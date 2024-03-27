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رمال يدمة تكتسي بالأبيض

3/27/2024 11:21:45 PM
(MENAFN- Al Watan) اكتست الرمال شمال محافظة يدمة شرق نجران بالبياض وغطى اللون الأبيض مساحات واسعة نتيجة تساقط الأمطار المصحوبة بزخات غزيرة من البرد الذي غطى مساحات من المحافظات الشرقية وما جاورها، فيما شهدت معظم الأودية والشعاب جريان للسيول خاصة في العلم الجنوبي وشمال سنح شرق يدمة.
نجران الأعلى
من جهته أعلن مركز الأرصاد الوطني أن منطقة نجران حققت أعلى معدل كميات أمطار على مستوى المملكة عبر 4 محطات هي مطار نجران بمعدل 9.0mm ومطار شرورة بمعدل 2.2mm ثم محافظة ثار 1.2mm وبئر عسكر بمعدل 4.8mm وجاءت منطقة عسير ثاني أعلى كمية أمطار عبر ثلاث محطات هي أبها حديقة السودة بمعدل 0.4mm وطريب المضة 4.2mm وظهران الجنوب 0.2mm . وأخيرًا منطقة جازان كثالث أعلى معدل أمطار عبر محطة واحدة هي الطوال بمعدل 0.6mm.
الإمارة تحذر
وجه مركز الأزمات والكوارث بإمارة منطقة نجران بلاغًا عاجلًا يحذر فيه من عبور مواقع جريان المياه والسيول وأهاب بالجميع أخذ الحيطة والحذر نظرًا للتقلبات الجوية والأمطار الغزيرة التي تشهدها معظم المحافظات والقرى والهجر.
وكانت هيئة الأرصاد أعلنت عن استمرار هطول الأمطار على المنطقة وبشكل متواصل حتى يوم الاثنين المقبل، وتشمل يدمة وحبونا وثار وبدر الجنوب كما تشمل معظم مناطق المملكة من متوسطة إلى غزيرة.

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