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الحوثيون يخطفون الشباب للمساومة

3/27/2024 11:21:42 PM
(MENAFN- Al Watan) تزايدت في العاصمة صنعاء ممارسات خطف الشباب بشكل ملفت وكبير، واقتيادهم إلى مواقع مجهولة، وإثارة الرعب بين المواطنين من خلال الحملات المدروسة، والتي تقوم على تلفيق جريمة للشباب وعلى إثرها يتم حبسهم للتفاوض مع أسرهم بمبالغ مالية كبيرة، ليستمر فساد ونهب الأموال لدى الحوثي.
فئات معينة
وذكر مصدر في صنعاء: أن حملات المشرفين الحوثيين تتواصل في عمليات الخطف الهمجي لعدد من الشباب في الأسواق والشوارع والمقاهي والأحياء دون أي سبب أو مبرر منذ بداية شهر رمضان المبارك.
مضيفا أن الشباب المستهدفين كانوا من فئات معينة تعمد الحوثيين خطفهم ومنهم أقارب لبعض رجال الأعمال والتجار، ومقربين من بعض المشايخ والوجهاء، وأيضًا بعض أقارب المعارضين لسياسات الحوثيين.
مسلسل وهمي
ويروي المصدر عن ماذا يحصل بعد خطف الشباب، في عدة مراحل تخطيطية فالمرحلة الأولى الأمل، قائلا:” بعد عدة ايام من خطفهم يسمح لهم بالاتصال بأقاربهم وإبلاغهم بمواقع حبسهم، وأنه يسمح لهم بزيارتهم، والاطلاع على مسببات القبض عليهم.
ومن هنا تبدأ المرحلة الثانية الوهم:
يتم وضع آليه وطريقة مرتبة مسبقًا للسماح لأقارب السجين بالزيارة من خلال السماح بشخص واحد فقط من أقارب السجين، وعند وصوله إلى السجن يتم استقباله في بوابة السجن، ويطلب منه تسليم جميع أغراضه الشخصية لديهم، مع تطبيق إجراءات مشددة جدًا، توحي للزائر بأن القضية كبيرة وخطيرة جدًا، ويتجه إلى ما يسمى مكتب الاستقبال، ويتم انتظاره لمدة زمنية طويلة، بعدها يتم الاعتذار منه عن المقابلة للسجين.
وتبدأ مرحلة التفاوض، فيقول المصدر يبدأ قريب السجين يطالب بمعرفة القضية إلا أن الجميع يعتذرون منه في ذلك، مع توجيهه للمغادرة بسرعة، وعندما يتجه لبوابة المغادرة لاستلام أغراضه الشخصية، حيث يتوفر مكتب خاص بالبوابة مع وجود لوحة إرشادية كبيرة مكتوب عليه مكتب الاستفسارات، يتواجد به شخص مختلف في تعامله عن البقية تمامًا، يتسم بالهدوء ويتحدث بلطف، ويستمع للزائر، وهو من يوضح له تفاصيل عن قضية وهمية غير صحيحة واعترافات فورية للسجين موثقة تثبت إدانته بالإساءة المباشرة لما يسمى السيد، مع إيضاح بالمدة المتوقعة للحكم والتي تصل سنوات طويلة جدًا، وفي تلك الأثناء تبدأ عملية المساومات على التدخل لإطلاق صراحة بمقابل كبير يتوافق مع القضية الوهمية.
ملف خطير
وأوضح المصدر أن هذه الجرائم والانتهاكات التي يمارسها الحوثيين ضمن مسلسل الجرائم المتواصلة في اليمن هي ملف خطير وجسيم وانتهاك صارخ ضد الإنسانية.
حملات الخطف الحوثية للمساومات المالية تشمل:
شبابا من أقارب التجار ورجال الأعمال المشايخ والوجهاء والأعيان في صنعاء أقارب المعارضين لسياسات الحوثيين الإعلاميين والصحفيين.

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