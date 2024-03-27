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التحريج والتوعية.. مساعي الوصول لنقطة صفر تعد على الغابات بعجلون

3/27/2024 11:25:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر خطاطبة عجلون- يرى ناشطون ومعنيون بحماية الغابات في محافظة عجلون، أن الوصول إلى نسبة "صفر تعديات" على الأحراش، تبقى مرهونة، بالإضافة للرقابة وإجراءات الحماية المختلفة، بمبادرات التي تهدف لزيادة الوعي ونشره بين مختلف الأوساط المجتمعية، وتعويض المناطق المتضررة من خلال تنظيم حملات التحريج الناجحة.
يأتي ذلك في وقت سجلت فيه حالات التعديات على الغابات في المحافظة العام الحالي انخفاضا ملموسا بنسبة
85 %، مقارنة بأعوام سابقة، حيث لم يتجاوز عدد الضبوطات الحرجية التي حررت حتى الآن 20 ضبطا فقط، في وقت كانت تتجاوز أحيانا الـ 100 ضبط، وفق أرقام مديرية زراعة عجلون.
رغم هذا الانخفاض في نسبة التعدي، فإن الوصول إلى نقطة صفر تعديات طموح تسعى إليه مختلف الجهات المعنية بالمحافظة، يوازيها جهود توعوية لناشطين في هذا المجال.
مؤخرا أطلقت المحافظة حملة للتوعية بأهمية الحفاظ على الغابات والثروة الحرجية، بمناسبة اليوم الدولي للغابات، تحت شعار "الغابات والابتكار.. حلول جديدة لعالم أفضل" وذلك بالتشارك بين الزراعة والبيئة والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة.
في هذا الخصوص يدعو الناشط البيئي ثابت المومني إلى أهمية محاسبة المعتدين على هذه الأشجار ومراقبة جميع المعتدين على هذه الثروة الحرجية والطبيعة الخلابة وضرورة إسناد جهات أخرى أيضا لوقف هذه الانتهاكات التي تجتاح الغابات بشكل غير طبيعي، مشيرا إلى أن غاباتنا تعد من أجمل الغابات ولكن يتم الاعتداء عليها بين حين وآخر من قبل أشخاص غير مسؤولين، ما يستدعي توفير كل أسباب الحماية من قبل الجهات المعنية وأبناء المجتمعات المحلية و الوقوف أمام أي اعتداء على هذه الثروة دون تهاون.
وقال الخبير البيئي المهندس خالد عنانزة إن الغابات والثروة الحرجية تعتبر ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها من خلال ضبط المعتدين وتغليظ العقوبات بحقهم والحد من الحرائق باعتماد أحدث تقنيات مكافحة الحرائق من أجل إنقاذ الغابات، كاستخدام رذاذ الماء، ورش المواد الكيميائية على الحرائق بالطائرات، وإيجاد طاقم مدرب من رجال الإطفاء للسيطرة على الحريق، إضافة إلى إعادة التحريج والتشجير، مؤكدا أن مفهوم الغابة المستدامة يتطلب منا أنه كلما تم إزالة الأشجار، إما عن طريق القطع الكامل أو الانتقائي، يجب إعادة تحريج المنطقة المجردة، موضحا أنه يمكن أن يتم ذلك بطرق طبيعية أو اصطناعية و إعادة تحريج أي أرض حرجية دمرت بسبب الحرائق أو أنشطة التعدين.
ويؤكد الناشط علي القضاة، أهمية العمل معا لإنقاذ الغابات من المجازر التي تشهدها هذه الأشجار من قبل المعتدين على هذه الثروة بين الحين والآخر من تقطيع جائر وغيرها من الاعتداءات وحماية ما تبقى من هذه الغابات والشعور بالحس والمسؤولية الوطنية والإنسانية لحماية الحياة التي هي واجب علينا أن نحميها ونحافظ عليها.
وشدد رئيس قسم النشاطات بمديرية تربية عجلون سامر القضاة على أهمية تطبيق القوانين والأنظمة التي تنص على حماية الغابات ومنع التعدي واستغلال مصادر الغابات ومواردها دون وجه حق وبحزم دون تهاون، مؤكدا على ضرورة رفع الوعي المجتمعي نحو الحفاظ على الغابات من خلال حماية التنوع الحيوي في الغابات وضمان استدامتها والاستفادة من مصادر الغابات غير الخشبية وتوفير فرص استثمارية للمجتمع المحلي تدر دخلا عليهم بديلا عن التحطيب.
وأكد مدير التربية والتعليم أسعد الشرع، أهمية التوعية البيئية للحفاظ على غاباتنا وثروتنا الحرجية والتي هي متنفس الأردن الطبيعي، مشيرا إلى أن زهاء ألفي طالب وطالبة استفادوا من برامج التوعية في هذا الإطار من أجل الحفاظ هذه الثروة ولزيادة الرقعة الخضراء.
ويقول مدير محمية غابات عجلون بشير العياصرة، إن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في الأردن تعمل على توفير بيئة ملائمة للحفاظ على الغابات والغطاء الأخضر والحياة البرية والأنواع المهددة بالانقراض، وذلك من خلال إدارة متكاملة للمواقع المحمية وبالتشارك مع كافة المؤسسات والمجتمعات المحلية للحفاظ على التوازن البيئي في هذه المناطق، كما تقوم الجمعية باجراء الدراسات والأبحاث وتنظيم الفعاليات والأنشطة الخاصة بالحفاظ على الموائل الطبيعية، بهدف تسليط الضوء على أهمية الغطاء النباتي للإنسان و الطبيعة والكائنات الحية التي تعتمد عليه، مشيرا إلى أن مساحة المحمية تبلغ 12 ألف دونم، وتنفذ العديد من برامج التوعية بأهمية الحفاظ على الغابات.
كما يشير مدير بيئة المحافظة المهندس نزار حداد، أنه وفي الإطار الوطني، فإن قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017 ينص على متابعة تنفيذ أحكام أي اتفاقية تتعلق بالبيئة، وتكون المملكة طرفا فيها، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ أو أي اتفاقيات أو أي بروتوكولات ذات علاقة تصادق عليها المملكة، لافتا إلى أن المملكة، تسعى عبر استخدام عمليات إعادة التحريج إلى مجابهة أضرار التغير المناخي، والتغلب على التصحر مع الحفاظ على التنوع البيولوجي، وكذلك إلى الحد من مشكلة تدهور النظم البيئية الطبيعية التي يتسبب فيه تعدي المزارعين ورعاة الأغنام على الموارد الطبيعية المحدودة للدولة ما يفاقم مشكلة حماية الأراضي المشتركة والعامة حيث تعتبر عمليات التحريج وإعادة التحريج من أهم الوسائل المستخدمة في مكافحة التغير المناخي.
وأشار إلى أنه وبحسب مشروع "النظرة العالمية الشاملة لمناهج وتقنيات الحفظ والصيانة"، (WOCAT) يُعرف التحريج بأنه عملية غرس الأشجار أو زراعة الغطاء النباتي في أراض لم تكن بها غابات في الأصل، أما إعادة التحريج فهو زراعة الأشجار أو الغطاء الحرجي في أراض كانت في الأصل غابية ثم تحولت إلى أراض ذات استخدامات مغايرة، بحيث
تندرج عمليات التحريج وإعادة التحريج تحت منظومة "الإدارة المستدامة للأراضي"، التي تهدف لمكافحة التصحر واستعادة وترميم التربة المتدهورة والحفاظ على التنوع البيولوجي، لافتا إلى أن قسم التوعية نفذ خلال العام الحالي زهاء 100 محاضرة توعوية بالشراكة التعاون مع التربية والزراعة والسياحة.
بدوره، قال مدير زراعة المحافظة المهندس رامي العدوان، إن الثروة الحرجية، تحظى برعاية كبيرة في الأردن بسبب انخفاض المساحة الحرجية لأقل من 1 % من المساحة الكلية للمملكة، مؤكدا أن المناطق الحرجية تقدم خدمات عظيمة للإنسان، من خلال توفير العديد من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، فهي تعتبر مصدرا هاما للعيش والعمل في العديد من المجتمعات المحلية.
وأشار إلى أن المديرية وبالتعاون مع الشركاء قامت خلال الفترة الماضية بزراعة زهاء 55 ألف شجرة في منطقة راجب منها 30 ألف في غابة المئوية بمساحة ألف دونم و 25 ألف في مساحة ألف دونم أخرى بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وبين أن البرنامج التوعوي جاء للتأكيد على أهمية الحفاظ على الغابات والثروة الحرجية من خلال تنفيذه في المدارس والمراكز الشبابية والجمعيات والدوائر الرسمية، كما يساهم مجلس التطوير التربوي في هذه الأنشطة التثقيفية من خلال معرض بيئي متنقل.
وأكد انخفاض نسبة التعديات على الغابات في المحافظة العام الحالي إلى 85 %، مبينا أن عدد الضبوطات الحرجية التي حررت بلغت 20 ضبطا فقط كما تم ضبط عدد من مكرري الاعتداءات على الثروة الحرجية.
يشار إلى أن مساحة الغابات في محافظة عجلون تبلغ 134 ألف دونم موزعة على النحو الآتي : منطقة عجلون 43748 دونما، وكفرنجة 62490 دونما، وعنجرة 70211 دونما، وعين جنا 41115 دونما، وصخرة 19365 دونما، وعبين 14172 دونما، وعرجان 18578 دونما، وباعون 7187 دونما، وأوصرة 7550 دونما، والهاشمية 16155 دونما، وراسون 16411 دونما وحلاوة 11530، دونما والوهادنة 50803 دونمات، وراجب 44042 دونما، وسامتا ورأس منيف 15258 دونما، والشكارة 7806 دونمات، ولستب 2117 دونما، ودير البرك 4192 دونما.

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