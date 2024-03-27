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هدف لابد من إحرازه

3/27/2024 11:27:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يبرز النقاش في كثير من الأحيان حول آليات الدعم الحكومي كمحور رئيسي في تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي، حيث يُظهر تحليل المخصصات لوزارة الصناعة والتجارة وتدابيرها لمواجهة التقلبات العالمية والإقليمية، الحاجة الملحة لتحول جوهري في نهج دعم السلع إلى تركيز مُحدد على دعم المستحقين.
لا يخفى على أحد أن الدعم العشوائي للسلع يؤدي إلى هدر مالي وعدم وصول الدعم إلى من يستحقه فعليا.
في الواقع، تشير الأرقام الأخيرة إلى تخصيص ما يقارب 226 مليون دينار لدعم القمح والشعير والغاز، بينما النفقات الرأسمالية تصل إلى 49 مليون دينار، وهذا التوزيع المالي يحتاج إلى إعادة تقييم شاملة تُركز على الفعالية والكفاءة.
من الضروري إعادة توجيه ميزانية الدعم نحو برامج محددة الأهداف تستهدف الشرائح الأكثر احتياجا في المجتمع، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، فالإجراءات التي اتخذتها الحكومة، من تحفيز للصادرات وتنويعها، وإنشاء صندوق دعم الصناعة، والتأكيد على الشراكة مع القطاع الخاص، تعكس فهما لأهمية التحول الإستراتيجي، لكنها تحتاج إلى تعزيز بإستراتيجيات أكثر تركيزا على الفرد.
التركيز على دعم المستحقين يعني أيضا تحديد معايير واضحة وشفافة لتوزيع الموارد، وذلك لضمان عدم استغلال الدعم في غير محله، كما يتطلب تعزيز الرقابة والتدقيق على عمليات التوزيع والاستفادة من التقنيات الحديثة في تحقيق ذلك.
التحول من دعم السلع إلى دعم المستحقين ليس مجرد تعديل في السياسة الاقتصادية؛ إنه إعادة تصور للدور الذي يمكن أن تلعبه الدولة في تحقيق توازن اجتماعي واقتصادي أكثر عدلا، حيث يتطلب هذا التحول تعاونا مكثفا بين جميع الجهات المعنية، من الوزارات إلى القطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان تنفيذه بشكل فعال ومستدام.
علاوة على ذلك، يجب أن يرافق هذا التحول إستراتيجيات محددة لضبط توزيع الموارد الحيوية مثل الشعير وضمان وصولها إلى أصحاب المواشي دون وساطة أو اتجار غير مشروع، هذا يعني العمل بشكل وثيق مع وزارة الزراعة والهيئات ذات الصلة لتحقيق توزيع عادل وشفاف. الاستفادة القصوى من اتفاقيات التجارة الحرة مع كبار الشركاء الاقتصاديين كالاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تعد خطوة مهمة أخرى، ويجب أن يرافق ذلك تحليل دقيق للأسواق ودراسات تستهدف إدراج الشركات المساهمة الحكومية في سوق عمان المالي، مما يعزز الشفافية، ويفتح المجال أمام استثمارات أوسع وأكثر استدامة.
من الواضح أن الحاجة ماسة لتحديث النظام المالي والاقتصادي بما يتماشى مع الحاجات الفعلية أيضا إعادة تقييم الدور الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا في تحسين الكفاءة نحو إيصال الدعم لمستحقيه.
في الختام، التحول من دعم السلع إلى دعم المستحقين يمثل خطوة جريئة نحو تحقيق عدالة اقتصادية واجتماعية أكبر، إذ إنه يعكس رؤية تقدمية تؤمن بأن الدعم الحكومي يجب أن يكون أداة لتحقيق التوازن الاجتماعي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مع التركيز على الشفافية، الفعالية، والاستدامة، ولتحقيق ذلك، يتطلب الأمر التزاما ثابتا وتعاونا متواصلا بين جميع الأطراف المعنية، وروحا من المسؤولية تجاه المجتمع والأجيال القادمة.

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