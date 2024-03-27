((بنك مصر)) يعتزم نقل أصول عقارية بـ 4 مليارات جنيه إلى شركة تابعة

(MENAFN
- Al-Borsa News) يعتزم بنك مصر نقل أصول عقارية بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه إلى شركة تابعة متخصصة فى إدارة الأصول العقارية بهدف تفعيل نشاطها خلال النصف الثانى من العام الجارى.
وقال مسئول فى البنك لـ”البورصة”، إنه إلى جانب تفعيل الشركة يهدف البنك إلى تطوير واستغلال الأصول المملوكة له بما يدر عائدا جيدا.
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أضاف أن البنك لديه استراتيجية طموحة تستهدف ضخ استثمارات مباشرة تتجاوز قيمتها 4 مليارات جنيه فى عدد من الشركات والمؤسسات المالية، بخلاف المشاركة أيضاً فى استثمار كبير فى القطاع الصناعى بقيمة 2.5 مليار جنيه من خلال إحدى شركات بنك مصر التابعة ويهدف هذا الاستثمار إلى دعم الصادرات.
وبلغت قيمة المحفظة الإجمالية لاستثمارات البنك نحو 138 مليار جنيه، منها قرابة 80 مليار جنيه فى محفظة الاستثمار المباشر موزعة على حصص فى أكثر من 160 شركة، فيما تتوزع باقى قيمة الاستثمارات بين استثمارات فى البورصة وأدوات الدين وأصول عقارية.
وأظهرت القوائم المالية المستقلة لبنك مصر تحقيق أرباح قبل ضرائب الدخل بقيمة 59.305 مليار جنيه فى أول 9 شهور من العام الماضى مقابل 27.781 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.
وبلغ صافى ربح الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023 إلى 39.240 مليار جنيه، مقابل 17.701 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، وسجل صافى الدخل من العائد سجل 77.794 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 35.392 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.
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