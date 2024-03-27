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بعد شح التبرعات.. هل تصبح 250 جمعية خيرية بالكرك مجرد أرقام؟

3/27/2024 11:25:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هشال العضايلة الكرك – تواجه غالبية الجمعيات الخيرية بالكرك والمقدر عددها بأكثر من 250 جمعية، ظروفا صعبة، نتيجة تراجع الدعم وتبرعات المحسنين، حتى وصل الحال لمرحلة "الشح"، في وقت ينذر استمرار ذلك، بأن تتحول جمعيات إلى مجرد رقم، لا سيما وأن منها من اعتذر عن تقديم مساعدات رمضانية كانت تنتظرها أسر محتاجة بفارغ الصبر.
ووفق نشطاء ومعنيين بالكرك، فإن عدد قليل من الجمعيات من يستطيع حاليا تقديم المساعدات الرمضانية لعدد محدود من الأسر، في حين أن مئات الأسر تركت هذا الشهر بلا مساعدات رغم أنها اعتادت في كل رمضان الحصول على مواد غذائية وأساسية بداية الشهر الفضيل من خلال مساعدات الجمعيات الخيرية.
وتشير إحصائية رسمية، أن محافظة الكرك تضم زهاء 250 جمعية خيرية في مختلف ألوية ومناطق المحافظة، والتي يعتبر من أساس عملها تقديم المساعدات المختلفة للأسر المعوزة، إضافة الى تقديم الرعاية للفقراء وذوي الإعاقة الخاصة والتأهيل المجتمعي وغيرها من عناوين نشاطات تلك الجمعيات.
وتعتمد الجمعيات الخيرية في حملات المساعدات الرمضانية على التبرعات والمعونات التي تقدمها جهات مختلفة رسمية وأهلية خلال شهر رمضان، ويتم اعتماد الجمعيات والقوائم التي لديها لتوزيع تلك المساعدات، وفي عمليات المساعدة العادية يرتبط عملها على اشتراكات الأعضاء وما يمكن أن يقدم لها من منح ومساعدات مالية وعينية من جهات شعبية، تكون في أغلبها غير دائمة وموسمية أحيانا، ما يؤدي إلى غياب الاستقرار في عمل تلك الجمعيات وخاصة تلك العاملة في تقديم المساعدات المالية والخدمات الخاصة بذوي الإعاقة من الأطفال وكبار السن.
وبحسب مواطنين ممن يعتمدون في شهر رمضان على المساعدات التي تقدمها الجمعيات، فإن ما تقدمه الجمعيات يشكل ملاذا للمحتاجين وخاصة في شهر رمضان المبارك من خلال تقديم المساعدات الغذائية التي توفر جزءا بسيطا من احتياجات الشهر.
وأشاروا إلى أن العديد من تلك الجمعيات باتت تشكو خلال الفترة الأخيرة، واعتذرت عن عدم قدرتها على توفير المساعدات الرمضانية، بسبب ضعف التمويل والمساعدات.
وقالت السيدة أم عطية من سكان بلدة الغور الصافي، إننا اعتدنا في شهر رمضان أن تقوم الجمعيات بتقديم معونة كاملة لشهر رمضان، لتتمكن الأسر من توفير وجبات الإفطار طوال الشهر الكريم.
وأشارت إلى أن الفترة الحالية، تواجه غالبية الأسر الفقيرة ظروفا صعبة خاصة ممن اعتمدت على الجمعيات ولم تحصل على شيء، مؤكدة أن عددا ليس بقليل من الأسر تعاني في شهر رمضان من أجل توفير وجبات إفطار وخاصة للأطفال الصائمين.
وقال طارق المبيضين رئيس جمعية خيرية إن لدى الجمعية مسؤوليات كبيرة وخاصة في مجال تقديم المساندة والدعم والرعاية للأطفال من ذوي الإعاقة، إضافة إلى تقديم المساعدات طوال العام للأسر المحتاجة وخاصة المساعدات الرمضانية التي تقدم على شكل حزم غذائية تكفي في أغلبها لشهر رمضان كاملا.
وأضاف أن الفترة الحالية تشهد تراجعا في عمليات التمويل والتبرع من قبل المحسين التي يتم توزيعها من خلال الجمعيات التي لديها قوائم بالأسر المحتاجة، لافتا إلى أن الجمعية تتلقى الدعم من جهات رسمية لتقديم مساعدات لذوي الاعاقة الخاصة وغيرها من الخدمات، وهو الأمر الذي لا يمكن الجمعية من القيام بدورها بشكل أفضل في خدمة المواطنين ومتلقي المساعدة من المحتاجين.
وأشار إلى أهمية أن يقدم الدعم المالي للجمعيات العاملة فعليا بخدمة المواطنين المحتاجين من مختلف المجالات من جهات أهلية وخاصة الشركات الكبرى العاملة بالمنطقة والتي لا تقدم كثيرا في مجال مساعدة ومساندة الجمعيات إلا في حدود ضيقة جدا.
وأشار رئيس إحدى الجمعيات الخيرية بالأغوار الجنوبية فتحي الهويمل إلى أن عمل الجمعيات في ظل غياب التمويل والدعم والمساندة وخاصة من المؤسسات الأهلية الكبرى، صعب للغاية، وهو يعتمد على ما يقدمه المحسنون للجمعيات، لافتا إلى أن هناك جمعيات تعمل وأخرى لا تعمل.
وأوضح أن العام الحالي هو الأصعب في عمل الجمعيات، حيث تراجعت بشكل كبير المساعدات المقدمة لها، وخاصة المعونات الرمضانية.
من جهته، أكد مدير التنمية الاجتماعية بقصبة الكرك نصر المعاقبة، أن قصبة الكرك تضم العديد من الجمعيات يصل عددها إلى 96 جمعية خيرية بقصبة الكرك، في حين أن عدد الجمعيات بالمحافظة كلها يصل أو يزيد عن 250 جمعية، وهو عدد كبير، وهناك جمعيات فاعلة وأخرى غير فاعلة وغير نشطة.
وبين أن الجمعيات موزعة على كل مناطق المحافظة وتعمل رسميا في مجال العمل الخيري، لافتا إلى أن هناك جمعيات ناشطة وتقدم الخدمة للمواطنين من خلال المساعدات التي تحصل عليها من الجهات المانحة داخل المملكة.
وأكد أن على الجمعيات أن تعمل على التواصل مع مختلف الجهات الأهلية والرسمية للحصول على مساعدات وتمويل لمشاريعها وتقديم المساعدات للمواطنين، لافتا إلى أن على المجتمع والنشطاء العمل على تطوير هذه الجمعيات لتكون قادرة لإحداث التغيير في العمل الخيري.
وأشار أن الفترة الحالية تشهد تراجعا في عمليات التبرع للجمعيات، ما انعكس على عملها في تقديم المساعدات للأسر المحتاجة، لافتا إلى أنه ورغم ذلك فإن هناك بعض الجمعيات ناشطة وتعمل ولديها برامج مساعدة مختلفة.

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