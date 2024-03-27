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تجارة مكة تنفذ 19 ألف زيارة رقابية ضمن خطتها لشهر رمضان وموسم العمرة

3/27/2024 11:24:18 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة 19,250 جولة رقابية على المنشآت التجارية بالمنطقة المركزية بشهر رمضان المبارك، لمتابعة وفرة السلع والمنتجات الرمضانية، والتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة وزارة التجارة، وذلك ضمن خطتها الموسمية لشهر رمضان وموسم العمرة.
وشملت الزيارات أسواق النفع العام، والمحال التجارية والأسواق المركزية والهايبرات، بالإضافة إلى محال الذهب والمجوهرات، ومحطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق المؤدية لمكة المكرمة والمدينة المنورة ومواقيت الإحرام، وتم تحرير 375 مخالفة لأنظمة حماية المستهلك.

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