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2.1 ترليون ريال قيمة التمويل الإسلامي

3/27/2024 11:21:45 PM
(MENAFN- Al Watan) سجل التمويل المصرفي المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة والمقدم من المصارف والنوافذ الإسلامية نموًا سنويًا بنسبة 10.5% ليبلغ نحو 2.1 ترليون ريال، كما سجل إجمالي الأصول نموًا سنويًا بنسبة 10.2%، وسجل كذلك إجمالي الودائع نموًا بنسبة 5.0% حسب بيانات حديثة للبنك المركزي السعودي.
ــــــــــــــــ نظام سريع
وأشار تقرير حديث للبنك إلى أن القيمة الإجمالية لعمليات نظام سريع خلال الربع الرابع من عام 2023 ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 3.3% لتبلغ 14.1 ترليون ريال، وبلغ مجموع مدفوعات العملاء نحو 3.4 ترليونات ريال، بارتفاع نسبته 8.9% على أساس سنوي. وبلغ مجموع قيم المدفوعات المفردة 1.8 ترليون ريال، في حين بلغ مجموع المدفوعات المجمعة حوالي 1.6 ترليون ريال. وبلغ إجمالي قيمة المدفوعات ما بين المصارف 10.3 ترليونات ريال، بارتفاع نسبته 2.8% على أساس سنوي.
ــــــــــــــــ أجهزة الصرف الآلي
بلغ إجمالي العمليات المنفذة من خلال أجهزة الصرف الآلي خلال الربع الرابع من عام 2023 ما يقارب 385.1 مليون عملية، بإجمالي سحوبات نقدية قدره 136.8 مليار ريال شملت عمليات المصارف وعمليات مدى. وبلغ إجمالي العمليات المنفذة من خلال أجهزة نقاط البيع نحو 2.437.6 مليون عملية، بإجمالي مبيعات قدره 157.7 مليار ريال. وعلاوة على ذلك، بلغ إجمالي عدد أجهزة الصرف الآلي قرابة 16 ألف جهاز، وبلغ عدد بطاقات الصراف الآلي المصدرة من المصارف المحلية نحو 47.8 مليون بطاقة، وبلغ عدد أجهزة نقاط البيع حوالي 1.7 مليون جهاز.
ــــــــــــــــ المقاصة المصرفية
بالنظر إلى إحصاءات المقاصة للربع الرابع من عام 2023م، فقد بلغ عدد الشيكات المقدمة من غرف المقاصة صادرة وواردة حوالي 302.9 ألف شيك، بقيمة إجمالية بلغت 78.9 مليار ريال، إذ بلغ عدد شيكات الأفراد والشركات نحو 241.9 ألف شيك بقيمة إجمالية بلغت 35.3 مليار ريال، في حين بلغ عدد الشيكات بين المصارف حوالي 61.0 ألف شيك بقيمة إجمالية بلغت 43.6 مليار ريال.
ــــــــــــــــ التقنية المالية
كما كشف التقرير عن ترخيص البنك المركزي السعودي خلال الربع الرابع من عام 2023 لثلاث شركات جديدة في مجال التمويل الجماعي بالدين، والوساطة الرقمية لجهات التمويل، ووساطة إعادة التأمين الإلكترونية. إضافة لذلك، بلغ عدد شركات التقنية المالية المصرح لها من قبل البنك المركزي السعودي شركتا تقنية مالية في نشاط الدفع الآجل. كذلك شهد الربع الرابع من عام 2023 تطورات في تشريعات التقنية المالية، حيث صرح البنك المركزي لشركة واحدة تقدم نشاط التمويل من نظير إلى نظير.
التمويل الإسلامي= 2.1 ترليون ريال
نسبة النمو= 1-.5%
نمو إجمالي الأصول= 10.2%
نمو إجمالي الودائع= 5%
القيمة الإجمالية لعمليات نظام سريع= 14.1 ترليون ريال
النمو السنوي= 3.3%
مجموع مدفوعات العملاء = 3.4 ترليونات ريال
نسبة النمو= 8.9%
مجموع قيم المدفوعات المفردة = 1.8 ترليون ريال
مجموع المدفوعات المجمعة = 1.6 ترليون ريال
إجمالي قيمة المدفوعات ما بين المصارف = 10.3 ترليونات ريال
نسبة النمو= 2.8%
العمليات المنفذة من خلال أجهزة الصرف الآلي =385.1 مليون عملية
إجمالي السحوبات النقدية = 136.8 مليار ريال
إجمالي العمليات المنفذة من خلال أجهزة نقاط البيع= 2.437.6 مليون عملية
إجمالي المبيعات= 157.7 مليار ريال
عدد أجهزة الصرف الآلي = 16 ألف جهاز
عدد بطاقات الصرف الآلي المصدرة من المصارف المحلية = 47.8 مليون بطاقة
عدد أجهزة نقاط البيع حوالي = 1.7 مليون جهاز
عدد الشيكات المقدمة من غرف المقاصة = 302.9 ألف شيك
قيمتها= 78.9 مليار ريال
عدد شيكات الأفراد والشركات= 241.9 ألف شيك
قيمتها= 35.3 مليار ريال
عدد الشيكات بين المصارف= 61.0 ألف شيك
قيمتها= 43.6 مليار ريال.

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