2.1 ترليون ريال قيمة التمويل الإسلامي

(MENAFN
- Al Watan) سجل التمويل المصرفي المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة والمقدم من المصارف والنوافذ الإسلامية نموًا سنويًا بنسبة 10.5% ليبلغ نحو 2.1 ترليون ريال، كما سجل إجمالي الأصول نموًا سنويًا بنسبة 10.2%، وسجل كذلك إجمالي الودائع نموًا بنسبة 5.0% حسب بيانات حديثة للبنك المركزي السعودي. ــــــــــــــــ نظام سريع
وأشار تقرير حديث للبنك إلى أن القيمة الإجمالية لعمليات نظام سريع خلال الربع الرابع من عام 2023 ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 3.3% لتبلغ 14.1 ترليون ريال، وبلغ مجموع مدفوعات العملاء نحو 3.4 ترليونات ريال، بارتفاع نسبته 8.9% على أساس سنوي. وبلغ مجموع قيم المدفوعات المفردة 1.8 ترليون ريال، في حين بلغ مجموع المدفوعات المجمعة حوالي 1.6 ترليون ريال. وبلغ إجمالي قيمة المدفوعات ما بين المصارف 10.3 ترليونات ريال، بارتفاع نسبته 2.8% على أساس سنوي. ــــــــــــــــ أجهزة الصرف الآلي
بلغ إجمالي العمليات المنفذة من خلال أجهزة الصرف الآلي خلال الربع الرابع من عام 2023 ما يقارب 385.1 مليون عملية، بإجمالي سحوبات نقدية قدره 136.8 مليار ريال شملت عمليات المصارف وعمليات مدى. وبلغ إجمالي العمليات المنفذة من خلال أجهزة نقاط البيع نحو 2.437.6 مليون عملية، بإجمالي مبيعات قدره 157.7 مليار ريال. وعلاوة على ذلك، بلغ إجمالي عدد أجهزة الصرف الآلي قرابة 16 ألف جهاز، وبلغ عدد بطاقات الصراف الآلي المصدرة من المصارف المحلية نحو 47.8 مليون بطاقة، وبلغ عدد أجهزة نقاط البيع حوالي 1.7 مليون جهاز. ــــــــــــــــ المقاصة المصرفية
بالنظر إلى إحصاءات المقاصة للربع الرابع من عام 2023م، فقد بلغ عدد الشيكات المقدمة من غرف المقاصة صادرة وواردة حوالي 302.9 ألف شيك، بقيمة إجمالية بلغت 78.9 مليار ريال، إذ بلغ عدد شيكات الأفراد والشركات نحو 241.9 ألف شيك بقيمة إجمالية بلغت 35.3 مليار ريال، في حين بلغ عدد الشيكات بين المصارف حوالي 61.0 ألف شيك بقيمة إجمالية بلغت 43.6 مليار ريال. ــــــــــــــــ التقنية المالية
كما كشف التقرير عن ترخيص البنك المركزي السعودي خلال الربع الرابع من عام 2023 لثلاث شركات جديدة في مجال التمويل الجماعي بالدين، والوساطة الرقمية لجهات التمويل، ووساطة إعادة التأمين الإلكترونية. إضافة لذلك، بلغ عدد شركات التقنية المالية المصرح لها من قبل البنك المركزي السعودي شركتا تقنية مالية في نشاط الدفع الآجل. كذلك شهد الربع الرابع من عام 2023 تطورات في تشريعات التقنية المالية، حيث صرح البنك المركزي لشركة واحدة تقدم نشاط التمويل من نظير إلى نظير.
التمويل الإسلامي= 2.1 ترليون ريال
نسبة النمو= 1-.5%
نمو إجمالي الأصول= 10.2%
نمو إجمالي الودائع= 5%
القيمة الإجمالية لعمليات نظام سريع= 14.1 ترليون ريال
النمو السنوي= 3.3%
مجموع مدفوعات العملاء = 3.4 ترليونات ريال
نسبة النمو= 8.9%
مجموع قيم المدفوعات المفردة = 1.8 ترليون ريال
مجموع المدفوعات المجمعة = 1.6 ترليون ريال
إجمالي قيمة المدفوعات ما بين المصارف = 10.3 ترليونات ريال
نسبة النمو= 2.8%
العمليات المنفذة من خلال أجهزة الصرف الآلي =385.1 مليون عملية
إجمالي السحوبات النقدية = 136.8 مليار ريال
إجمالي العمليات المنفذة من خلال أجهزة نقاط البيع= 2.437.6 مليون عملية
إجمالي المبيعات= 157.7 مليار ريال
عدد أجهزة الصرف الآلي = 16 ألف جهاز
عدد بطاقات الصرف الآلي المصدرة من المصارف المحلية = 47.8 مليون بطاقة
عدد أجهزة نقاط البيع حوالي = 1.7 مليون جهاز
عدد الشيكات المقدمة من غرف المقاصة = 302.9 ألف شيك
قيمتها= 78.9 مليار ريال
عدد شيكات الأفراد والشركات= 241.9 ألف شيك
قيمتها= 35.3 مليار ريال
عدد الشيكات بين المصارف= 61.0 ألف شيك
قيمتها= 43.6 مليار ريال.
MENAFN27032024000089011017ID1108030580