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أزمات كبرى تطارد الهلال بعد التوقف

3/27/2024 11:21:43 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت فترة التوقف الدولي، العديد من الأزمات المختلفة التي ضربت نجوم الهلال مع منتخبات بلادهم.
ويعتبر الهلال أحد أكثر الأندية السعودية التي تمتلك عناصر دولية سواء مع المنتخب السعودي أو المنتخبات الأخرى.
ورغم أن هذا الأمر يميز الزعيم كونه يمتلك أسماء لديها الكثير من الخبرات الدولية، إلا أنها تمثل أزمة قوية فيما يتعلق بالإصابات والغيابات بعد نهاية مباريات أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم ((FIFA ((، لاسيما وأن الزعيم سيخوض مابين 9 إلى 10 مباريات حاسمة خلال بعد فترة التوقف، وخصوصا خلال شهر أبريل المقبل، فهل يتأثر الزعيم بالأزمات وضغط المباريات بعد التوقف، وهل يكون التوقف سلبيا على متصدر دوري روشن السعودي، والمتأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ونصف نهائي دوري أبطال آسيا، وسيخوض السوبر السعودي برفقة النصر والاتحاد والفيحاء؟.
إصابتان موجعتان
أعلن المنتخب السعودي إصابة ناصر الدوسري خلال التدريبات الأخيرة قبل السفر إلى طاجيكستان، استعدادا لمواجهة الجولة الرابعة في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، والتي انتهت بتعادل المنتخبين 1 /1، وتأكد غياب الدوسري عن الملاعب لمدة 3 أسابيع، وهي أولى صدمات الهلال خلال التوقف الدولي، ولحق به زميله نجم خط الوسط عبدالإله المالكي الذي تعرض لإصابة على مستوى الركبة وغادر المران الأخير قبل مواجهة طاجيكستان، ولم تتضح قوة الإصابة من عدمها وماهي فترة الغياب المحددة للاعب الذي عانى كثيرا من الإصابات على مستوى الركبة.
صدمة سعود
اضطر سعود عبدالحميد، الظهير الأيمن للمنتخب السعودي والهلال، لمغادرة معسكر الأخضر بعد مباراة طاجيكستان بالجولة الثالثة، بسبب وفاة والده بعدما تعرض لوعكة صحية مفاجئة، وهو ما سيؤثر على نفسية اللاعب قبل العودة للمشاركة بالمباريات.
ركلة ميتروفيتش
أهدر الصربي ألكسندر ميتروفيتش ركلة جزاء غريبة رفقة منتخب بلاده خلال المباراة الودية ضد قبرص، لتصبح الركلة الثالثة المهدرة بأقدام المحترف الصربي، بواقع اثنتين مع الهلال وواحدة مع منتخب بلاده.
ورغم أن ميتروفيتش أهدر ركلة الجزاء، إلا أن منتخب صربيا حقق الفوز بهدف دون رد، جاء من توقيع زميله في الهلال سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.
انتقادات حادة
تعرض ثنائي الهلال صالح الشهري ومحمد كنو، لانتقادات حادة بعد مواجهتي الأخضر وطاجيكستان، إذ لم يظهرا بالشكل المطلوب، وهو ما فتح الباب أمام الانتقادات الإعلامية والجماهيرية ضدهما، وهو ما سيؤثر على حالتهما النفسية.
فكنو ظهر بمستوى متراجع في عملية الربط بين الدفاع والهجوم، بالإضافة إلى تمريراته الخاطئة بشكل متواصل.
وفشل صالح الشهري في التسجيل أمام طاجيكستان في المباراة الأولى ليتم استبداله بعد مرور 56 دقيقة فقط، ولم يتواجد أساسيا في المباراة الثانية، وعندما شارك في آخر اللقاء لم يقدم ما يشفع له.
ضغط كبير
سيواجه الهلال بعد التوقف ضغطا كبيرا في المباريات على صعيد المسابقات المختلفة سواء محليا أو قاريا، إذ إنه سيخوض مابين 9 إلى 10 مباريات متتالية في عدة مسابقات خلال الفترة المقبلة دون راحة كافية، إذ سيبدأ صراعه مع الضغط الكبير بمواجهة الشباب السبت المقبل، لحساب الجولة الـ25 لدوري روشن، ثم يلتقي الأخدود في الثاني من أبريل دوريا، قبل أن يواجه الخليج في الخامس منه، بعدها سيخوض الديربي المرتقب مع النصر في الـ8 من أبريل، لحساب نصف نهائي كأس السوبر السعودي في الإمارات، وفي حال انتصاره سيخوض النهائي في الـ11 من أبريل، وفي الـ16 من نفس الشهر سيلتقي العين الإماراتي على أرض الأخير، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وبعدها بـ3 أيام سيخوض الكلاسيكو أمام الأهلي في جدة، ثم يعود للرياض لمواجهة العين الإماراتي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال آسيا، في الـ23 من أبريل.
ويستقبل الهلال نظيره الفتح في الـ26 من الشهر ذاته، لحساب الجولة الـ29 للدوري، وبعدها بـ4 أيام سيلتقي الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك بجدة.
حلول مستعجلة
سيضطر مدرب الزعيم، جورجي جيسوس إلى العمل على حل تلك الأزمات خلال الأيام المقبلة، بالتعاون مع الجهازين الإداري والطبي في الفريق، ومحاولة تجهيز سعود عبدالحميد نفسيا وإخراجه من حالة الحزن التي يعيشها حاليا بعد وفاة والده، كما أنه سيتم العمل على إعادة الثقة للثنائي محمد كنو وصالح الشهري، إضافة إلى محاولة تجهيز اللاعبين المصابين بأسرع وقت ممكن، كما سيعمل جيسوس على تجهيز البدلاء أمثال محمد البريك، وياسر الشهراني في حال الحاجة لخدماتهما.
أزمات أثرت على الهلال ولاعبية خلال التوقف
-وفاة والد سعود عبدالحميد
-إصابة ناصر الدوسري وعبدالإله المالكي
-إهدار ميتروفيتش ركلة جزاء مع منتخب بلاده
-تراجع مستوى الثنائي محمد كنو وصالح الشهري
-9 - 10 مباريات يخوضها الزعيم بعد التوقف
-4 بطولات رسمية تتوزع بينها المباريات
-محاولات هلالية لتجهيز اللاعبين بدنيا ونفسيا
-أبريل يعد شهرا حاسما للزعيم في كافة البطولات

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