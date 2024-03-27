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لغز السرطان.. أسباب تأخر تشخيص الشباب بالأورام

3/27/2024 11:21:43 PM
(MENAFN- Al Watan) تصف دراسة حديثة في المجلة الطبية البريطانية 29 نوعا من السرطان، والتي تتزايد بوتيرة متسارعة لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما، وترى النمو الأكثر انحدارا في البلدان ذات الدخل المرتفع، بما في ذلك الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية.
كانت هناك زيادة كبيرة في فحص السرطان لدى البالغين الأصغر سنا، مما يقلل من وفيات السرطان، ولكنها لا تفسر ارتفاع حالات السرطان، حيث تم العثور على أورام أكثر تقدما وأورام أكثر عدوانية في هؤلاء البالغين الأصغر سنا مقارنة بأولئك الذين يبلغون من العمر 50 عاما فأكثر.
سرطانات مبكرة
أشار التقرير المنشور في studyfinds إلى أنه سيؤدي الفحص إلى سرطانات في مرحلة مبكرة. ومع ذلك، هؤلاء هم أشخاص شباب أصحاء ونشطون يأكلون جيدا وليس لديهم استعداد وراثي للسرطان. يتكهن العلماء بأن السرطانات المبكرة في الحياة تعزى، جزئيا على الأقل، إلى عادات غير صحية. ومع ذلك، لا يمكن أن يفسر سوء التغذية وسوء النشاط البدني وانخفاض النوم عدم كفاية السرطان لدى الشباب الأصحاء.
14 سرطانا
حددت دراسة حديثة في الطبيعة 14 سرطانا تم اكتشافها بتواتر متزايد لدى الشباب؛ ثمانية مرتبطة بالجهاز الهضمي. وتشمل هذه القولون والمستقيم والمريء والمعدة والقناة الصفراوية والمرارة والكبد والبنكرياس. ارتفعت سرطانات القولون والمستقيم أولا.
أفادت دراسة حديثة في JAMA أن سرطان القولون والمستقيم هو السرطان الأكثر شيوعا لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما. يحدث 20 % من سرطانات القولون والمستقيم لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 55 عاما. أفادت جمعية السرطان الأمريكية أنه في أوائل التسعينيات، كان 10%.

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