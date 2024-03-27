الجيش الأميركي يقول إنه دمر 4 مسيرات طويلة المدى أطلقها الحوثيون

الجيش الأميركي يقول إنه دمر 4 مسيرات طويلة المدى أطلقها الحوثيون
التاريخ
3/27/2024 11:27:40 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الجيش الأميركي، الأربعاء، إنه دمر 4 طائرات مسيرة طويلة المدى أطلقها الحوثيون من اليمن.
وذكرت القيادة المركزية الأميركية في منشور على إكس أن الطائرات المسيرة "كانت تستهدف سفينة حربية أميركية" في البحر الأحمر.
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