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منظاران محليان لرصد القمر

3/27/2024 11:21:42 PM
(MENAFN- Al Watan) عرضت جمعية ((هجر)) الفلكية في الأحساء، منظارين مصنعين محليًا لرصد القمر للمهندس يحيى الشاهين، ونصب وتشغيل 3 مناظير محوسبة بإشراف مسئول الرصد بالجمعية إبراهيم الخليفة لرصد القمر في طور الأحدب المتصاعد، وهناك آفاق للجمعية في التعاون مع الكيانات العلمية الأخرى في المشاركة لصنع مرصد فلكي على مستوى الأحساء بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، والمشاركة في بناء وتشغيل قبة فضائية لتعليم الطلاب والاستفادة منها.
الثقافة الفلكية
أبان رئيس المجلس التنفيذي الجمعية وليد الهاشم أن الجمعية، تهدف لنشر الثقافة العلمية الفلكية بين أفراد المجمع، وتقديم الاستشارات المتخصصة في مجال الفلك والبحث العلمي والابتكار، ومن برامج الجمعية رصد الظواهر الفلكية بانتظام وحرفية، وعقد المحاضرات وورش العمل، وتقديم الدورات التدريبية في مجال الفلك، وتقديم الدعم الفني في مجال أجهزة الرصد الفلكية، وتدريب الطلاب على استخدامها، والمشاركة في المؤتمرات في مجال اختصاص الجمعية، والمشاركة في عمل المعارض الفلكية، بالإضافة إلى المساهمة في الجانب العملي في تعليم الطلاب في مقررات الفلك، وورش عمل لنقاش المستجدات والاستكشافات الفلكية الحديثة، وندوات حول علاقة الفلك بالعلوم الأخرى، وتنفيذ رحلات للرصد الفلكي، ورؤية الجمعية أن تكون مرجعًا علميًا في مجال الفلك على مستوى الوطن العربي.
دمج الأجرام
أضاف الهاشم أن الجمعية، شاركت في ليالي كفو الرمضانية، بركن للتصوير الفلكي، لعضو الجمعية المصور الفلكي نعيم المطوع من خلال عرض مجموعة من الصور الفلكية، التي فيها دمج الأجرام الفلكية بالمعالم الطبيعية والعمرانية، بالإضافة إلى ركن العروض الفلكية، وتشغيل شاشتين كبيرتين لعرض صور ومقاطع فلكية كالأجرام السماوية المختلفة، ومقاطع مصورة لمقارنة أحجام الأجرام السماوية، وحركة الكواكب السيارة في جريانها حول الشمس، وركن المجسمات والتراث الفلكي، لعضو الجمعية يونس العمراني، وصاحب الفعاليات محاضرة علمية، بعنوان: ((التغيير المناخي والمملكة الخضراء)) لرئيس المجلس التنفيذي لجمعية وليد الهاشم.

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