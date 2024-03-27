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عمومية الدلتا للسكر تقر توزيع أرباح بقيمة 5 جنيهات للسهم

3/27/2024 11:21:27 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الدلتا للسكر ، فى جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، التصديق على توزيعات أرباح بقيمة 5 جنيهات للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2023، على أن يتم تحديد موعد استحقاق الكوبون لاحقا.

ووفقا لقرارات الجمعية العمومية التى اطلعت“البورصة” على نسخة منها، تم التصديق على قائمة المركز المالي، وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة والاستدامة، والنظر في تقرير مراقب الحسابات.

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وأخلت الجمعية مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2023، كما أقرت توزيع نسبة لا تقل عن 5% من المبالغ المتبقية مكافأة لمجلس الإدارة.

واعتمدت الجمعية العمومية مبلغ 3 ملايين جنيه تبرعات مع تفويض إدارة الشركة في تحديد الجهات التي يتم صرف التبرعات لها.

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