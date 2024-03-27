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تحديثات انهيار جسر بالتيمور

3/27/2024 11:21:43 PM
(MENAFN- Al Watan) انهار جسر فرانسيس سكوت كي في بالتيمور بعد أن فقدت سفينة حاويات قوتها واصطدمت بالجسر في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، مما أدى إلى سقوط المركبات في المياه. واستؤنفت جهود الإنعاش حيث قام الغواصون بالبحث عن ستة من عمال البناء ما زالوا في عداد المفقودين.
وإليك ما يجب معرفته:
الضحايا
سقط ما لا يقل عن ثمانية أشخاص في الماء. وتم إنقاذ اثنين، لكن الستة الآخرين، وهم جزء من طاقم البناء الذي كان يملأ الحفر على الجسر، مفقودون ويعتقد بأنهم ماتوا.
التحقيق
فقدت سفينة الشحن، دالي، قوتها وأصدرت نداء استغاثة قبل وقت قصير من اصطدامها بالجسر. وصعد خفر السواحل الأمريكي على متن السفينة يوم الأربعاء لجمع الأدلة حول الظروف الدقيقة للحادث.
التأثير
أدى الانهيار إلى تحويل حركة الشحن والنقل بالشاحنات حول أحد أكثر الموانئ ازدحامًا على الساحل الشرقي لأمريكا، مما أدى إلى تأخيرات ورفع التكاليف في أحدث اضطراب في سلاسل التوريد العالمية.
سنغافورة
ويقول المسؤولون في سنغافورة إنهم سيجرون تحقيقاتهم الخاصة في انهيار الجسر، بالإضافة إلى دعم السلطات الأمريكية.
وكانت السفينة التي اصطدمت بالجسر، دالي، تسير تحت علم سنغافورة. وقالت هيئة الملاحة البحرية والموانئ في سنغافورة، إنها تعمل مع شركة إدارة السفينة، Synergy Marine Group، لتوصيل المعلومات إلى خفر السواحل الأمريكي لإجراء تحقيقاتها.
وقالت الوكالة أيضًا إن مكتب تحقيقات سلامة النقل في سنغافورة سيجري تحقيقًا مستقلاً، ليس لتحديد المسؤولية، ولكن لتحديد الدروس المستفادة للمستقبل.
ضغط
وتقول الهيئة البحرية التابعة للبحرية التشيلية إن فحص السفينة في أحد موانئ تشيلي عام 2023 كشف عن وجود مشكلة في أجهزة قياس ضغط سخان الوقود، ولكن تم تصحيحها قبل مغادرة السفينة الميناء. وكانت التقارير السابقة قد أشارت إلى أن فحص دالي في تشيلي في شهر يونيو قد حدد مشكلة في ((أجهزة الدفع والآلات المساعدة)) للسفينة، وفقًا لموقع معلومات الشحن Equasis، لكن السجلات لم توضح بالتفصيل.
وقالت البحرية التشيلية في بيان لها، إنه تم تفتيش السفينة في ميناء سان أنطونيو في 27 يونيو 2023، وإنه تم اكتشاف أن أجهزة قياس الضغط الخاصة بسخانات الوقود ((غير مقروءة)).
وتقول البحرية التشيلية إنه تم تصحيح المشكلة في نفس اليوم، وتمكنت السفينة من المغادرة.
وتم تفتيش دالي مؤخرًا من قبل خفر السواحل الأمريكي في نيويورك في سبتمبر 2023، ولم يتم اكتشاف أي عيوب، وفقًا لـ Equasis.

المشرعون
ومن جهة أخرى يقوم المشرعون في ولاية ماريلاند بصياغة تشريع الطوارئ لمساعدة العمال المتضررين من انهيار الجسر.
وقال سناتور الولاية بيل فيرجسون إنه وزميله المشرع الديمقراطي، ديل. لوك كليبينجر، يقترحان استبدال الدخل لآلاف العمال الذين يعتمدون على العمليات اليومية في ميناء بالتيمور.
نشر فيرجسون على موقع X: ((إن التكلفة البشرية للأرواح التي فقدت فادحة ومأساوية)). وأضاف: ((لا يمكن التقليل من الخسارة الاقتصادية والاستقرار للآلاف المتأثرين في الأيام المقبلة)).

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