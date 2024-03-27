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الألغام الأرضية تهديد متزايد في إفريقيا الوسطى

3/27/2024 11:21:43 PM
(MENAFN- Al Watan) تزايدت حوادث الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر المتفجرة في جمهورية إفريقيا الوسطى منذ عام 2021، لا سيما في الغرب. وفي عام 2023، قُتل 27 شخصاً، بينهم 19 مدنياً، في 82 حادثاً باستخدام العبوات الناسفة. كما ارتفع عدد القتلى والحوادث بنسبة 15 و24 % على التوالي مقارنة بعام 2022. وقد أظهرت السنوات الثلاث الماضية زيادة كبيرة مقارنة بعام 2020، عندما تم تسجيل حادثتين فقط دون وقوع إصابات.
ويعد المدنيون هم الضحايا الرئيسيون للأجهزة المتفجرة في جمهورية إفريقيا الوسطى. وأكثر من ثلاثة أرباع الضحايا عام 2023 كانوا من المدنيين، بينهم 19 طفلاً. ولا تزال المنطقة الأكثر تضرراً على مدى السنوات الثلاث الماضية هي الجزء الغربي من البلاد، ولا سيما محافظات أوهام، وأوهام-بيندي، ونانا-مامبيري، ومامبيري-كادي.
ألغام مضادة
ولأول مرة في جمهورية إفريقيا الوسطى، تم اكتشاف ألغام مضادة للأفراد في عام 2022 بالقرب من بامباري في ولاية أواكا. عثر عليها السكان وأبلغوا دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (UNMAS) وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى، التي دمرت الأجهزة قبل أن تلحق الضرر بأي شخص. وتعد الألغام المضادة للأفراد محظورة بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، والتي دخلت حيز التنفيذ في جمهورية إفريقيا الوسطى منذ عام 2003.
وفي يوليو 2020، تم الإبلاغ عن الاستخدام المشتبه به للألغام المضادة للمركبات لأول مرة في البلاد منذ إنشاء بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسكا) في عام 2014. وألحقت إحدى الأجهزة المشتبه بها أضرارًا بدبابة تابعة للبعثة بالقرب من الحدود مع الكاميرون.
بدون تمييز
ويتنوع الضحايا بين: أطفال، مزارعون، عامل إنساني، تجار، عناصر مسلحة، قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، جنود وبالغون.
وتكمن خطورة الأجهزة المتفجرة التي تنفجر بسبب وجود شخص ما أو الاقتراب منها أو ملامستها بأنها لا يمكنها التمييز بين المدنيين والمقاتلين، مما يثير مخاوف مهمة بشأن مبدأي التمييز والتناسب بموجب القانون الإنساني الدولي.
تقييد المساعدات
وجود الأجهزة المتفجرة أو الاشتباه في وجودها يحد بشدة من وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص المستضعفين في سياق يتسم بالفعل بالقيود المفروضة على الوصول بسبب النزاع المسلح والقيود المفروضة على الوصول المادي.
ففي محافظات أوهام، وأوهام-بيندي، ونانا-مامبيري، ومامبيري-كادي في غرب البلاد، يواجه ما يقرب من 770.000 شخص محتاج استهدفتهم الجهات الفاعلة الإنسانية في عام 2024 خطر تأخير مساعداتهم أو تعليقها، لا سيما في المناطق المتضررة من النزاع و قطاعات الأمن الغذائي والحصول على مياه الشرب والحماية، بما في ذلك ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي. وحتى لو أمكن النظر في المساعدة عن طريق الجو، فإنها تظل محدودة بسبب تكلفتها العالية وأولوياتها التشغيلية.
فالمدنيون الذين يستخدمون الطرق والممرات المختلفة لإدارة أنشطتهم المدرة للدخل والوصول إلى سبل العيش، مثل الزراعة، يتعرضون لقيود شديدة في تحركاتهم في هذه المنطقة، حيث لا يزال انعدام الأمن الغذائي خطيرًا.
وفي هذا السياق، يظل وجود الجهات الفاعلة في مجال الأمن وإزالة الألغام ضروريًا لحماية المدنيين وتنفيذ العمليات الإنسانية.
المجال الإنساني
وبفضل تمويل من الصندوق الإنساني لجمهورية إفريقيا الوسطى، أجرت منظمة الإنسانية والإدماج (HI) غير الحكومية جلسات توعية في عامي 2022 و2023 حول خطر الأجهزة المتفجرة على الأشخاص الأكثر ضعفًا في منطقة بوكارانجا وكوي (محافظة أوهام بيندي)، وهي إحدى المناطق الأكثر تضرراً في البلاد، وتعليمهم السلوك الآمن لتقليل المخاطر التي يواجهونها.
وصلت الدورات التعليمية في القرى إلى 5.850 شخصًا، من بينهم 3.140 طفلًا. كما اهتموا بشكل خاص لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والفتيات وكبار السن، وتمت معالجة الحواجز اللغوية والأمية، على سبيل المثال، من خلال تكييف مواد وأساليب التوعية لضمان حصول جميع الأشخاص على المعلومات الحيوية حول الأجهزة المتفجرة. بالإضافة إلى ذلك، قامت المنظمة بتدريب 40 عاملاً في المجال الإنساني في أوهام-بيندي على المخاطر المرتبطة بالأجهزة المتفجرة.
وقد سهّل المشروعان اللذان تم تنفيذهما نشر رسائل أساسية حول التثقيف بشأن الأجهزة المتفجرة باستخدام قنوات اتصال مختلفة، بما في ذلك اللوحات الإعلانية والبث الإذاعي.
وقد تم تصميم هذه الأخيرة باستخدام نهج مجتمعي لتمكين المجتمع من تصميم وتسجيل رسائل إذاعية حساسة للسياق، يتم بثها بخمس لغات محلية على إذاعة MBILI المجتمعية، والتي يتم الاستماع إليها على نطاق واسع في أجزاء كبيرة من أوهام

وفي عام 2023، وصلت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام إلى 13.470 شخصًا، من بينهم 3.850 طفلًا، من خلال حملة توعية حول خطر الأجهزة المتفجرة في بوار وبامباري. وتم وضع لافتات معلومات في مواقع إستراتيجية وأظهرت الرسومات والصور الاحتياطات الواجب اتخاذها لتجنب العبوات الناسفة، وكيفية وضع علامات عليها والإبلاغ عنها إلى منظمات إزالة الألغام. كما نظمت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام جلسات توعية بالأجهزة المتفجرة لأكثر من 428 من العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة.
وعلى الرغم من حملات التوعية التي تم تنظيمها، هناك حاجة إلى تعزيز التوعية بالمخاطر نظرا لحجم المشكلة. قد تكون هناك حاجة إلى موارد إضافية لتوسيع نطاق مشاريع التوعية بالمخاطر للأطفال والنساء والرجال في المناطق الأكثر تضرراً. الذخائر المتفجرة في جمهورية أفريقيا الوسطى
قُتل 27 شخصاً، بينهم 19 مدنياً، في 82 حادثاً باستخدام العبوات الناسفة في 2023
ارتفع عدد القتلى والحوادث بنسبة 15 و24 % على التوالي مقارنة بعام 2022
يعد المدنيون هم الضحايا الرئيسيون فأكثر من ثلاثة أرباع الضحايا عام 2023 كانوا من المدنيين، بينهم 19 طفلاً.

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