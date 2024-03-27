Thursday, 28 March 2024 06:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هدايا ساحر العرب تزعج المنافسين

3/27/2024 11:21:43 PM
(MENAFN- Al Watan) وضع لاعب الأهلي، الجزائري رياض محرز، نفسه كأكثر لاعبي دوري روشن السعودي للمحترفين، تقديما للهدايا لزملائه المهاجمين، مسجلا رقمًا مميزًا للغاية بعد مرور 24 جولة من الدوري على مستوى صناعة الفرص.
ونجح محرز ((33 عامًا))، المنضم إلى قلعة الكؤوس خلال الميركاتو الصيفي الأخير، قادمًا من مانشستر سيتي، مقابل 142 مليون ريال ((35 مليون يورو))، في الظهور بشكل جيد، حيث شارك في 25 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 10 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة.
صانع الهدايا
يعتبر محرز أكثر اللاعبين خلقًا للفرص هذا الموسم في دوري روشن السعودي للمحترفين، بواقع 74 فرصة، ليضع نفسه كأكثر اللاعبين في أندية الدوري الـ18 تقديمًا للهدايا لزملائه المهاجمين، وهو ما منح فريقه ميزة جيدة بمواجهة المرمى بشكل كبير خلال الجولات الـ24 الماضية من الدوري.
تفوق واضح
تفوق محرز على جميع نجوم دوري روشن العالميين والمحليين، بما فيهم لاعب الاتفاق، الإسباني ألفارو ميدران، الذي نجح في خلق 66 فرصة سانحة للتسجيل، بقميصي التعاون والاتفاق، ولاعب الوحدة، المغربي فيصل فجر، الذي جهز لفرسان مكة 60 فرصة سانحة للتسجيل.
وجاء رابعا لاعب الفتح، الأرميني لوكاس زيلارايان، الذي نجح في صنع 54 فرصة سانحة للتسجيل للاعبي النموذجي، يليه خامسًا لاعب الحزم، البرتغالي خوسيه توزي، ولاعب النصر، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، بعدما تمكن كل منهما من خلق 51 فرصة سانحة للتسجيل لزملائهما في حزم الصمود والعالمي.

MENAFN27032024000089011017ID1108030567

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث