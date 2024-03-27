سعود بن مشعل يستقبل دنيا

(MENAFN
- Al Watan) استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير سعود بن مشعل، لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا أبوطالب، بمناسبة تأهلها إلى أولمبياد باريس 2024.
وهنأ الأمير سعود بن مشعل اللاعبة بإنجازها كأول لاعبة سعودية تحصل على بطاقة التأهل المباشر إلى الأولمبياد، بعد أن اجتازت التصفيات التأهيلية الآسيوية لدورة الألعاب الأولمبية، متمنيًا لها التوفيق وتحقيق المزيد من البطولات
وحصدت دنيا أبو طالب عددًا من الميداليات العالمية منها 6 ميداليات ذهبية و 2 برونزية.
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