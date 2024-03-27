((بنك مصر)) يعتزم نقل أصول عقارية بـ 4 مليارات جنيه إلى شركة تابعة

MENAFN - Al-Borsa News) يعتزم بنك مصر نقل أصول عقارية بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه إلى شركة تابعة متخصصة فى إدارة الأصول العقارية بهدف تفعيل نشاطها خلال النصف الثانى من العام الجارى.

وقال مسئول فى البنك لـ”البورصة”، إنه إلى جانب تفعيل الشركة يهدف البنك إلى تطوير واستغلال الأصول المملوكة له بما يدر عائدا جيدا.

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أضاف أن البنك لديه استراتيجية طموحة تستهدف ضخ استثمارات مباشرة تتجاوز قيمتها 4 مليارات جنيه فى عدد من الشركات والمؤسسات المالية، بخلاف المشاركة أيضاً فى استثمار كبير فى القطاع الصناعى بقيمة 2.5 مليار جنيه من خلال إحدى شركات بنك مصر التابعة ويهدف هذا الاستثمار إلى دعم الصادرات.

وبلغت قيمة المحفظة الإجمالية لاستثمارات البنك نحو 138 مليار جنيه، منها قرابة 80 مليار جنيه فى محفظة الاستثمار المباشر موزعة على حصص فى أكثر من 160 شركة، فيما تتوزع باقى قيمة الاستثمارات بين استثمارات فى البورصة وأدوات الدين وأصول عقارية.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة لبنك مصر تحقيق أرباح قبل ضرائب الدخل بقيمة 59.305 مليار جنيه فى أول 9 شهور من العام الماضى مقابل 27.781 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.

وبلغ صافى ربح الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023 إلى 39.240 مليار جنيه، مقابل 17.701 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، وسجل صافى الدخل من العائد سجل 77.794 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 35.392 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.