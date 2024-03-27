هدايا ساحر العرب تزعج المنافسين

(MENAFN
- Al Watan) وضع لاعب الأهلي، الجزائري رياض محرز، نفسه كأكثر لاعبي دوري روشن السعودي للمحترفين، تقديما للهدايا لزملائه المهاجمين، مسجلا رقمًا مميزًا للغاية بعد مرور 24 جولة من الدوري على مستوى صناعة الفرص.
ونجح محرز ((33 عامًا))، المنضم إلى قلعة الكؤوس خلال الميركاتو الصيفي الأخير، قادمًا من مانشستر سيتي، مقابل 142 مليون ريال ((35 مليون يورو))، في الظهور بشكل جيد، حيث شارك في 25 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 10 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة.
صانع الهدايا
يعتبر محرز أكثر اللاعبين خلقًا للفرص هذا الموسم في دوري روشن السعودي للمحترفين، بواقع 74 فرصة، ليضع نفسه كأكثر اللاعبين في أندية الدوري الـ18 تقديمًا للهدايا لزملائه المهاجمين، وهو ما منح فريقه ميزة جيدة بمواجهة المرمى بشكل كبير خلال الجولات الـ24 الماضية من الدوري.
تفوق واضح
تفوق محرز على جميع نجوم دوري روشن العالميين والمحليين، بما فيهم لاعب الاتفاق، الإسباني ألفارو ميدران، الذي نجح في خلق 66 فرصة سانحة للتسجيل، بقميصي التعاون والاتفاق، ولاعب الوحدة، المغربي فيصل فجر، الذي جهز لفرسان مكة 60 فرصة سانحة للتسجيل.
وجاء رابعا لاعب الفتح، الأرميني لوكاس زيلارايان، الذي نجح في صنع 54 فرصة سانحة للتسجيل للاعبي النموذجي، يليه خامسًا لاعب الحزم، البرتغالي خوسيه توزي، ولاعب النصر، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، بعدما تمكن كل منهما من خلق 51 فرصة سانحة للتسجيل لزملائهما في حزم الصمود والعالمي.
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