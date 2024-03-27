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تطلعات أرامكو السعودية للتعاون مع الصين تتجاوز النفط

3/27/2024 11:21:45 PM
(MENAFN- Al Watan) ترى أرامكو السعودية فرصا للاستثمار والتعاون مع الصين في مجالات الكيماويات والمواد الخضراء وانتقال الطاقة والابتكار الرقمي، حسبما قال أمين ناصر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة النفط السعودية العملاقة.
في حين أن الطاقة لا تزال "ركيزة استراتيجية" لعلاقة أرامكو مع الصين، فإن الفرص المستقبلية تتجاوز الاستثمار والتعاون في مجال الطاقة وحدها، حسبما قال يوم الاثنين في منتدى التنمية الصيني في بكين.
وتفخر أرامكو بكونها واحدة من أكثر موردي الطاقة موثوقية إلى الصين. هذه الموثوقية هي في صميم تعميق الاحترام المتبادل والتعاون للشركة، كما قال الناصر.
وأضاف: "بينما تظل الطاقة ركيزة استراتيجية لعلاقتنا الراسخة، تلتزم أرامكو السعودية بتوسيع وجودها في الصين بما يتجاوز الاستثمار والتعاون في الطاقة وحدها".
وتابع أنه وسط تركيز الصين الشديد على تطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة وتعزيز التنمية عالية الجودة، تبحث أرامكو أيضا في مجالات رئيسية أخرى حيث من المتوقع أن تكون فرص الاستثمار والتعاون المربحة للجانبين هائلة، بما في ذلك الكيماويات، فضلا عن المواد المركبة المتقدمة وغير المعدنية.
فرص حقيقية لأرامكو
تعد الصين حاليا قوة تمثل 40% من مبيعات المنتجات الكيميائية العالمية. وبالنظر إلى الفرص المحتملة، وقعت أرامكو اتفاقيتين العام الماضي لاستثمارات بمليارات الدولارات في تحويل السوائل إلى كيماويات في الصين، وهما الاستحواذ على حصة في شركة رونغشينغ للبتروكيماويات في مقاطعة تشجيانغ مقابل 3.4 مليارات دولار، وشراكة في مقاطعة لياونينغ بتكلفة 12 مليار دولار.
وقال: "يسعدنا أيضا أن شراكة سابك، إحدى الشركات الرائدة في مجال الكيماويات في العالم والتي تعد أرامكو مساهما رئيسيا فيها، في مقاطعة فوجيان تسير على الطريق الصحيح لبدء بناء منشأة كيميائية رئيسية بتكلفة تقدر بنحو 6.4 مليارات دولار".
كما تعمل أرامكو بنشاط على تطوير فرص استثمارية إضافية مع الشركاء الصينيين للمساعدة في بناء قطاع كيميائي رائد عالميا".
تبادل المنفعة في البتروكيماويات
ومع توقع نمو الطلب على المنتجات الكيماوية في الصين جنبا إلى جنب مع الانتعاش الاقتصادي، تواصل الشركات الكيميائية متعددة الجنسيات مثل أرامكو وباسف إعطاء الأولوية للأصول في البلاد، حسبما قال لين بوتشيانغ، رئيس المعهد الصيني للدراسات في سياسة الطاقة بجامعة شيامن.
وقال لين إن الصين لا تزال محورية في استراتيجية أرامكو لتنويع محفظتها إلى منتجات كيماوية أكثر تخصصا وعالية القيمة.
وأضاف أنه من المتوقع المزيد من التعاون متبادل المنفعة بين الدول الغنية بالموارد ومستهلكي الطاقة الكبار.
ووفقا للناصر، تحتل الصين مكانة حيوية في استراتيجية الاستثمار العالمية لشركة أرامكو، التي تعد أيضا من بين كبار المستثمرين المباشرين في الصين العام الماضي.
"نحن لسنا مجرد مستثمرين، والصين ليست مجرد سوق لنا. نريد أن نكون شريك الملاذ الأول في رحلة التنمية الاقتصادية في الصين، حيث تبرز الفرص الجديدة بوضوح في التركيز".
وأضاف "ليس لدي شك في أن رفع علاقتنا إلى مستويات لم يحلم بها سيساعد في تعزيز جهود الصين لتلبية آمال وطموحات شعبها."

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