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5 % زيادة بعدد مليارديرات العالم

3/27/2024 11:21:45 PM
(MENAFN- Al Watan) زاد عدد مليارديرات العالم الى 3279 شخصاً من مستويات 2023 وبنمو سنوي بلغ 5% وتصدرت الصين قائمة الدول الأعلى بعدد المليارديرات على مستوى العالم، في حين تصدرت مدينة نيويورك المدن الأكثر بأعداد المليارديرات.
وذكرت تقارير إعلامية استنادا لقائمة أثرياء العالم لدى Hurun Research Institute، بلغ عدد المليارديرات في الصين 814 شخصًا، ومع ذلك فهو مستوى أقل بمقدار 155 شخصًا مقارنة بالعام السابق.
أما أمريكا فجاءت بالمركز الثاني، وبلغ عدد المليارديرات هناك 800 شخص. بينما حلت الهند بالمركز الثالث وبواقع 271 شخصًا.
وجاء رجل الأعمال الصيني ومؤسس شركة المياه المعبأة والغازية Nongfu Spring تشونغ شانشان في المركز الأول كأغنى رجل في الصين. أما أغنى رجل في آسيا فهو الملياردير الهندي موكيش أمباني، ويبلغ صافي ثروته مستويات 110 مليارات دولار.
هذا وأضافت أمريكا 109 مليارديرات جديدة إلى قائمتها في 2023. وكان الذكاء الاصطناعي التوليدي سببًا رئيسيًا لزيادة عدد الأشخاص بالغي الثراء في أمريكا.
وجاءت الهند بالمركز الثاني بعد أمريكا على مستوى الزيادة في عدد المليارديرات بواقع 84 مليارديرًا جديدًا.
أما على مستوى المدن، كانت نيويورك في المركز الأول عالميًا، إذ بلغ عدد المليارديرات هناك 119 شخصًا، بينما حلت لندن في المركز الثاني بواقع 97 شخصًا.
وأزاحت مومباي بكين وأصبحت عاصمة مليارديرات آسيا، وذلك لأول مرة على الإطلاق التي تصبح فيها المدينة الآسيوية في موقع الريادة في هذا النطاق. فيما جاءت في المرتبة الثالثة عالميًا بواقع 92 شخصًا.
أكبر 10 دول من حيث المليارديرات:
1- الصين= 814 مليارديرًا
2- أمريكا = 800 ملياردير
3- الهند = 271 مليارديرًا
4- بريطانيا = 146 مليارديرًا
5- ألمانيا = 140 مليارديرًا
6- سويسرا = 106 مليارديرات
7- روسيا = 76 مليارديرًا
8- إيطاليا = 69 مليارديرًا
9- فرنسا = 68 مليارديرًا
10 البرازيل = 64 مليارديرًا
أكبر 10 مدن من حيث المليارديرات:
1- نيويورك = 119 مليارديراً
2- لندن = 97 مليارديراً
3- مومباي = 92 مليارديراً
4- بكين = 91 مليارديراً
5- شنغهاي = 87 مليارديراً
-6 شنجن = 84 مليارديراً
7- هونغ كونغ = 65 مليارديراً
8- موسكو = 59 مليارديراً
9- نيودلهي = 57 مليارديراً
10- سان فرانسيسكو = 52 مليارديراً

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