لغز السرطان.. أسباب تأخر تشخيص الشباب بالأورام

(MENAFN
- Al Watan) تصف دراسة حديثة في المجلة الطبية البريطانية 29 نوعا من السرطان، والتي تتزايد بوتيرة متسارعة لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما، وترى النمو الأكثر انحدارا في البلدان ذات الدخل المرتفع، بما في ذلك الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية.
كانت هناك زيادة كبيرة في فحص السرطان لدى البالغين الأصغر سنا، مما يقلل من وفيات السرطان، ولكنها لا تفسر ارتفاع حالات السرطان، حيث تم العثور على أورام أكثر تقدما وأورام أكثر عدوانية في هؤلاء البالغين الأصغر سنا مقارنة بأولئك الذين يبلغون من العمر 50 عاما فأكثر.
سرطانات مبكرة
أشار التقرير المنشور في studyfinds إلى أنه سيؤدي الفحص إلى سرطانات في مرحلة مبكرة. ومع ذلك، هؤلاء هم أشخاص شباب أصحاء ونشطون يأكلون جيدا وليس لديهم استعداد وراثي للسرطان. يتكهن العلماء بأن السرطانات المبكرة في الحياة تعزى، جزئيا على الأقل، إلى عادات غير صحية. ومع ذلك، لا يمكن أن يفسر سوء التغذية وسوء النشاط البدني وانخفاض النوم عدم كفاية السرطان لدى الشباب الأصحاء.
14 سرطانا
حددت دراسة حديثة في الطبيعة 14 سرطانا تم اكتشافها بتواتر متزايد لدى الشباب؛ ثمانية مرتبطة بالجهاز الهضمي. وتشمل هذه القولون والمستقيم والمريء والمعدة والقناة الصفراوية والمرارة والكبد والبنكرياس. ارتفعت سرطانات القولون والمستقيم أولا.
أفادت دراسة حديثة في JAMA أن سرطان القولون والمستقيم هو السرطان الأكثر شيوعا لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما. يحدث 20 % من سرطانات القولون والمستقيم لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 55 عاما. أفادت جمعية السرطان الأمريكية أنه في أوائل التسعينيات، كان 10%.
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