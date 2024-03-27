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150 كجم مواد غذائية فاسدة بالجوف

3/27/2024 11:21:44 PM
(MENAFN- Al Watan) يشارك مختبر سلامة الأغذية بأمانة منطقة الجوف في حملات الرقابة الميدانية للتأكد من جودة وصلاحية الأغذية المعروضة في المنشآت والأسواق، وضمان صحة المواطنين والمقيمين. ونفذت الأمانة ممثلة في إدارة مختبر سلامة الأغذية (المختبر المتنقل)، وفرق الرقابة الميدانية بالبلديات التابعة بمدينة سكاكا، حملة رقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية للكشف على الأغذية وتحديد العينات الفاسدة. وأوضح المتحدث للأمانة عمر الحموان أن الحملة أسفرت عن مصادرة وإتلاف 150 لتر زيت قلي، و250 كجم مواد غذائية، شملت وجبات رمضانية ((سمبوسة ومشروبات وخضروات ولحوم وغيرها))، غير صالحة للاستهلاك الآدمي. ودعا الحموان الجميع للتعاون مع الأمانة وبلدياتها وتقديم البلاغات والملاحظات عبر مركز الاتصال الموحد 940 وتطبيق بلدي المتاح على الأجهزة الذكية.

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