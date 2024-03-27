الأمم المتحدة للبيئة: جميع القارات أهدرت أكثر من مليار وجبة غذاء يوميا عام 2022

MENAFN - Al-Borsa News) قال برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن الأسر في جميع القارات أهدرت أكثر من مليار وجبة يوميا في عام 2022 في الوقت الذي عانى فيه حوالي 783 مليون شخص من الجوع ، وواجه ثلث البشرية انعدام الأمن الغذائي .

وأكد تقرير للبرنامج حول مؤشر هدر الغذاء نشر اليوم أن هدر الطعام لايزال يضر بالاقتصاد العالمي ويؤدي إلى تغير المناخ وفقدان الطبيعة والتلوث .

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وقدم تقرير البرنامج الأممي – الذي يعد الأكثر دقة بشأن هدر الطعام على مستوى البيع بالتجزئة والمستهلك – إرشادات للبلدان بشأن تحسين جمع البيانات ويقترح أفضل الممارسات للحد من هدر الأغذية، وقال إنه تم إنتاج حوالى 1.05 مليار طن من نفايات الطعام فى عام 2022 (بما فى ذلك الأجزاء غير الصالحة للأكل )، وأشار التقرير إلى أن هذا يصل إلى 132 كيلوجراما للفرد ، كما يمثل حوالي خمس إجمالي المواد الغذائية المتاحة للمستهلكين ، ولفت التقرير إلى أن الأغذية المهدرة في عام 2022 ، توزعت بين 60 % على مستوى الأسرة ، و28% للخدمات الغذائية، وتجارة التجزئة 12 % .

وأكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن هدر الطعام مأساة عالمية، حيث قالت إنجر أندرسن المديرة التنفيذية للبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إن الملايين سيعانون من الجوع اليوم بسبب هدر الغذاء في جميع أنحاء العالم، إضافة ألى أن تأثيرات مثل هذه النفايات غير الضرورية تسبب تكاليف باهظة للمناخ والطبيعة .

وأضاف التقرير أن العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لاتزال تفتقر الى أنظمة كافية لتتبع التقدم المحرز لتحقيق هدف التنمية المستدامة المتمثل في خفض هدر الغذاء إلى النصف بحلول عام 2030 ، لا سيما في خدمات البيع بالتجزئة والأغذية ، وأوضح التقرير أن أربعة فقط من دول مجموعة العشرين (استراليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية) والاتحاد الأوروبي لديها تقديرات مناسبة لتتبع التقدم المحرز حتى عام 2030 ، كما أن لدى كندا والمملكة العربية السعودية تقديرات مناسبة للأسر المعيشية ، مع توقع تقديرات البرازيل في أواخر عام 2024 الجاري.

ووفقا للتقرير ، فإن البيانات تؤكد أن هدر الطعام ليس مجرد مشكلة دولة غنية، حيث تختلف مستويات هدر الطعام المنزلي في البلدان ذات الدخل المرتفع والبلدان المتوسطة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى بمقدار 7 كجم فقط للفرد ، وأضاف أن البلدان الأكثر سخونة تولد المزيد من هدر الطعام لكل فرد من الأسر، ربما بسبب ارتفاع استهلاك الأطعمة الطازجة التي تحتوى على أجزاء كبيرة غير صالحة للأكل ونقص سلاسل التبريد القوية.

من ناحية أخرى قال التقرير إنه ووفقا للبيانات الحديثة فإن فقد الأغذية وهدرها يؤدي لتوليد ما بين 8 إلى 10 % من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية السنوية ، أي ما يقرب من 5 أضعاف انبعاثات قطاع الطيران ، إضافة لفقدان كبير للتنوع البيولوجى ، لافتا إلى أن خسائر الغذاء وهدره على الاقتصاد العالمى تقدر بنحو تريليون دولار .

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