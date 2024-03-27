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مواقف لحجز السيارات على مداخل مكة

3/27/2024 11:21:44 PM
(MENAFN- Al Watan) هيأت أمانة العاصمة المقدسة مواقف حجز السيارات الموجودة على مداخل مكة المكرمة طيلة شهر رمضان، التي يتم تشغيلها من قبل إدارة المرور, لحجز وإيقاف السيارات الصغيرة الخاصة بالمعتمرين القادمين إلى مكة، وذلك تماشيا مع خطة المرور، التي تسهم في تخفيف العبء داخل مدينة مكة المكرمة.
صالات انتظار
أوضحت الأمانة أنها تولي عناية كبرى بهذه المواقف؛ نظرًا لأهميتها خلال المواسم، حيث جرى تشكيل عدد من الفرق الفنية لتفقد وتهيئة تلك المواقف، وتوفير أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء مناسكهم في أمن واطمئنان. مبينة أنها قد جهزت جميع مرافق تلك المواقف، المشتملة على صالات انتظار، ودورات مياه عامة للرجال وأخرى للنساء وملاحق واستراحات مظللة للزوار، وعدد من مجمعات الدوائر الحكومية، في حين يوجد في تلك المواقف عدد من مضخات المياه ووحدات التكييف المركزية، والمولدات الأساسية والاحتياطية، كما جرى تجهيز جميع هذه المرافق وتنفيذ أعمال السفلتة والترصيف والتخطيط والترقيم والإنارة والتشجير، وتوزيع عدد من الصواري الكبيرة، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات المنتشرة على مداخل أم القرى تبلغ أكثر من 50 ألف مركبة.
لجنة إشرافية
أشارت الأمانة؛ إلى أنها تشارك في اللجنة الإشرافية التي تضم عددًا من الجهات الحكومية مثل إدارة المرور، ووزارة النقل، وذلك لمتابعة تشغيل هذه المواقف خلال الموسم بكفاءة عالية، بالإضافة إلى مواقف النقل العام الموجودة داخل مكة المكرمة وحول المسجد الحرام، مثل موقف الرصيفة والشهداء، والقشلة، والعزيزية، وموقف كدي.

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