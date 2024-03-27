حكومة الاحتلال: سننسخ حرب غزة في لبنان إذا صعّد حزب الله

MENAFN - Alghad Newspaper) حذّر آفي هيمان، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، ميليشيا حزب الله من أن بلاده "ستنسخ حرب غزة في لبنان" إذا صعّد "الحزب" مستوى التوترات.



وقال هيمان: "لقد أوضحنا لحزب الله أنهم إذا رفعوا مستوى التوترات، فسنقوم بنسخ حرب غزة في لبنان".



تأتي تصريحات هيمان في أعقاب مقتل إسرائيلي في مدينة كريات شمونة شمالي إسرائيل، الأربعاء، إثر إصابة المصنع الذي يعمل فيه بقصف صاروخي أطلق من جنوب لبنان، بحسب خدمة الإسعاف الإسرائيلية.



كما استشهد 8 أشخاص على الأقل، الأربعاء، بضربات إسرائيلية على جنوب لبنان، بينهم مقاتلون من ميليشيا حزب الله، بحسب رويترز.



وأوضح هيمان أنه مع النشاط المتزايد على الحدود الإسرائيلية مع لبنان، فإن تل أبيب "سترد بالنار على مصدر النار".



وشدد المتحدث على أن بلاده ستقضي على "وكلاء إيران واحدًا تلو الآخر، عندما يحين الوقت المناسب وفي الوقت الذي تختاره".