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مخاوف التصعيد ترتفع بعد تبادل النار على الحدود اللبنانية

3/27/2024 11:21:43 PM
(MENAFN- Al Watan) يسارع الوسطاء الدوليون إلى التوصل إلى حل لمنع حرب شاملة بين حزب الله وإسرائيل، حيث ذكر مسؤولون إن إسرائيل قامت بغارة جوية على مركز مسعفين في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل سبعة من أعضائها وأثارت هجومًا صاروخيًا من لبنان أدى إلى مقتل شخص واحد في شمال إسرائيل.
وجاءت الغارة على قرية الهبارية بعد يوم من الغارات الجوية والهجمات الصاروخية بين الجيش الإسرائيلي وجماعة حزب الله اللبنانية على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مما أثار مخاوف من حدوث مزيد من التصعيد على طول الحدود التي كانت نشطة خلال الأشهر الخمسة الماضية.
حيث أدى القتال بينهم إلى مقتل تسعة مدنيين و11 جنديًا في إسرائيل، وقتل نحو 240 مقاتلا من حزب الله ونحو 40 مدنيًا في لبنان.
أعمال العنف
وأصابت الغارة الجوية مكتبًا لهيئة الطوارئ والإغاثة الإسلامية، وفقًا لجمعية الإسعاف اللبنانية، وكان هذا أحد أكثر الهجمات دموية منذ اندلاع أعمال العنف على طول الحدود.
وأدرجت نقابة المسعفين أسماء سبعة متطوعين قتلوا في الغارة، ووصفت الغارة بأنها ((انتهاك صارخ للعمل الإنساني)).
استهداف المسعفين
وقال محيي الدين قرحاني، رئيس هيئة الطوارئ والإغاثة، للصحفيين في مكان الحادث، إن المركز الذي تعرض للقصف أنشئ أواخر العام الماضي، بعد اندلاع الجولة الأخيرة من العنف، وإنهم فوجئوا باستهداف مجموعة من المسعفين.
وقال: ((لقد كانوا هنا في انتظار الاستجابة لنداء الإنقاذ، وانتهى بهم الأمر بالإصابة بصواريخ دمرت المبنى فوق رؤوسهم)).
فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ضرب مبنى عسكريًا في الهبارية وقتل عضوا في الجماعة الإسلامية وعددًا من المسلحين الآخرين، وأضافت أن الرجل متورط في هجمات ضد إسرائيل.
وبعد ساعات، قال حزب الله إنه ردًا على الغارة الجوية بإطلاق عشرات الصواريخ على مدينة كريات شمونة شمال إسرائيل وقاعدة عسكرية هناك.
وقالت خدمات الإنقاذ في إسرائيل إن شابًا يبلغ من العمر 25 عامًا قُتل عندما أدت إصابة مباشرة إلى نشوب حريق في منطقة صناعية في كريات شمونة، وأظهرت لقطات من مكان الحادث دخانًا أسود كثيفًا يتصاعد من أحد المباني.
وأصيب شخص آخر بجروح طفيفة، وتم إطلاق حوالي 30 صاروخًا من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، بحسب الجيش الإسرائيلي.

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