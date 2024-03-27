العميد يفقد مدافعه الشاب
التاريخ
3/27/2024 11:24:05 PM
(MENAFN
- Al Watan) يفتقد الاتحاد مدافعه الشاب، سعد الموسى، خلال مواجهة الفيحاء غدًا، لحساب الجولة الـ25 لدوري روشن السعودي للمحترفين، لعدم اكتمال جاهزيته البدنية، بعد معاناته على مستوى القدم، والتي أبعدته عن مواجهة الفتح قبل التوقف، والتي كسبها النمور 4 /2. وكان الاتحاد استعاد خدمات مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، الذي شارك في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.
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