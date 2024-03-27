ريم وهيجنتوس بنهائي تنمية الشقيق

(MENAFN
- Al Watan) تقام، اليوم، المباراة النهائية لبطولة التنمية الرمضانية الثامنة بالشقيق، بين فريقي ريم وهيجنتوس، اللذين تجاوزا الرجاء والفيصلي في نصف النهائي.
وأوضح منظم البطولة، شامي عدوان لـ((الوطن))، أن بطولة تنمية الشقيق الرمضانية الثامنة حظيت بحضور جماهيري كبير وندية وتنافسًا من جميع الفرق المشاركة.
وأشار إلى أن ريم وهيجنتوس استحقا الوصول للمباراة النهائية، وبين أن جميع المشاركين في التنظيم من شباب جمعية التنمية الأهلية بالشقيق المتطوعين.
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