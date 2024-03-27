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موانئ: إضافة خدمة الشحن RGI إلى ميناء جدة الإسلامي

3/27/2024 11:24:19 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" إضافة شركة "يوني فيدر" "unifeeder" خدمة الشحن الملاحية الجديدة "RGI" إلى ميناء جدة الإسلامي، التي تربط المملكة بموانئ الهند، مما يدعم الحركة التجارية بين البلدين، ويسهم في توفير حلول سريعة ومضمونة للمصدرين والموردين.
ويعكس هذا ثقة المستثمرين بموانئ المملكة، ويسهم في دعم النقل البحري والخدمات اللوجستية، كما يؤكد مكانة ميناء جدة الإسلامي وما يمتلكه من إمكانيات ومميزات، كونه الميناء الأول لصادرات المملكة ووارداتها، ونقطة إعادة التصدير الأولى في البحر الأحمر، ويحتوي على 62 رصيفاً مُتعدد الأغراض، وتبلغ طاقته الاستيعابية 130 مليون طن.
وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي وموانئ: موندرا، ونافا شيفا بالهند، وجبل علي بالإمارات، والسخنة في مصر، عبر رحلات أسبوعية منتظمة، بطاقة استيعابية تصل إلى 2,824 حاوية قياسية.

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