تحديثات انهيار جسر بالتيمور

(MENAFN
- Al Watan) انهار جسر فرانسيس سكوت كي في بالتيمور بعد أن فقدت سفينة حاويات قوتها واصطدمت بالجسر في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، مما أدى إلى سقوط المركبات في المياه. واستؤنفت جهود الإنعاش حيث قام الغواصون بالبحث عن ستة من عمال البناء ما زالوا في عداد المفقودين.
وإليك ما يجب معرفته:
الضحايا
سقط ما لا يقل عن ثمانية أشخاص في الماء. وتم إنقاذ اثنين، لكن الستة الآخرين، وهم جزء من طاقم البناء الذي كان يملأ الحفر على الجسر، مفقودون ويعتقد بأنهم ماتوا.
التحقيق
فقدت سفينة الشحن، دالي، قوتها وأصدرت نداء استغاثة قبل وقت قصير من اصطدامها بالجسر. وصعد خفر السواحل الأمريكي على متن السفينة يوم الأربعاء لجمع الأدلة حول الظروف الدقيقة للحادث.
التأثير
أدى الانهيار إلى تحويل حركة الشحن والنقل بالشاحنات حول أحد أكثر الموانئ ازدحامًا على الساحل الشرقي لأمريكا، مما أدى إلى تأخيرات ورفع التكاليف في أحدث اضطراب في سلاسل التوريد العالمية.
سنغافورة
ويقول المسؤولون في سنغافورة إنهم سيجرون تحقيقاتهم الخاصة في انهيار الجسر، بالإضافة إلى دعم السلطات الأمريكية.
وكانت السفينة التي اصطدمت بالجسر، دالي، تسير تحت علم سنغافورة. وقالت هيئة الملاحة البحرية والموانئ في سنغافورة، إنها تعمل مع شركة إدارة السفينة، Synergy Marine Group، لتوصيل المعلومات إلى خفر السواحل الأمريكي لإجراء تحقيقاتها.
وقالت الوكالة أيضًا إن مكتب تحقيقات سلامة النقل في سنغافورة سيجري تحقيقًا مستقلاً، ليس لتحديد المسؤولية، ولكن لتحديد الدروس المستفادة للمستقبل.
ضغط
وتقول الهيئة البحرية التابعة للبحرية التشيلية إن فحص السفينة في أحد موانئ تشيلي عام 2023 كشف عن وجود مشكلة في أجهزة قياس ضغط سخان الوقود، ولكن تم تصحيحها قبل مغادرة السفينة الميناء. وكانت التقارير السابقة قد أشارت إلى أن فحص دالي في تشيلي في شهر يونيو قد حدد مشكلة في ((أجهزة الدفع والآلات المساعدة)) للسفينة، وفقًا لموقع معلومات الشحن Equasis، لكن السجلات لم توضح بالتفصيل.
وقالت البحرية التشيلية في بيان لها، إنه تم تفتيش السفينة في ميناء سان أنطونيو في 27 يونيو 2023، وإنه تم اكتشاف أن أجهزة قياس الضغط الخاصة بسخانات الوقود ((غير مقروءة)).
وتقول البحرية التشيلية إنه تم تصحيح المشكلة في نفس اليوم، وتمكنت السفينة من المغادرة.
وتم تفتيش دالي مؤخرًا من قبل خفر السواحل الأمريكي في نيويورك في سبتمبر 2023، ولم يتم اكتشاف أي عيوب، وفقًا لـ Equasis.
المشرعون
ومن جهة أخرى يقوم المشرعون في ولاية ماريلاند بصياغة تشريع الطوارئ لمساعدة العمال المتضررين من انهيار الجسر.
وقال سناتور الولاية بيل فيرجسون إنه وزميله المشرع الديمقراطي، ديل. لوك كليبينجر، يقترحان استبدال الدخل لآلاف العمال الذين يعتمدون على العمليات اليومية في ميناء بالتيمور.
نشر فيرجسون على موقع X: ((إن التكلفة البشرية للأرواح التي فقدت فادحة ومأساوية)). وأضاف: ((لا يمكن التقليل من الخسارة الاقتصادية والاستقرار للآلاف المتأثرين في الأيام المقبلة)).
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