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مدرب أبها يطالب بالتركيز

3/27/2024 11:24:05 PM
(MENAFN- Al Watan) رفع مدرب أبها الجنوب أفريقي، بيتسو موسيماني، من وتيرة تحضيراته لمواجهة الرياض، السبت المقبل، لحساب الجولة الـ25 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وركز المدرب على الجانب الفني، إذ طبق عددًا من الجمل الفنية التي ينوي خوض اللقاء المهم للفريقين بها، وطالب لاعبيه بالتركيز خلال اللقاء، والعمل الجاد خلال المواجهة المرتقبة، من أجل انتزاع النقاط الثلاث.

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