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الأمراض المنقولة جنسيا.. هل من تقصير بالتوعية؟

3/27/2024 11:27:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ليس هناك أي مبالغة، عندما يتم القول بأن الحكومة، ممثلة بوزارة الصحة، والجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بهذا القطاع، شبه مقصرة في موضوع التوعية فيما يتعلق بالأمراض المنقولة جنسيا.. فعلى الرغم من أن هناك مليون شخص يصاب، يوميا، بأحد هذه الأمراض، إلا أنه لا يوجد في الأردن، رصد حقيقي أو أرقام دقيقة، حول أعداد المصابين بتلك الأمراض.
قد تكون الجهات الرسمية أسهبت كثيرا في التعريف بهذه الأمراض وأكثرها شيوعا: الزهري (سيفلس)، التهاب الكبد الوبائي (ب)، التهاب الكبد الوبائي (سي)، فيروس نقص المناعة البشري (HIV)، وذهبت بعيدا في الشرح بأنها معدية، وطرق انتقالها، فهي بالغالب تنتقل إلى شخص سليم عن طريق ((الاتصالات الجنسية)).
لكن التوعية والمعلومات كانت دون المطلوب، بشأن خطورة هذه الأمراض، والتي تكمن في حال لم يتم معالجتها مبكرا، ولم تشر أبدا إلى أنها قد تنتقل من خلال استخدام مواد مشتركة، والأنسجة والسوائل المصابة بالعدوى، والمشاركة في الحقن في حال كان الشخص يتعاطى مخدرات.
ولم تكن وزارة الصحة ((شحيحة)) في المعلومات فقط، أو التوعية، فهي أيضا لم تكشف، أو أنها لا تملك أرقاما دقيقة حول أعداد المصابين بتلك الأمراض، بينما تؤكد إحصاءات مركز سواعد التغيير لتمكين المجتمع للعام 2023 فقط، أنها اكتشفت 120 إصابة بمرض الزهري، و16 بـ))السيلان))، و54 بمرض الورم الحليمي البشري، الذي يعتبر المسؤول الأول عن سرطان عنق الرحم، فعدوى هذا الفيروس مرتبطة بنحو 331 ألف حالة، كل عام، من هذا السرطان.
ولكي لا يتم هضم حق الدولة، أو ما تقوم به من واجبات في هذا الشأن، فإن وحدة الدم الواحدة المتبرع بها، تكلف الخزينة 130 دينارا، ما بين فحوصات وإجراءات تخزين، فعندما يتبرع الشخص بوحدة دم، فإنه يتم إجراء فحوصات للأمراض الأربعة آنفة الذكر.. وإذا ما تم حسبة التكلفة السنوية لوحدات الدم المتبرع بها، فإن القيمة الكلية تبلغ نحو 36.4 مليون دينار، حيث يوجد بالأردن ما بين 220 ألف و280 ألف متبرع سنويا.
يتوجب على القائمين على القطاع الصحي، أكان حكوميا أم خاص، بذل المزيد من جهود التوعية، من خلال عقد رش عمل وتنظيم ندوات تستضيف خبراء ومختصين، وضرورة عدم إغفال المدراس والجامعات وبيوت العبادة والإعلام في هذا الشأن، من أجل توضيح خطورة تلك الأمراض على المواطن أولا، فالأسرة ثانيا، ثم المجتمع ثالثا، خصوصا إذا ما علمنا، على سبيل المثال، أن مرض الزهري أقوى حدة من ((الإيدز))، فالأول يعتبر مرضا صامتا، وخلايا المناعة للشخص المصاب بـ))الإيدز)) تكون أكثر قدرة على المقاومة من خلايا المناعة للشخص المصاب بـ))الزهري))، خاصة إذا وصل إلى مراحل متأخرة.
يجب توعية المواطن، بأن تكلفة العلاج باهظة جدا، إذا ما تم مقارنتها بالوقاية، فمن ناحية تحافظ على أموال الدولة، وبالتالي صرفها في أوجه أخرى، تعود بالنفع على الوطن، ومن ثم الحفاظ على جسم سليم، وذلك يعود بالنفع أيضا على المواطن والمجتمع.. فتكلفة علاج الشخص المصاب بـ))الزهري)) تبلغ ما بين 800 وألف دينار، والمصاب بمرض التهاب الكبد الوبائي (سي) 15 ألف دينار، في حين لا يوجد أرقام حول تكلفة علاج المصاب بمرض التهاب الكبد الوبائي (بي)، إلا أنها مكلفة جدا.
موضوع الأمراض المنقولة جنسيا، جدا مهم، يجب أن لا يمر مرور الكرام، ووضعه على ((الرف)) كبقية المشاكل أو الأزمات، فمضاعفات هذه الأمراض، تسبب العقم عند النساء والرجال، والعمى لطفل مولود من أم مصابة، وتلف الدماغ، فضلا عن إصابة الطفل بالمرض نفسه، وألم مزمن متعلق بالمرض الالتهابي الحوضي لدى الإناث.

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