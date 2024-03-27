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الجيش الأميركي يقول إنه دمر 4 مسيرات طويلة المدى أطلقها الحوثيون

3/27/2024 11:27:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
قال الجيش الأميركي، الأربعاء، إنه دمر 4 طائرات مسيرة طويلة المدى أطلقها الحوثيون من اليمن.


وذكرت القيادة المركزية الأميركية في منشور على إكس أن الطائرات المسيرة "كانت تستهدف سفينة حربية أميركية" في البحر الأحمر.

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