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التحقق من الصفة يحمي المستأجرين من الاحتيال

3/27/2024 11:21:44 PM
(MENAFN- Al Watan) نبه المحامي عبدالرحمن عسري إلى ضرورة تحقق الراغبين في إيجار العقارات من صفة المؤجر بأن يكون مالكاً للعين المؤجرة أو منتفعاً بها، لضمان الحقوق ولعدم الوقوع في مغبة الاحتيال والنصب التي قد يتعرض لها مستأجري العقارات.
يأتي ذلك في أعقاب عملية احتيال، تعرض لها أحد المواطنين في مدينة جدة، بعد قيامه باستئجار شقة سكنية ودفع رسوم العقد، ليفاجأ بعد ذلك بأن المؤجر لا يمتلك أي صفة في عملية التأجير، وهي الواقعة التي شهدت تداعياتها المحكمة العامة بجدة.
استئجار العين
حيثيات الواقعة والتي اطلعت ((الوطن)) على وقائعها بدأت حينما شاهد أحد المواطنين إعلاناً من خلال إحدى المواقع الإلكترونية لشقة معروضة للإيجار، وعقب وقوف المستأجر على العقار أبدى رغبته في استئجار العين، فيما أرسل الطرف الثاني ((المفترض)) عقداً إلكترونيا له وتم إنهاء إجراءات الموافقة على العقد من بين الطرفين، وبناء على نص الاتفاق تم إيداع قيمة الدفعة الأولى من الإيجار، ليفاجأ المستأجر عند وصوله إلى موقع العقار لاستلامه بأن المشرف على المجمع السكني يبلغه بأن الشقة المشار إليها في العقد مؤجرة، وأن المؤجر لا صفة له في العقد وليس معروفا للمجمع.
الإقرار حجة
تقدم وكيل المدعي بدعوى لدى المحكمة العامة يطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع ما استلمه من قيمة الإيجار، فيما دفع المدعى عليه الدعوى بأن حسابه قد تعرض لـ ((التهكير)) وأن الحساب البنكي الذي وردت إليه الحوالة المالية تم فتحه دون عمله أو موافقته، وهو الدفع الذي لم ترى فيه الدائرة حجة قوية تدفع ما يدعي به المدعي، لكون المدعي أقر ضمنا بأن الحساب المحول إليه باسمه، فضلا عن كشف الحساب المقدم من قبل المدعي المتضمن صحة ما ادعاه من دخول المبلغ إلى الحساب المنسوب للمدعى عليه، ولأن الإقرار حجة على صاحبه وفق ما قرره الفقهاء، فقد انتهت الدائرة في حكمها إلى إلزام المؤجر بدفع مبلغ الإيجار للمستأجر، وللمؤجر حق الرجوع على من غره حال صحة ما يدفع به.
وسيط عقاري
يذكر أن الهيئة العامة للعقار ((إيجار)) أكدت في 18 يونيو 2023 على أهمية التأكد من إكمال عملية توثيق العقد الإلكتروني في المنصة قبل إجراء أي عملية دفع للمستحقات الإيجارية، واستخدام قنوات الدفع الإلكترونية في إيجار، وعدم تحويل المبالغ المالية لحسابات بنكية للأفراد، وذلك لتفادي عمليات النصب والاحتيال المحتملة، في حين يكون التعامل في التعاملات الإيجارية يكون من خلال وسيط عقاري مرخّص من ((الهيئة))، مع أهمية معاينة العقار والاطلاع على رخصة الإعلان العقاري، والتأكد من وجود مالك العقار، أو الوسيط العقاري المرخّص.
خطورة العقود الإيجارية الإلكترونية
ـ باتت سندات تنفيذية.
ـ يلزم المنفذ ضده بتنفيذ ما جاء في السند متى خلا من العيوب والعوارض.
إجراءات يجب التحقق منها عند إبرام العقود
ـ صفة المؤجر، مالك، يمتلك منفعة العقار، وسيط عقاري.
- مطابقة اسم المؤجر باسم المالك الوارد في الصك.
إجراءات إكمال توثيق العقد الإلكتروني
- استخدام قنوات الدفع الإلكترونية في إيجار
- عدم تحويل المبالغ المالية لحسابات بنكية للأفراد
- تفادي عمليات النصب والاحتيال المحتملة
- التعامل من خلال وسيط عقاري مرخّص
- معاينة العقار والاطلاع على رخصة الإعلان العقاري
- التأكد من وجود مالك العقار، أو الوسيط العقاري المرخّص

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