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من يجرؤ؟

3/27/2024 11:27:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

من يجرؤ من الجماهير التي ستحضر إلى مدرجات ستاد عمان الدولي يوم الأحد المقبل، لمتابعة قمة الكرة الأردنية التي تجمع الفيصلي والوحدات، أن يشتم ويسب ويقذف، وصور أطفال غزة الجوعى وأشلاء شهدائها متناثرة في كل مكان؟ ..من يجرؤ في ((كلاسيكو)) الكرة الأردنية أن يخرج عن النص، ويطلق العنان للهتافات المسيئة وشعبنا في فلسطين عامة وغزة خاصة يرزح تحت أبشع حرب إبادة عرفها التاريخ؟.. من يجرؤ من المشجعين أن ينسلخ عن الواقع المؤلم الذي نعيشه للتفرغ لشتائم ومسبات تعتبر خارجة عن عاداتنا وتقاليدنا وديننا؟
في مباريات الفيصلي والوحدات، اعتدنا على حالة طوارئ في المدرجات، واعتدنا على سماع القصف اللفظي المتبادل، بالرغم أن هذه التصرفات لا تمثل الجمهور الأردني، وأن انفعالات الجمهور السلبية تأتي بتحريض من أشخاص محددين غالبا ما ينجحون للأسف في تهييج المدرجات.
كلاسيكو الفيصلي والوحدات المقبل، يجب أن يكون قمة في الأخلاق والتشجيع المثالي، بل أن هذه المباراة تعتبر فرصة مثالية ومناسبة لنقل رسائل إلى العالم، تجسد حالة التلاحم الرسمي والشعبي مع الأشقاء في غزة، خاصة وأن العدو الصهيوني سبق وأن استثمر منغصات مباريات الفيصلي والوحدات لتحقيق أهدافه الخبيثة.
وعي الجمهور مطلب أساسي في قمة يوم الأحد، بعيدا عن السباق النقطي بين الفريقين، ولا بد للعقلاء والوطنيين والقوميين في هذه المباراة أن يبادروا فورا بطرد أي مشجع يحاول التلفظ ولو بكلمة مسيئة واحدة، فالمباراة تشكل اختبارا حقيقيا لوعي المشجع الأردني الذي يظهر معدنه الحقيقي في الشدائد، ونحن الأن نعيش مرحلة صعبة تحتاج إلى التلاحم والتعاضد، لمواجهة عدو صهيوني يبحث عن مداخل حتى لو كانت رياضية لاقتحام وحدتنا.
من حق جماهير الفريقين أن تحضر وتشجع بروح رياضية، ومن واجبها أن تستثمر هذا اللقاء المتابع خارجيا للتأكيد على وحدة الصف الأردني، و لنقل رسائل كثيرة للخارج دعما لصمود غزة، ودحرا للمغرضين الذين يبنون آمالهم على مهاتراتنا.
من حق الجماهير في مباراة الفيصلي والوحدات يوم الأحد المقبل، أن تبحث عن الفوز ونصرة فريقها، ولكن الواجب عليها أن تشطب من قاموسها الشتائم، والواجب الأكبر أن تنتصر لغزة ، وهذا الانتصار لا يأتي إلا بالالتزام والتشجيع المثالي، فالأردنييون بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يبحثون في كل المحافل عن نصرة غزة وأهلها، ومباراة القطبين الجماهيرية تعد فرصة لإظهار ذلك، وعلى مؤثري السوشل ميديا تعزيز ذلك.

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