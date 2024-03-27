شنايدر إلكتريك تتعاون مع إنفيديا لتصميم مراكز بيانات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شنايدر إلكتريك ، عن تعاونها مع شركة إنفيديا لتحسين البنية التحتية لمراكز البيانات وتمهيد الطريق لأحدث التقنيات التى يشهدها مجال الذكاء الاصطناعى وتقنيات التوأم الرقمى.

ومن خلال تلك الشراكة، ستقوم شنايدر إلكتريك بالاستفادة من خبراتها فى مجال البنية التحتية لمراكز البيانات وأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعى من إنفيديا لتقديم أول تصاميم مرجعية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعى التى ستكون متاحة للجمهور لأول مرة، ومن المتوقع أن تقوم تلك التصميمات بإعادة تعريف المعايير اللازمة لنشر وتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعى داخل مراكز البيانات.

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قال بانكاج شارما، نائب الرئيس التنفيذى لقسم الطاقة المؤمنة وأعمال مراكز البيانات فى شنايدر إلكتريك:“نحن نفتح طريق لمستقبل الذكاء الاصطناعى فى المؤسسات من خلال الدمج بين خبراتنا فى حلول مراكز البيانات مع ريادة إنفيديا فى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ونهدف لمساعدة المؤسسات فى التغلب على قيود البنية التحتية لمراكز البيانات وتعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعى، ومن خلال تعاون شنايدر إلكتريك مع إنفيديا، نمهد الطريق من أجل خلق مستقبل أكثر كفاءة واستدامة وتطوراً، مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعى”.

وفى المرحلة الأولى من هذا التعاون، ستُقدم شنايدر إلكتريك تصميمات مرجعية متطورة لمراكز البيانات والمصممة خصيصًا لمجموعات حلول الحوسبة المتسارعة من إنفيديا والمبنية لمعالجة البيانات والمحاكاة الهندسية، والتصميمات الإلكترونية الآلية، تصميم الدواء بمساعدة الكمبيوتر، والذكاء الاصطناعى التوليدى.

وسيتم التركيز بشكل خاص على توزيع الطاقة، ونظم التبريد السائل، والضوابط المصممة لضمان التشغيل البسيط والموثوق للوحدات ذات الكثافة العالية.

ومن خلال هذا التعاون، تهدف شنايدر إلكتريك إلى تزويد أصحاب ومشغلى مراكز البيانات بالأدوات والموارد اللازمة لدمج تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعى الجديدة والمتطورة فى البنية التحتية الخاصة بهم، مما يدعم تحقيق كفاءة الأنظمة والتشغيل على مدار دورة حياة مراكز البيانات.

وقال إيان باك، نائب رئيس هايبرسيكل والحوسبة عالية الأداء فى إنفيديا:“نقدم من خلال تعاوننا مع شنايدر إلكتريك، تصميمات مرجعية لمراكز البيانات الذكاء الاصطناعى باستخدام تقنيات الجيل القادم من الحوسبة المتسارعة من إنفيديا، مما يوفر البنية التحتية اللازمة للمؤسسات لتعظيم الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعى، مما يعزز من الابتكار والتحول الرقمى فى مختلف الصناعات”.