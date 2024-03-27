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اقتحامات واعتقالات جديدة في الضفة الغربية

3/27/2024 11:27:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس، سلسلة اقتحامات جديدة شملت مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
 واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين شقيقين، عقب مداهمة بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدة آليات واطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.
وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين ماهر وأحمد بحر.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيا من بلدة الشيوخ واقتحمت مخيم العروب في محافظة الخليل.
وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن أحمد عيادة من بلدة الشيوخ عقب مداهمة منزله.
كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب وسط مواجهات مع المواطنين.
وداهمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية مدينة نابلس، من جهة حاجز صرة غربا، واقتحمت إحدى العمارات في شارع تونس.
وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال نشرت فرق المشاة في المنطقة وقرب مدرسة كمال جنبلاط، كما نشرت القناصة على أسطح عدة بنايات.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب، شمال شرق القدس المحتلة.
وأفادت مصادر بالمخيم بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال وآلياته العسكرية، ترافقها جرافة اقتحمت المخيم من عدة محاور، وتجولت في عدة أحياء بالمخيم، وتمركزت في عدة مناطق.
كما اقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية بلدة كفر عقب، وجابت عدة شوارع، دون أن يبلغ عن إعتقالات.
واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، شابا لدى اقتحامها قرية سرطة غرب سلفيت.
وذكرت مصادر محلية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت عدة منازل في منطقة "الحاووز" عرف منها منزل المواطن مصطفى ابراهيم خطيب، واعتقلت الشاب ايمن ابراهيم الخطيب (28 عاما) عقب مداهمة منزله وتكسير محتوياته، كما قامت بالقاء القنابل الصوتية صوب المواطنين.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة عوريف جنوب نابلس، وتجولت في عدة مناطق، دون أن يبلغ عن إعتقالات.
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة عزون شرق قلقيلية.
وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من المدخل الغربي، وان آليات الاحتلال تمركزت في القرية وتجولت في عدة مناطق فيها.
اقتحمت قوات الاحتلال، مدينتي بيت لحم وبيت جالا، وقرية حوسان غرب المحافظة.
وأفاد مصدر أمني، بٱن قوات الاحتلال اقتحمت حي الكركفة وسط مدينة بيت لحم، وداهمت جنود الاحتلال أحد المنازل، فيما تمركز الاليات قرب فندق أحد الفنادق في المنطقة، دون انيبلغ عن اعتقالات.م
كما واقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت جالا غرب بيت لحم، وقرية حوسان وتحديدا منطقة المطينة ووسطها .
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة دير بلوط غرب سلفيت.
وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة وتجولت في عدة أحياء دون أن يبلغ عن إعتقالات.
احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طفلتين عند أحد الحواجز العسكرية وسط الخليل.
وقال الناشط ياسر أبو مرخية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام بالقرب من مسجد "جبل الرحمة" في تل الرميدة، احتجزت لوقت طويل طفلتيه زينب وجنى (8 و10 سنوات) أثناء خروجهما من المسجد بعد أداء صلاة العشاء، ومنعتهما من الوصول إلى منزلهما في تلك المنطقة وأجبرتهما على الجلوس عند الحاجز وسط حالة من الخوف والهلع.
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيت أمر شمال الخليل، وداهمت عددا من منازل المواطنين.
وذكرت "وفا"، ـأن قوات الاحتلال اقتحمت بآلياتها العسكرية بلدة بيت أمر، وانتشرت في منطقة الظهر، وداهمت عددا من المنازل واعتلت أسطحها، واندلعت على إثر ذلك مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

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