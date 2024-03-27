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نمو نشاط الاندماج والاستحواذ في دول الخليج

3/27/2024 11:21:45 PM
(MENAFN- Al Watan) قال خبراء الاندماج والاستحواذ إن الأساسيات الاقتصادية ولوائح الأعمال المؤيدة للمستثمرين وأجندة التحول الحكومي الأوسع ستستمر في دعم آفاق عقد الصفقات في عام 2024 في المنطقة، ولا سيما في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين.
وعلى الرغم من الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي والمالية العالمية التي شهدها عام 2023، فإن نشاط الاندماج والاستحواذ مدفوع بالتنويع الاقتصادي المكثف ونمو القطاعات غير النفطية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص ونشاط أسواق رأس المال القوي، وفقًا للمحللين في برايس ووترهاوس كوبرز.
ووفقًا لتحديث EY MENA M& A Insights) 12M (2023)، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوقُا ثابتًا لعمليات الاندماج والاستحواذ، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصفقات لعام 2023 86 مليار دولار، مما يشير إلى زيادة بنسبة 4.0% عن العام السابق. واستحوذت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على غالبية الصفقات بواقع 565 صفقة، بقيمة 83.2 مليار دولار.
وسجلت الإمارات العربية المتحدة أكبر عملية اندماج واستحواذ في المنطقة لهذا العام.
قطاع آخر يتمتع بإمكانات كبيرة لنمو الصفقات في عام 2024 هو التكنولوجيا، مع مجالات مثل الأمن السيبراني والحوسبة السحابية والتجارة الإلكترونية في وضع جيد لجذب الاستثمارات. وقد أدى تبني الشرق الأوسط النشط للثورة الرقمية إلى تسريع هذا الاتجاه، حيث حددت دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين الرؤى الاقتصادية التي تنطوي على اعتماد كبير للتقنيات المتقدمة، بما في ذلك الجيل الذكاء الاصطناعي.
في عام 2023، ظل نشاط الاندماج والاستحواذ مزدهرا حيث تجاهل صانعو الصفقات التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكلفة رأس المال وعدم اليقين الاقتصادي العام في الأسواق الغربية. وهيمنت الصفقات المحلية على المنطقة من حيث الحجم بنسبة 49%، في حين ساهمت عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود بنسبة 72% من القيمة الإجمالية. ومع سعي الشركات إلى اكتساب مزايا إستراتيجية على نطاق عالمي، ارتفعت قيمة الصفقات عبر الحدود بنسبة 14% على أساس سنوي.

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