي بارز وناشط اشتراكي. أستاذ بكلية العلوم الاجتماعية والدراسات الدولية بجامعة إكسيتر بالمملكة المتحدة، ومدير المركز الأوروبي للدراسات الفلسطينية بالجامعة، والمدير المشارك لمركز إكسيتر للدراسات العرقية والسياسية.
كان محاضرًا بارزًا في العلوم السياسية بجامعة حيفا (1984-2007) ورئيسًا لمعهد إميل توما للدراسات الفلسطينية والإسرائيلية في حيفا (2000-2008). مؤلف كتب: "التطهير العرقي لفلسطين" (2006)، و"الشرق الأوسط الحديث" (2005)، و"تاريخ لفلسطين الحديثة: أرض واحدة وشعبان" (2003)، و"عشر خرافات عن إسرائيل" (2017). وكان أيضًا عضوًا بارزًا في "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة". يلقي اللوم على إنشاء إسرائيل كسبب لغياب السلام في الشرق الأوسط، ويرى أن الصهيونية أكثر خطورة من التطرف الإسلامي. يدعم حل الدولة الواحدة وقيام دولة ثنائية القومية للفلسطينيين والإسرائيليين. ومؤيد لـ"حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" على إسرائيل (BDS).

*نشر هذا المقال تحت عنوان: It Is Dark Before the Dawn, But Israeli Settler Colonialism Is At an End

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