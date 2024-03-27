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الفكرة انتقاد الواقع انتقام

3/27/2024 11:21:45 PM
(MENAFN- Al Watan) الفرق بين الكلمتين حرف واحد، وما بين الدال والميم معان ومعان. فظاهريا من الواضح جدا الفرق بين الكلمتين. فالانتقاد إذا تم تقديمه بشكل مهذب ومفيد سيكون في خانه البناء ويساعد على التحسن والنمو والتطور وبديهيا العكس كذلك. المفارقة بأن ما يحدث في الآونة الأخيرة جعل الانتقاد مرادفًا صريحًا ومباشرًا لكلمه انتقام، وتغيرت أبجديات اللغة بسبب دوافع نفسية ونوايا واضحة للعودة للماضي والانتقام منه بطرق مختلفة تحت ذريعة ((أنا هنا انتقد انتقاد المحب))!
هذا ما تجلى على السطح مؤخرًا من بعض الإعلاميين والمؤثرين والمشاهير من فنانين ولاعبين وغيرهم. ينتقدون بلغه مغلفة بالانتقام والتشفي، ثم يختم تجريحه وهجومه بعبارة معلبة ساذجة لا تتناسب مع ما ذكره، بقوله أنا انتقد من محبة ولا يوجد بيني وبينهم شيء! ولا يتبادر للذهن حينها إلا عبارة واحدة (لا يا شيخ).
لست هنا لأعطي دروسًا في كيفية الانتقاد الإيجابي، ولست واعظًا كي ينصح بألا تنتقم من زملائك في المهنة. فقط يا من لست بعزيزي استخدم مفرداتك بدقة ووضوح، وكن جريئًا بما يكفي لأن تقول هذا انتقام، وهذا انتقاد، أما الخلط بينهما كي تحمي نفسك وتعطيها الحق ويرتاح ضميرك، فهذا تلاعب لا ينطلي إلا عليك أنت.
المزعج أن هؤلاء اللاعبين والمشاهير يقومون بذلك الانتقام.. أعتذر أقصد الانتقاد.. تجاه أشخاص وأماكن وكيانات وأشياء كانوا هم جزء منها، أزعم بأن هذا خلفه عدة أسباب. قد يكون هذا الهجوم بسبب أن الأضواء بدأت تخفت حولهم، ويلهثون جاهدين لأن يعودوا لها حتى لو كان ذلك على حساب المبادئ والأصول. أو قد يكون بسبب أنهم كانوا في جيل مختلف من حيث المزايا والصلاحيات والتمكين والفرص، فما هذا الهجوم إلا ترجمة لغيرة وحسد. أو قد يكون بسبب أن هذا الكلام كان من المفترض أن يقوله سابقا ولم يحصل على الفرصة المناسبة، ولذلك جمع الفرصة مع الرغبة بالعودة للأضواء في سياق (خالف تعرف) فأصبح المزيج مثاليًا بالنسبة له.
أدرك تماما بأن المشاهير بجميع فئاتهم يمرون بتقلبات نفسية كثيرة، تؤدي بهم في نهاية المطاف إلى الاكتئاب وغيرها. فنماذج العالم البعيد تقول إن الكثير منهم مع الأسف وصل مرحلة الإدمان على شرب الكحوليات والآخر على المخدرات، والبعض ترددت في رأسه كثيرا فكرة الانتحار. لا بأس من السيطرة على هذه التقلبات في مراجعة طبيب مختص، بدلا من تفريغ طاقاتهم وشحناتهم السالبة على بعض، عبر الفضاء الرقمي وعلى شاشات التلفزة أمام ملايين المشاهدين!

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