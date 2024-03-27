العالم يهدر مليار وجبة يوميا

وأكدت الأمم المتحدة أن أكثر من مليار طن من المواد الغذائية؛ أي حوالي خُمس المنتجات المتاحة في السوق، أُهدرت عام 2022، ومعظمها من جانب الأسر، ما يعادل مليار وجبة يوميا.



وقالت "إنغر أندرسن"، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إن "هدر الطعام مأساة عالمية.. ويعاني الملايين من الجوع اليوم، فيما يهدر الطعام في كل أنحاء العالم".



البيئة في خطر

وإلى جانب اعتبار هدر هذه الكميات من الطعام "فشلا أخلاقيا"، فإنه وبحسب التقرير يمثل "فشلا بيئيا"، إذ يُنتج هدر الطعام انبعاثات مسببة ارتفاعا بدرجة حرارة الكوكب أكثر خمس مرات من تلك الناجمة عن قطاع الطيران، ويتطلب تحويل مساحات شاسعة إلى أراضٍ زراعية لمحاصيل لا تؤكل أبدا.



أكثر من مليار وجبة

وأشار التقرير إلى أن رقم "مليار وجبة" هو "تقدير متحفظ جدا"، و"العدد الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك بكثير".



من جهته، قال ريتشارد سوانيل من منظمة "راب" التابعة للأمم المتحدة: "يمكنكم في الواقع إطعام جميع الأشخاص الذين يعانون الجوع حاليا في العالم، أي حوالي 800 مليون، بوجبة واحدة يوميا من الطعام الذي يرمى كل عام".



وقال إن جمع المنتجين وتجار التجزئة ساهم بعض الشيء في خفض الهدر وتوصيل الغذاء إلى الأشخاص الذي يحتاجون إليه، لافتا إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من الإجراءات المماثلة.



من المذنب الأول؟

وكانت الشركات التي تقدم خدمات الطعام، مثل المطاعم والمقاصف والفنادق، مسؤولة عن 28 % من الأطعمة المهدرة عام 2022، في حين أن تجارة التجزئة مثل الجزارة وبيع الخضر كانت مسؤولة عن 12 % منها.



لكنّ المذنب الأكبر كان الأسر التي تخلّصت من 60 % من مجموع الطعام المهدر؛ أي حوالي 631 مليون طن.



وأوضح سوانيل أن ذلك يعزى بشكل كبير إلى أن الأشخاص كانوا ببساطة يشترون طعاما أكثر مما يحتاجون إليه، لكنهم كانوا أيضا يسيئون تقدير حجم الوجبات التي يعدّونها مع عدم تناول بقايا الطعام.