شنايدر إلكتريك تتعاون مع إنفيديا لتصميم مراكز بيانات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى

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- Al-Borsa News) أعلنت شنايدر إلكتريك ، عن تعاونها مع شركة إنفيديا لتحسين البنية التحتية لمراكز البيانات وتمهيد الطريق لأحدث التقنيات التى يشهدها مجال الذكاء الاصطناعى وتقنيات التوأم الرقمى.
ومن خلال تلك الشراكة، ستقوم شنايدر إلكتريك بالاستفادة من خبراتها فى مجال البنية التحتية لمراكز البيانات وأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعى من إنفيديا لتقديم أول تصاميم مرجعية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعى التى ستكون متاحة للجمهور لأول مرة، ومن المتوقع أن تقوم تلك التصميمات بإعادة تعريف المعايير اللازمة لنشر وتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعى داخل مراكز البيانات.
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قال بانكاج شارما، نائب الرئيس التنفيذى لقسم الطاقة المؤمنة وأعمال مراكز البيانات فى شنايدر إلكتريك:“نحن نفتح طريق لمستقبل الذكاء الاصطناعى فى المؤسسات من خلال الدمج بين خبراتنا فى حلول مراكز البيانات مع ريادة إنفيديا فى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ونهدف لمساعدة المؤسسات فى التغلب على قيود البنية التحتية لمراكز البيانات وتعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعى، ومن خلال تعاون شنايدر إلكتريك مع إنفيديا، نمهد الطريق من أجل خلق مستقبل أكثر كفاءة واستدامة وتطوراً، مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعى”.
وفى المرحلة الأولى من هذا التعاون، ستُقدم شنايدر إلكتريك تصميمات مرجعية متطورة لمراكز البيانات والمصممة خصيصًا لمجموعات حلول الحوسبة المتسارعة من إنفيديا والمبنية لمعالجة البيانات والمحاكاة الهندسية، والتصميمات الإلكترونية الآلية، تصميم الدواء بمساعدة الكمبيوتر، والذكاء الاصطناعى التوليدى.
وسيتم التركيز بشكل خاص على توزيع الطاقة، ونظم التبريد السائل، والضوابط المصممة لضمان التشغيل البسيط والموثوق للوحدات ذات الكثافة العالية.
ومن خلال هذا التعاون، تهدف شنايدر إلكتريك إلى تزويد أصحاب ومشغلى مراكز البيانات بالأدوات والموارد اللازمة لدمج تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعى الجديدة والمتطورة فى البنية التحتية الخاصة بهم، مما يدعم تحقيق كفاءة الأنظمة والتشغيل على مدار دورة حياة مراكز البيانات.
وقال إيان باك، نائب رئيس هايبرسيكل والحوسبة عالية الأداء فى إنفيديا:“نقدم من خلال تعاوننا مع شنايدر إلكتريك، تصميمات مرجعية لمراكز البيانات الذكاء الاصطناعى باستخدام تقنيات الجيل القادم من الحوسبة المتسارعة من إنفيديا، مما يوفر البنية التحتية اللازمة للمؤسسات لتعظيم الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعى، مما يعزز من الابتكار والتحول الرقمى فى مختلف الصناعات”.
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