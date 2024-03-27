رابطة المحترفين ترفض طلبات الهلال والنصر

(MENAFN
- Al Watan) بينت مصادر أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين بصدد رفض طلبين، تقدم بهما الهلال والنصر بشأن جدول مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما طلبت إدارة الهلال إعادة جدولة عدد من مباريات الدوري، وعلى رأسها كلاسيكو الأهلي والهلال في الجولة الـ28، نظير ضغط المباريات الكبير الذي سيواجهه الزعيم خلال شهر أبريل، فيما تقدمت إدارة العالمي بطلب تقديم مواجهة النصر والطائي لتقام الجمعة المقبل، بدلًا من موعدها المقرر السبت المقبل.
موعد ثابت
أكدت المصادر أن إدارة المسابقات في الرابطة تتجه إلى رفض طلب الهلال بتعديل مواعيد عدد من المباريات، وعلى رأسها تأجيل مواجهة الأهلي المقرر لها أن تقام في الـ19 من أبريل المقبل، على استاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، لحساب الجولة الـ28 للدوري، والتي تأتي في موعد حساس بالنسبة للهلال، الذي سيلاقي العين خارج أرضه في الـ16 من أبريل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، على أن تقام مباراة الإياب بالرياض في الـ23 من الشهر نفسه.
رفض التقديم
أشارت المصادر ذاتها أن الرابطة تتجه أيضًا لرفض طلب النصر الخاص بتقديم موعد مباراة الطائي من السبت المقبل، إلى الجمعة، كما شمل طلب النصر، تقديم موعد مباراة أبها في الجولة 26، لمدة 24 ساعة، لتقام في الأول من أبريل.
وجاء الطلب النصراوي، تنفيذا لرغبة مدربه البرتغالي لويس كاسترو، من أجل منح اللاعبين، فترة استشفاء أطول، كون النصر سيواجه أبها وضمك خلال 72 ساعة.
-رابطة المحترفين تتمسك بجدولة الدوري
-إدارة المسابقات تتجه لرفض طلبي الهلال والنصر
-ضغط مباريات أبريل أجبر الهلال على طلب التعديل
-رغبة كاسترو دفعت إدارة النصر لطلب التقديم
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