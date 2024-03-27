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التجارة لوكالات السيارات: العربون فقط عند حجز شراء مركبة

3/27/2024 11:21:45 PM
(MENAFN- Al Watan) ألزمت وزارة التجارة وكالة سيارات بإلغاء إجراء "غير نظامي" قامت به، بطلبها كامل مبلغ السيارة عند قيام المستهلك بعملية الحجز للشراء.
وأوضحت الوزارة أنها ألزمت الوكالة بالاكتفاء فقط بطلب جزء من المبلغ "عربون" لتأكيد الحجز، وتم استدعاء الوكالة المخالفة لاستكمال الإجراء النظامي بحقها.
وتتابع الوزارة التزام وكلاء وموزعي ومعارض السيارات بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، وتكثيف أعمال التفتيش والرقابة للتصدّي لأي ممارسات ضارة بحقوق المستهلك.

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