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صدمة جديدة تضرب الليث

3/27/2024 11:21:44 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى الشباب صدمة جديدة قبل مواجهة الهلال السبت المقبل، لحساب الجولة الـ25 لدوري روشن السعودي للمحترفين، فبعد تأكد غياب البلجيكي يانيك كاراسكو عن الديربي، لضرورة خضوعه لجلسات تأهيلية أخرى، بات غياب الظهير الأيسر، متعب الحربي، عن المواجهة شبه مؤكد لعدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا، وأبعدته عن قائمة المنتخب السعودي، التي واجهت طاجيكستان مرتين في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وينتظر أن يتم حسم مصير الحربي خلال 24 ساعة، حيث يخشى المدرب البرتغالي فيتور بيريرا المجازفة به حتى لا تتفاقم الإصابة.

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