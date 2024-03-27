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ريم وهيجنتوس بنهائي تنمية الشقيق

3/27/2024 11:24:04 PM
(MENAFN- Al Watan) تقام، اليوم، المباراة النهائية لبطولة التنمية الرمضانية الثامنة بالشقيق، بين فريقي ريم وهيجنتوس، اللذين تجاوزا الرجاء والفيصلي في نصف النهائي.
وأوضح منظم البطولة، شامي عدوان لـ((الوطن))، أن بطولة تنمية الشقيق الرمضانية الثامنة حظيت بحضور جماهيري كبير وندية وتنافسًا من جميع الفرق المشاركة.
وأشار إلى أن ريم وهيجنتوس استحقا الوصول للمباراة النهائية، وبين أن جميع المشاركين في التنظيم من شباب جمعية التنمية الأهلية بالشقيق المتطوعين.

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