مدرب أبها يطالب بالتركيز

مدرب أبها يطالب بالتركيز
التاريخ
3/27/2024 11:24:05 PM
(MENAFN
- Al Watan) رفع مدرب أبها الجنوب أفريقي، بيتسو موسيماني، من وتيرة تحضيراته لمواجهة الرياض، السبت المقبل، لحساب الجولة الـ25 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وركز المدرب على الجانب الفني، إذ طبق عددًا من الجمل الفنية التي ينوي خوض اللقاء المهم للفريقين بها، وطالب لاعبيه بالتركيز خلال اللقاء، والعمل الجاد خلال المواجهة المرتقبة، من أجل انتزاع النقاط الثلاث.
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