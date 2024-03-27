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5 أحياء تتنافس لجذب الزوار في الليالي الرمضانية

3/27/2024 11:21:46 PM

(MENAFN- Al Watan) تتنافس 5 أحياء بمركز القحمة التابعة لمنطقة عسير في مبادرة أجاويد على جذب الأهالي والزوار خلال الليالي الرمضانية بالعديد من البرامج والفعاليات الشعبية التراثية.
((الوطن)) رصدت العديد من الفعاليات والبرامج في حي الصبخة بحلة تراثية من أكلات شعبية وتجهيز العروس وحكاوي زمان والرسم الحر وغيرها من الفعاليات، وأوضح الفنان التشكيلي حسن شعبين أن الفعاليات الرمضانية بالقحمة مختلفة بتنافس الأحياء بأعمالها وأنشطتها وبرامجها الخاصة بها لإعادة الليالي الرمضانية القديمة، وأضاف بأن حارة الصبخة تميزت بفعاليات تراثها البحري وفنها الشعبي بدايةً من القرية التراثية ومتحف الطيبين الذي يضم عدداً من القطع الأثرية التراثية القديمة.
وقال شعبين: حرصنا على أن تتناسب الألعاب الشعبية والرياضية مع جميع فئات المجتمع الكبار والصغار وبين بأن جميع هذه الأعمال والبرامج كانت بجهود ذاتية وتضافر من أهالي الأحياء لظهور القحمة بتميزها المنفرد والمعتاد على امتداد الساحل وعسير.
وذكر عدد من الأهالي أنهم يثمنون هذه الأعمال من شباب الأحياء الخمسة بالقحمة وما قاموا به من جهود كبيرة، إذ تحولت إلى متنفس للزوار نقضي فيها أوقاتا ممتعة من بعد صلاة التراويح.

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