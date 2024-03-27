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القلي في زيت مستخدم يزيد التنكس العصبي

3/27/2024 11:21:42 PM
(MENAFN- Al Watan) بينما يشير القلي العميق إلى غمر الطعام تماما في الزيت الساخن. وإنها طريقة شائعة جدا لإعداد الطعام في جميع أنحاء العالم، حيث تنتج أطعمة لذيذة وإن كانت غير صحية مثل الدجاج المقلي والبطاطس المقلية، على سبيل المثال لا الحصر، اكتشف العلماء مستويات أعلى من التنكس العصبي بين الفئران التي تستهلك زيوت الطهي المقلية العميقة المعاد استخدامها مقارنة بالقوارض الأخرى التي تتبع نظاما غذائيا صحيا. وجد الفريق أيضا نفس المشاكل بين ذرية الفئران.
القلي العميق
وجد الباحثون أيضا أن زيادة التنكس العصبي مرتبطة على ما يبدو بآثار الزيت على شبكة الاتصال ثنائية الاتجاه بين الكبد والأمعاء والدماغ. يعد محور الكبد والأمعاء والدماغ هذا أمرا بالغ الأهمية لتنظيم الوظائف الفسيولوجية المختلفة، ويظهر ضعفه ارتباطا بالاضطرابات العصبية.
تقول كاثيريسان شانموغام، الأستاذة المشاركة من جامعة تاميل نادو المركزية، في بيان إعلامي: ((تم ربط القلي العميق في درجات حرارة عالية بالعديد من الاضطرابات الأيضية، ولكن لم تكن هناك تحقيقات طويلة الأجل حول تأثير استهلاك الزيت المقلي وآثاره الضارة على الصحة)). ((على حد علمنا، نحن أول من يبلغ عن مكملات الزيت المقلي على المدى الطويل تزيد من التنكس العصبي في الجيل الأول من النسل)). إلى جانب إضافة السعرات الحرارية الفارغة، عادة ما تستلزم أطعمة القلي العميق إعادة استخدام نفس الزيت للقلي. هذه ممارسة شائعة في كل من المنازل والمطاعم، على الرغم من إعادة الاستخدام، وإزالة العديد من مضادات الأكسدة الطبيعية للزيت والفوائد الصحية. قد يحتوي الزيت المعاد استخدامه أيضا على مكونات ضارة، بما في ذلك الأكريلاميد والدهون غير المشبعة والبيروكسيدات والمركبات القطبية.
نتائج التجربة
لاستكشاف الآثار طويلة الأجل لزيت القلي المعاد استخدامه، قسم مؤلفو الدراسة مجموعة من إناث الفئران إلى خمس مجموعات. تلقت كل مجموعة إما طعاما قياسيا بمفرده أو طعاما يحتوي على 0.1 مل يوميا من زيت السمسم غير المسخن أو زيت عباد الشمس غير المسخن أو زيت السمسم المعاد تسخينه أو زيت عباد الشمس المعاد تسخينه لمدة 30 يوما. عملت الزيوت المعاد تسخينها على محاكاة زيت القلي المعاد استخدامه.
بالمقارنة مع المجموعات الأخرى، أظهرت القوارض المزودة بالسمسم المعاد تسخينه أو زيت عباد الشمس زيادة الإجهاد التأكسدي والالتهاب في الكبد. أظهرت تلك القوارض نفسها أيضا أضرارا ملحوظة في القولون أثارت تغيرات في السموم الداخلية وعديدات السكاريد الشحمية، وهي سموم تطلق من بعض البكتيريا.
((نتيجة لذلك، تغير استقلاب الدهون في الكبد بشكل كبير، وانخفض نقل حمض أوميغا 3 الدهني في الدماغ DHA المهم)). يوضح البروفيسور شانموغام، الذي كان سابقا من جامعة مادوراي كاماراج، أن هذا بدوره أدى إلى التنكس العصبي، الذي شوهد في أنسجة الدماغ للفئران التي تستهلك الزيت المعاد تسخينه وكذلك ذريتها. تؤدي الأمراض التنكسية العصبية إلى موت الخلايا العصبية.

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