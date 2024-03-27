تجارة مكة تنفذ 19 ألف زيارة رقابية ضمن خطتها لشهر رمضان وموسم العمرة

(MENAFN
- Al Watan) نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة 19,250 جولة رقابية على المنشآت التجارية بالمنطقة المركزية بشهر رمضان المبارك، لمتابعة وفرة السلع والمنتجات الرمضانية، والتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة وزارة التجارة، وذلك ضمن خطتها الموسمية لشهر رمضان وموسم العمرة.
وشملت الزيارات أسواق النفع العام، والمحال التجارية والأسواق المركزية والهايبرات، بالإضافة إلى محال الذهب والمجوهرات، ومحطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق المؤدية لمكة المكرمة والمدينة المنورة ومواقيت الإحرام، وتم تحرير 375 مخالفة لأنظمة حماية المستهلك.
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