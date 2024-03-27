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تلك الخطايا المغلفة بوهم التقديس

3/27/2024 11:27:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قبل أيام، عدت من جديد لقراءة السيرة الذاتية لرئيس وزراء الأردن الأسبق المرحوم مضر بدران، والتي أصدرها قبل سنوات بكتاب اسمه "القرار".
وفي كثير من الأحداث والروايات التي يوردها الراحل وهو من الشخصيات السياسية الرئيسة في مرحلة التأسيس المئوي الأول للدولة، هناك تقاطعات في تلك الأحداث والروايات مع ما أورده الراحل عدنان أبوعودة في توثيقه لليوميات بجزئها الثاني الذي عنونه بعنوان "المستدرك".
في مذكراته التي كانت صياغتها قريبة جدا من شخصية "أبو عماد" رحمه الله بجملها الحاسمة والبعيدة عن تكلف البلاغة والزوائد اللفظية، استوقفتني تلك المرحلة التي يتحدث فيها رئيس وزراء الأردن الأسبق عن إدارة الأردن "لضفته الغربية" أيامها، والحديث في حكومة الراحل وصفي التل أول سبعينيات القرن الماضي حين كان الأردن يدير فعليا وعلى أرض الواقع شؤون الأرض المحتلة حتى عام 1988 حين قرر الملك الراحل الحسين فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة.
كانت عملية إدارة الضفة الغربية "المحتلة" تحتاج مأسسة إدارية حكومية منظمة بيروقراطيا وسياسيا، وفي كتابه يقول الراحل مضر بدران الذي تسلم بعد تقاعده من المخابرات رئاسة المكتب التنفيذي لشؤون الأرض المحتلة: (.. اخترت بناية مستقلة، وتسلم مندوبو الوزارات والمؤسسات الرسمية مهمة إدارة مكتب شؤون الضفة الغربية. كان معي طاهر المصري، والذي جاء مندوبا عن البنك المركزي حيث كان يعمل، و"شوكت محمود" أمين عام إدارة شؤون الأرض المحتلة، وتوليت رئاسة المكتب).
ويضيف رئيس وزراء الأردن في سرديته لتلك المرحلة: (.. انتزعت موافقة الحكومة على أن تكون موازنة إدارة الشؤون المحتلة 360 الف دينار، فاعترض وزير الشؤون الاجتماعية معللا ذلك بأن موازنة وزارته في الضفة الشرقية أقل من ذلك، فقال له الحسين رحمه الله "الضفة الشرقية ليست محتلة". وأمر وصفي التل ذلك الوزير في الاجتماع نفسه أن يسكت.
ويقول بدران الذي استلم إدارة شؤون الضفة الغربية مطلع السبعينيات: (.. بعد أن حصلت على الموازنة التي أريدها أنشأت بها جمعيات خيرية ومصانع للصناعات الخفيفة والمتوسطة وكان كل همي أن لا يعتمد الفلسطينيون على بضائع الإسرائيليين، وأن لا يدعموا بأي شكل الاقتصاد الإسرائيلي).
هذا المكتب صار وزارة شؤون الأرض المحتلة فيما بعد، وأساسه كان مبنيا على تلك الروح الإدارية لحماية الضفة وأهلها.
ما حدث بعد ذلك من تاريخ، لا يتسع له المقال لكنه قائم على منازعة شرسة من "منظمة التحرير" لتكون ممثلا وحيدا عن الشعب الفلسطيني، وقيادته وإدارته إلى أن انتهينا بأوسلو وتفريعاتها وسلطة حكم لا تستطيع فعليا إدارة حارة صغيرة في الضفة ورموزها مندمجة مع الاقتصاد الإسرائيلي بالشراكات المشبوهة.
واليوم.. ما تزال أدبيات منظمة التحرير ممزوجة بالخطاب الديني الذي يتوهمه الجميع "مقدسا" تحكم الخطاب الغوغائي حتى في عصر الإنترنت، والاتهامات بالتقصير للدولة الأردنية مسفوحة بالأطنان، والمظاهرات الصدامية في الشارع الأردني ليست أكثر من دفق غاضب ممزوج بالجهل.
قلناها سابقا ونكررها: الحل هو دولة القانون والمؤسسات والمواطنة الحقيقية.
وقد قيل قديما: غلف الخطيئة بغطاء من الذهب او العبارات المقدسة لتتكسر رماح العدالة عليها.

MENAFN27032024000072011014ID1108030614

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