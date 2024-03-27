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أم محمد وأطفالها يعيشون تفاصيل الحرمان بمنزل يسكنه الجوع

3/27/2024 11:25:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علا عبد اللطيف المخيبة - في منطقة المخيبة الفوقا بلواء بني كنانة، حيث الفقر ينهش غالبية الأسر، تعيش أسرة أم محمد في منزل على سفح جبل يخلو من مظاهر الحياة، وتسكنه كل تفاصيل الفقر والحرمان.
عند الدخول إلى باحة المنزل الصغير بعد صعود الجبل بشق الأنفس، فإن أول ما يستقبلك أنین أم محمد التي تعاني من مشكلة في نظرها وأورام تنهك جسدها، والتي ما زالت تخضع لفحوصات طبية مختلفة لتشخيص مرضها.
في بيتها المتهالك وجوانبه المتصدعة والتي تفوح منه رائحة الفقر والجوع، لا تجد الأسرة أحيانا شيئا ميسورا یسدون به جوعهم، فيما تواصل أم محمد مواجهة ظروفا قاسية ومؤلمة، حبيسة في المنزل بعد أن أنهك المرض جسدها النحيل، وباتت غير قادرة على الخروج والعمل.
ولدى الأربعينية أم محمد أربعة أطفال، محرومون من الدراسة، بسبب تكرار تغيير مكان إقامة الأسرة بالانتقال كل فترة من منزل لآخر لعدم القدرة على دفع الإيجار بانتظام، وعدم قدرة والدتهم على تأمين أبسط الاحتياجات المدرسية لهم.
الأم التي لم تتماسك نفسها وانهارت بالبكاء بعد دقائق قليلة من حديثها مع "الغد"، تقول إن أكثر ما يحزن قلبها حال أولادها الذين لا يحصلون على أبسط متطلبات العيش الكريم وأقلها النوم في بيت آمن وبطونهم ليست خاوية.
ويقضي هؤلاء الأطفال معظم وقتهم بالذهاب إلى السهول المجاورة لمنزلهم، مستغلين فترة الربيع بقطف الزهور وعمل أطواق لبيعها للمتنزهين، مقابل مبلغ مالي زهيد.
وتقول الأم، إنها بحاجة ماسة إلى عملية من أجل وقف تدهور حالة نظرها، خاصة وأن هناك مخاوف من أن تفقد بصرها بالكامل.
كما تتمنى الأسرة أن تحصل على مسكن كريم يريحها من عذاب الرحيل، ومعاناة إخلاء المنازل بعد عجز دفع الإيجار.
ووفق أم أمحمد، فإنها راجعت مديرية التنمية الاجتماعية في لواء بني كنانة للحصول على سكن من خلال المكارم الملكية أو المبادرات، لكن حتى الآن لم تحصل على أي شيء بانتظار وصول دورها، وتحقيق الشروط.
وأضافت أنها تحصل على مساعدة من صندوق المعونة الوطنية، مؤكدة أن ما تحصل عليه، لا يكفي لسد رمقهم، ناهيك عن العلاجات والذهاب إلى الأطباء بين الحين والآخر، مشيرة إلى أنها في بعض الأحيان لا تستطيع الذهاب إلى الأطباء لعدم توفر أجرة المواصلات وعدم قدرتها على شراء العلاجات.
وتابعت: في بعض الأحيان يقوم أهل الخير بمساعدتنا بإرسال طعاما لنا، إذ يخلو منزلنا من مقومات الحياة في أوقات كثيرة.
ولا يتوقف الحال على ذلك إذ تقول "أتمنى أن أروي عطشي في فصل الصيف، فدرجات الحرارة في المنطقة مرتفعة جدا وتصل في بعض الأحيان إلى 40 درجة مئوية، فيما بيتي يخلو من ثلاجة، وغسالة" . وفي بعض الأحيان يضطر أبناؤها إلى إرسال الغسيل للجيران أو إلى نبعة الماء التى تسيل من مياه الحمة. مما يزيد ذلك من معانتهم اليومية .
وتضيف أن ضيق الحال يدفعها بين الحين والآخر، إلى زج أطفالها إلى سوق العمل رغم خوفها عليهم، إلا أنها مضطرة لذلك عندما تضيق عليها الدنيا ولا تجد حتى ثمن الأكل.
من جانبة، أكد مصدر من مديرية التنمية الاجتماعية أن المخيبة تعتبر من المناطق الأشد فقرا جراء غياب المشاريع وعدم وجود أي استثمارات في المنطقة، لافتا وفيما يخص أسرة أم محمد، أن أي أسرة تتقاضى من صندوق التنمية تكون ظروفها صعبة ويتم صرف لها معونة بعد الكشف على أوضاعها وما إذا كانت تستحق أم لا.
وقال إن عملية الحصول على مسكن كريم تسير وفق قوائم ووفق ما هو متوفر، كما أن هناك شروطا يجب أن تتوفر لدى الأسرة للحصول على مسكن، قد تنطبق على المستفيد وقد لا تنطبق.

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