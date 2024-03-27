ضمك يطبق خطة الخليج
التاريخ
3/27/2024 11:24:05 PM
(MENAFN
- Al Watan) كثف مدرب ضمك، الروماني، كوزمين كونتر، تحضيرات فريقه، لموقعة الخليج غدًا، في افتتاح الجولة الـ25 لدوري روشن السعودي للمحترفين، ونوع التدريبات ما بين اللياقية والفنية، وأخضع لاعبي فارس الجنوب لمناورة فنية، طبق خلالها النهج التكتيكي الذي سيخوض به اللقاء، الذي يسعى خلاله ضمك إلى استعادة نغمة الانتصارات، ومواصلة تواجده في مراكز متقدمة.
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