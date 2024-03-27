Thursday, 28 March 2024 06:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سعود بن مشعل يستقبل دنيا

3/27/2024 11:21:43 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير سعود بن مشعل، لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا أبوطالب، بمناسبة تأهلها إلى أولمبياد باريس 2024.
وهنأ الأمير سعود بن مشعل اللاعبة بإنجازها كأول لاعبة سعودية تحصل على بطاقة التأهل المباشر إلى الأولمبياد، بعد أن اجتازت التصفيات التأهيلية الآسيوية لدورة الألعاب الأولمبية، متمنيًا لها التوفيق وتحقيق المزيد من البطولات
وحصدت دنيا أبو طالب عددًا من الميداليات العالمية منها 6 ميداليات ذهبية و 2 برونزية.

MENAFN27032024000089011017ID1108030565

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث