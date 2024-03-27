صدمة جديدة تضرب الليث

(MENAFN
- Al Watan) تلقى الشباب صدمة جديدة قبل مواجهة الهلال السبت المقبل، لحساب الجولة الـ25 لدوري روشن السعودي للمحترفين، فبعد تأكد غياب البلجيكي يانيك كاراسكو عن الديربي، لضرورة خضوعه لجلسات تأهيلية أخرى، بات غياب الظهير الأيسر، متعب الحربي، عن المواجهة شبه مؤكد لعدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا، وأبعدته عن قائمة المنتخب السعودي، التي واجهت طاجيكستان مرتين في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وينتظر أن يتم حسم مصير الحربي خلال 24 ساعة، حيث يخشى المدرب البرتغالي فيتور بيريرا المجازفة به حتى لا تتفاقم الإصابة.
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