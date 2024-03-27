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إسرائيل ستكون عرضة لعقوبات إذا لم تطع مجلس الأمن

3/27/2024 11:27:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بقلم: حن معنيت
27/3/2024

تجاهل إسرائيل لقرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة يمكن أن يشجع دولا على فرض عقوبات عليها، هكذا قال للصحيفة خبراء في القانون الدولي. وحسب هؤلاء الخبراء، فإنه رغم أن مجلس الأمن نفسه لا يتوقع أن يفرض عقوبات على إسرائيل، إلا أن القرار، الذي يضاف إلى إجراءات قانونية دولية أخرى تجري ضد إسرائيل، يمكن أن يعطي الدعم لدول مختلفة من أجل قطع علاقاتها مع إسرائيل ووقف التجارة معها وهكذا يعزلها سياسيا واقتصاديا.
"دول، وليس مجلس الأمن، هي التي فرضت عقوبات على روسيا في أعقاب غزو أوكرانيا، وهذه العقوبات شملت قطع العلاقات الاقتصادية وقطع علاقات الطيران وفصلها عن المنظومة المصرفية"، قالت الدكتورة تمار اوستفسكي برانديس من الكلية الأكاديمية كريات اونو. "هذه وسائل جدية ستجد إسرائيل صعوبة كبيرة في الصمود أمامها. قرار مجلس الأمن والأوامر ضد إسرائيل التي أعطيت من قبل محكمة العدل في لاهاي والرأي القانوني الاستشاري الذي على وشك أن تعطيه المحكمة في لاهاي بخصوص التداعيات القانونية لنشاطات إسرائيل في المناطق، كل ذلك يخلق صورة دولة لا تحترم القانون الدولي".
البروفيسور الياف ليبليخ من جامعة تل أبيب، قدر أنه إذا لم تمتثل إسرائيل لقرار مجلس الأمن، فإن عزلتها في العالم ستزداد. "عدم الامتثال سيودي بدول أخرى إلى فحص فرض عقوبات على إسرائيل، مثل التوقف عن تزويدها بالسلاح"، قال.
مع ذلك، الدكتور روعي شاين دورف، النائب السابق للمستشار القانوني للحكومة في الشؤون الدولية، يعتقد أنه في الساحة الدولية "كل هذا سياسة". وحسب قوله، فإنه "إذا أرادت بعض الدول، فإنه يمكنها العمل ضد إسرائيل كما فعلت قبل القرار أيضا".
مجلس الأمن قرر في يوم الاثنين الماضي الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار للحرب في القتال في شهر رمضان والإطلاق الفوري لسراح المخطوفين المحتجزين لدى حماس. رغم أن القرار لا يربط وقف إطلاق النار مع تحرير المخطوفين. القرار اتخذ بقوة الفصل السادس في وثيقة الأمم المتحدة، التي مع الفصل السابع تعطي لمجلس الأمن صلاحية لتسوية النزاعات الدولية. مع ذلك، في حين أن الفصل السابع يعطي مجلس الأمن صلاحيات إنفاذ ملزمة، مثل صلاحية فرض العقوبات على دولة والسماح باستخدام القوة العسكرية ضدها، فإنه في القضاء الدولي هناك خلاف حول القرار الذي يتم اتخاذه بقوة الفصل السادس. حسب أحد المواقف، فإن القرارات التي تتخذ استنادا للفصل السادس يمكن أن تكون ملزمة. وهذا يتعلق فيما إذا كانت هذه القرارات مصاغة كـ"قرار" أو "توصية". حسب موقف آخر، فإن القرارات التي تتخذ استنادا للفصل السادس هي دائما بمثابة توصيات. على القرار الذي اتخذ في يوم الاثنين في المجلس، لم يتم القول إذا كان توصية أو قرارا. وحسب الولايات المتحدة مثلا هذا قرار غير ملزم.
أيضا الخبراء الذين تحدثوا مع "هآرتس" منقسمون حول مسألة إذا كان القرار ملزما قانونيا لإسرائيل أو أن له طابعا إعلانيا فقط. الدكتورة تمار مغيدو من الجامعة العبرية، فسرت بأن "هناك نقاشا قديما حول هل مطلوب أن يشير مجلس الأمن في قراره إلى أنه اتخذ، حسب الفصل السابع، كي يكون القرار ملزما، وأيضا هل مطلوب استخدام مفهوم "يقرر" من أجل أن يتم تفعيل الإلزام". حسب مغيدو، فإنه "في العقود الأخيرة، الممارسة السائدة كانت أنها اعتبرت أيضا القرارات التي لم تتم الإشارة فيها إلى أنها تستند إلى الفصل السابع، قرارات ملزمة إذا استخدمت فيها أفعال "مطالبة" أخرى، مثل الحالة مدار الحديث "يطالب". ولكن يحتمل أن تجادل إسرائيل بكل الطرق وتقول إن القرار غير ملزم".
حسب ليبليخ، فإنه من ناحية قانونية، معنى القرار هو طلب من مجلس الأمن بالوقف الفوري لإطلاق النار، وأيضا طلب تحرير غير مشروط للمخطوفين، وخلافا للأصوات التي تسمع في إسرائيل، فإن قرارات مجلس الأمن التي تصاغ بمثل هذه اللهجة هي ملزمة. "إسرائيل ستقول إن هذه الطلبات مرتبطة ببعضها بعضا، لكن كثيرين في المجتمع الدولي سيقولون إن هذه واجبات مستقلة، لذلك مطلوب وقف فوري لإطلاق النار حتى نهاية شهر رمضان دون صلة بتحرير المخطوفين".
من جهة أخرى، شاين دورف يقول إن القرار غير ملزم قانونيا لأنه اتخذ استنادا إلى الفصل السادس في ميثاق الأمم المتحدة. اوستفسكي أكدت أنه في كل الحالات "هذا لا يعني أن هذا القرار غير مهم أو أنه لن تكون له تداعيات. فهو يشير إلى ما يتوقع من الطرفين ويؤثر على الطريقة التي تحسب فيها الدول خطواتها أمام إسرائيل". أيضا شاين دورف يوافق على أن القرار هو تطور مهم لأنه "يعكس اتفاقا سياسيا ودبلوماسيا بأنه مطلوب وقف لإطلاق النار". وهو يشير إلى أن "القرار تمت صياغته بشكل متعمد بصورة تمكن من تفسيرات مختلفة حول مسألة إذا كان وقف إطلاق النار متعلقا أو غير متعلق بتحرير المخطوفين".
مغيدو تقول أيضا إن مجرد القرار حول وقف إطلاق النار للمرة الأولى منذ بداية الحرب هو خطوة مهمة من ناحية قانونية. وهي توافق أيضا على أنه "يمكن الجدل حول تفسيره. وهل حقيقة أن المطالبة بوقف إطلاق النار في شهر رمضان أشير إليها في الفقرة نفسها، مع المطالبة بإطلاق سراح المخطوفين المحتجزين في القطاع، يعني بأنهما يتعلقان ببعضهما بعضا، أو أن المطالبة بوقف النار مستقلة، ولذلك هو ملزم دون صلة بمسألة إذا كان سيتم إطلاق سراح المخطوفين".
تطور مهم آخر، وهو حقيقة أنه للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب لم تمنع الولايات المتحدة بواسطة حق الفيتو اتخاذ قرار في مجلس الأمن حول وقف إطلاق النار وامتنعت عن التصويت. حسب الخبراء، فإنه لقرار الفيتو يوجد ثمن بالنسبة لإدارة بايدن، سواء داخليا أو دوليا. والقرار الأميركي بعدم استخدام الفيتو في هذه المرة يعد رسالة لإسرائيل بأنه لا يمكنها الاعتماد بأن الولايات المتحدة ستفشل القرارات ضدها في مجلس الأمن. "الفيتو الأميركي ليس موردا غير قابل للنفاد. توجد هنا رسالة تقول إن الدعم المطلق وصل إلى النهاية. وأنه إذا لم تتغير الأمور فيما بعد من ناحية إصغاء إسرائيل للولايات المتحدة، فإنه يمكن أن تكون قرارات أصعب تجاهها"، قال ليبليخ.
رغم المخاطرة بالعقوبات واستمرار العزلة الدولية نتيجة قرار مجلس الأمن، إلا أنهم في الحكومة سارعوا للرد عليه بصورة عدائية. هكذا، وزير الخارجية الإسرائيلي كاتس، قال إن إسرائيل لن توقف إطلاق النار. "نحن سندمر حماس وسنواصل القتال حتى عودة آخر المخطوفين إلى البيت"، وحسب ليبليخ، فإن "رد وزير الخارجية يعكس الاستخفاف الكبير بالهيئة الأكثر أهمية في المجتمع الدولي، التي أيضا إسرائيل تعتمد عليها في كل ما يتعلق بالوضع في لبنان. هذا سلوك غير مقبول ويضع إسرائيل خارج المعسكر".
هوستفسكي أيضا انتقدت رد الحكومة على القرار، وقالت: "بدلا من أن تعمل الحكومة على الدفع قدما لتفسير للقرار يكون أقل إشكالية من ناحية إسرائيل، ويمكن فعل ذلك، فاللغة ضبابية والولايات المتحدة ألقت لنا حبل النجاة هذا، فإن وزير الخارجية يعلن بأن القرار لن يغير أي شيء في السلوك. بالتالي، هو يعزز الانطباع بأن إسرائيل غير ملزمة بالقانون الدولي".

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