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ترشيح 3 دفعات للوظائف التعليمية التعاقدية

3/27/2024 11:21:44 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة التعليم، أسماء المرشحين والمرشحات وإدارات التعليم التابعين لها مبدئيًا على الوظائف التعليمية التعاقدية ((معلم ممارس)) للعام الدراسي المقبل في الدفعة الأولى، لشغل 12519 وظيفة، والاستعلام الإلكتروني من خلال رقم الهوية الوطنية، والهاتف الجوال، وحددت خارطة إجراءات التوظيف التعاقدي للإعلان عن دفعتين ثانية وثالثة تبعًا لتحديد الاحتياج التعويضي.
نظام فارس
أشار متابعون ومتقدمون على الوظائف التعليمية التعاقدية لـ((الوطن)) أمس، أنه عند الانتهاء من المقابلة الشخصية، سيتم إرسال رسالة نصية للمرشحين من نظام ((فارس)) الإلكتروني ، متضمنة رقم المستخدم والرقم السري، وإجراء الكشف الطبي ورفعه في نظام فارس، وطباعة العقد وتوقيعه بعد قراءته ورفعه في النظام، والتسجيل بموقع ((نور)) الإلكتروني، وترتيب شرائح القطاع الداخلي.
خارطة إجراءات التوظيف التعاقدي
. بداية إجراء الكشف الطبي: 28 مارس.
. المطابقة والمقابلة الشخصية بإدارات التعليم: من 17 أبريل حتى 30 أبريل.
. تحديد جهة العمل وتوقيع العقود: من 1 مايو إلى 12 مايو.
. نهاية تقديم الاعتذار عن الوظيفة وفقًا لسياسة الجدية: 13 مايو.
. تحديد الاحتياج وتعويضهم بالاحتياط (الدفعة الثانية): 14 مايو حتى 23 مايو.
. بداية دوام المعلمين والمعلمات؛ المباشرة وحضور برامج التهيئة والتدريب للمعلمين والمعلمات الجدد: 11 أغسطس.
. بداية العام الدراسي 1446ھ: 18 أغسطس.
. تحديد الاحتياج وتعويضهم بالاحتياط (الدفعة الثالثة): 25 أغسطس حتى 1سبتمبر.
مسوغات للمقابلة الشخصية
. صورة من الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة.
. صورة للمؤهل الدراسي الذي تم الترشيح عليه مع الأصل للمطابقة.
. المعادلة للمؤهل إذا كان من خارج المملكة.
. صورة من السجل الأكاديمي مع الأصل للمطابقة.
. الرخصة المهنية.
. أي موهل إضافي وموثق في المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف ((جدارات)).

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