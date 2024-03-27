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رابطة المحترفين ترفض طلبات الهلال والنصر

3/27/2024 11:21:43 PM
(MENAFN- Al Watan) بينت مصادر أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين بصدد رفض طلبين، تقدم بهما الهلال والنصر بشأن جدول مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما طلبت إدارة الهلال إعادة جدولة عدد من مباريات الدوري، وعلى رأسها كلاسيكو الأهلي والهلال في الجولة الـ28، نظير ضغط المباريات الكبير الذي سيواجهه الزعيم خلال شهر أبريل، فيما تقدمت إدارة العالمي بطلب تقديم مواجهة النصر والطائي لتقام الجمعة المقبل، بدلًا من موعدها المقرر السبت المقبل.
موعد ثابت
أكدت المصادر أن إدارة المسابقات في الرابطة تتجه إلى رفض طلب الهلال بتعديل مواعيد عدد من المباريات، وعلى رأسها تأجيل مواجهة الأهلي المقرر لها أن تقام في الـ19 من أبريل المقبل، على استاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، لحساب الجولة الـ28 للدوري، والتي تأتي في موعد حساس بالنسبة للهلال، الذي سيلاقي العين خارج أرضه في الـ16 من أبريل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، على أن تقام مباراة الإياب بالرياض في الـ23 من الشهر نفسه.
رفض التقديم
أشارت المصادر ذاتها أن الرابطة تتجه أيضًا لرفض طلب النصر الخاص بتقديم موعد مباراة الطائي من السبت المقبل، إلى الجمعة، كما شمل طلب النصر، تقديم موعد مباراة أبها في الجولة 26، لمدة 24 ساعة، لتقام في الأول من أبريل.
وجاء الطلب النصراوي، تنفيذا لرغبة مدربه البرتغالي لويس كاسترو، من أجل منح اللاعبين، فترة استشفاء أطول، كون النصر سيواجه أبها وضمك خلال 72 ساعة.
-رابطة المحترفين تتمسك بجدولة الدوري
-إدارة المسابقات تتجه لرفض طلبي الهلال والنصر
-ضغط مباريات أبريل أجبر الهلال على طلب التعديل
-رغبة كاسترو دفعت إدارة النصر لطلب التقديم

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