عربات متنقلة للأسر المنتجة بالشقيق

(MENAFN
- Al Watan) شرعت جمعية التنمية الأهلية الاجتماعية بمركز الشقيق شمال منطقة جازان من تسليم 10 عربات متنقلة للأسر المنتجة بقيمة إجمالية 200 ألف ريال، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المحافظة وضمن مشروع معين.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجمعية عبدالله المشيخي أنه وضمن دعم جمعية التنمية الأهلية بالشقيق للأسر المنتجة وقرنا 10 عربات متنقلة مجهزة بالكامل مصنوعة حسب أفضل وأجود المصانع المتخصصة في هذا الشأن وضمن مشروع معين، وهذا البرنامج لا يقتصر على دعمهم فقط بالعربات بل دعمهم بكافة الجوانب.
وذكر أن طريقة التسجيل في البرنامج كانت البداية من إطلاق إعلان سابق عبر مواقع وحسابات الجمعية والمتعاونين وتم التسجيل من قبل الأسر المنتجة وتمت عملية الفرز وتم عمل المقابلة الشخصية والمعاينة، وأخيراً اجتازت 10 أسر كانت مطابقة للمواصفات والشروط وتم اختيارهم لهذا المشروع.
وبين أن المشروع يحظى برعاية من قبل محافظ الدرب ورئيس مركز الشقيق، وسيتم الخميس تسليم العشر أسر المنتجة مفاتيح العربات بمكتب المحافظ.
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