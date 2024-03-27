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عربات متنقلة للأسر المنتجة بالشقيق

3/27/2024 11:21:46 PM
(MENAFN- Al Watan) شرعت جمعية التنمية الأهلية الاجتماعية بمركز الشقيق شمال منطقة جازان من تسليم 10 عربات متنقلة للأسر المنتجة بقيمة إجمالية 200 ألف ريال، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المحافظة وضمن مشروع معين.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجمعية عبدالله المشيخي أنه وضمن دعم جمعية التنمية الأهلية بالشقيق للأسر المنتجة وقرنا 10 عربات متنقلة مجهزة بالكامل مصنوعة حسب أفضل وأجود المصانع المتخصصة في هذا الشأن وضمن مشروع معين، وهذا البرنامج لا يقتصر على دعمهم فقط بالعربات بل دعمهم بكافة الجوانب.
وذكر أن طريقة التسجيل في البرنامج كانت البداية من إطلاق إعلان سابق عبر مواقع وحسابات الجمعية والمتعاونين وتم التسجيل من قبل الأسر المنتجة وتمت عملية الفرز وتم عمل المقابلة الشخصية والمعاينة، وأخيراً اجتازت 10 أسر كانت مطابقة للمواصفات والشروط وتم اختيارهم لهذا المشروع.
وبين أن المشروع يحظى برعاية من قبل محافظ الدرب ورئيس مركز الشقيق، وسيتم الخميس تسليم العشر أسر المنتجة مفاتيح العربات بمكتب المحافظ.

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