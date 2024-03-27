الألغام الأرضية تهديد متزايد في إفريقيا الوسطى

(MENAFN
- Al Watan) تزايدت حوادث الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر المتفجرة في جمهورية إفريقيا الوسطى منذ عام 2021، لا سيما في الغرب. وفي عام 2023، قُتل 27 شخصاً، بينهم 19 مدنياً، في 82 حادثاً باستخدام العبوات الناسفة. كما ارتفع عدد القتلى والحوادث بنسبة 15 و24 % على التوالي مقارنة بعام 2022. وقد أظهرت السنوات الثلاث الماضية زيادة كبيرة مقارنة بعام 2020، عندما تم تسجيل حادثتين فقط دون وقوع إصابات.
ويعد المدنيون هم الضحايا الرئيسيون للأجهزة المتفجرة في جمهورية إفريقيا الوسطى. وأكثر من ثلاثة أرباع الضحايا عام 2023 كانوا من المدنيين، بينهم 19 طفلاً. ولا تزال المنطقة الأكثر تضرراً على مدى السنوات الثلاث الماضية هي الجزء الغربي من البلاد، ولا سيما محافظات أوهام، وأوهام-بيندي، ونانا-مامبيري، ومامبيري-كادي.
ألغام مضادة
ولأول مرة في جمهورية إفريقيا الوسطى، تم اكتشاف ألغام مضادة للأفراد في عام 2022 بالقرب من بامباري في ولاية أواكا. عثر عليها السكان وأبلغوا دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (UNMAS) وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى، التي دمرت الأجهزة قبل أن تلحق الضرر بأي شخص. وتعد الألغام المضادة للأفراد محظورة بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، والتي دخلت حيز التنفيذ في جمهورية إفريقيا الوسطى منذ عام 2003.
وفي يوليو 2020، تم الإبلاغ عن الاستخدام المشتبه به للألغام المضادة للمركبات لأول مرة في البلاد منذ إنشاء بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسكا) في عام 2014. وألحقت إحدى الأجهزة المشتبه بها أضرارًا بدبابة تابعة للبعثة بالقرب من الحدود مع الكاميرون.
بدون تمييز
ويتنوع الضحايا بين: أطفال، مزارعون، عامل إنساني، تجار، عناصر مسلحة، قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، جنود وبالغون.
وتكمن خطورة الأجهزة المتفجرة التي تنفجر بسبب وجود شخص ما أو الاقتراب منها أو ملامستها بأنها لا يمكنها التمييز بين المدنيين والمقاتلين، مما يثير مخاوف مهمة بشأن مبدأي التمييز والتناسب بموجب القانون الإنساني الدولي.
تقييد المساعدات
وجود الأجهزة المتفجرة أو الاشتباه في وجودها يحد بشدة من وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص المستضعفين في سياق يتسم بالفعل بالقيود المفروضة على الوصول بسبب النزاع المسلح والقيود المفروضة على الوصول المادي.
ففي محافظات أوهام، وأوهام-بيندي، ونانا-مامبيري، ومامبيري-كادي في غرب البلاد، يواجه ما يقرب من 770.000 شخص محتاج استهدفتهم الجهات الفاعلة الإنسانية في عام 2024 خطر تأخير مساعداتهم أو تعليقها، لا سيما في المناطق المتضررة من النزاع و قطاعات الأمن الغذائي والحصول على مياه الشرب والحماية، بما في ذلك ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي. وحتى لو أمكن النظر في المساعدة عن طريق الجو، فإنها تظل محدودة بسبب تكلفتها العالية وأولوياتها التشغيلية.
فالمدنيون الذين يستخدمون الطرق والممرات المختلفة لإدارة أنشطتهم المدرة للدخل والوصول إلى سبل العيش، مثل الزراعة، يتعرضون لقيود شديدة في تحركاتهم في هذه المنطقة، حيث لا يزال انعدام الأمن الغذائي خطيرًا.
وفي هذا السياق، يظل وجود الجهات الفاعلة في مجال الأمن وإزالة الألغام ضروريًا لحماية المدنيين وتنفيذ العمليات الإنسانية.
المجال الإنساني
وبفضل تمويل من الصندوق الإنساني لجمهورية إفريقيا الوسطى، أجرت منظمة الإنسانية والإدماج (HI) غير الحكومية جلسات توعية في عامي 2022 و2023 حول خطر الأجهزة المتفجرة على الأشخاص الأكثر ضعفًا في منطقة بوكارانجا وكوي (محافظة أوهام بيندي)، وهي إحدى المناطق الأكثر تضرراً في البلاد، وتعليمهم السلوك الآمن لتقليل المخاطر التي يواجهونها.
وصلت الدورات التعليمية في القرى إلى 5.850 شخصًا، من بينهم 3.140 طفلًا. كما اهتموا بشكل خاص لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والفتيات وكبار السن، وتمت معالجة الحواجز اللغوية والأمية، على سبيل المثال، من خلال تكييف مواد وأساليب التوعية لضمان حصول جميع الأشخاص على المعلومات الحيوية حول الأجهزة المتفجرة. بالإضافة إلى ذلك، قامت المنظمة بتدريب 40 عاملاً في المجال الإنساني في أوهام-بيندي على المخاطر المرتبطة بالأجهزة المتفجرة.
وقد سهّل المشروعان اللذان تم تنفيذهما نشر رسائل أساسية حول التثقيف بشأن الأجهزة المتفجرة باستخدام قنوات اتصال مختلفة، بما في ذلك اللوحات الإعلانية والبث الإذاعي.
وقد تم تصميم هذه الأخيرة باستخدام نهج مجتمعي لتمكين المجتمع من تصميم وتسجيل رسائل إذاعية حساسة للسياق، يتم بثها بخمس لغات محلية على إذاعة MBILI المجتمعية، والتي يتم الاستماع إليها على نطاق واسع في أجزاء كبيرة من أوهام
وفي عام 2023، وصلت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام إلى 13.470 شخصًا، من بينهم 3.850 طفلًا، من خلال حملة توعية حول خطر الأجهزة المتفجرة في بوار وبامباري. وتم وضع لافتات معلومات في مواقع إستراتيجية وأظهرت الرسومات والصور الاحتياطات الواجب اتخاذها لتجنب العبوات الناسفة، وكيفية وضع علامات عليها والإبلاغ عنها إلى منظمات إزالة الألغام. كما نظمت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام جلسات توعية بالأجهزة المتفجرة لأكثر من 428 من العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة.
وعلى الرغم من حملات التوعية التي تم تنظيمها، هناك حاجة إلى تعزيز التوعية بالمخاطر نظرا لحجم المشكلة. قد تكون هناك حاجة إلى موارد إضافية لتوسيع نطاق مشاريع التوعية بالمخاطر للأطفال والنساء والرجال في المناطق الأكثر تضرراً. الذخائر المتفجرة في جمهورية أفريقيا الوسطى
قُتل 27 شخصاً، بينهم 19 مدنياً، في 82 حادثاً باستخدام العبوات الناسفة في 2023
ارتفع عدد القتلى والحوادث بنسبة 15 و24 % على التوالي مقارنة بعام 2022
يعد المدنيون هم الضحايا الرئيسيون فأكثر من ثلاثة أرباع الضحايا عام 2023 كانوا من المدنيين، بينهم 19 طفلاً.
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