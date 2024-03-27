عمومية الدلتا للسكر تقر توزيع أرباح بقيمة 5 جنيهات للسهم

(MENAFN
- Al-Borsa News) أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الدلتا للسكر ، فى جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، التصديق على توزيعات أرباح بقيمة 5 جنيهات للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2023، على أن يتم تحديد موعد استحقاق الكوبون لاحقا.
ووفقا لقرارات الجمعية العمومية التى اطلعت“البورصة” على نسخة منها، تم التصديق على قائمة المركز المالي، وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة والاستدامة، والنظر في تقرير مراقب الحسابات.
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وأخلت الجمعية مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2023، كما أقرت توزيع نسبة لا تقل عن 5% من المبالغ المتبقية مكافأة لمجلس الإدارة.
واعتمدت الجمعية العمومية مبلغ 3 ملايين جنيه تبرعات مع تفويض إدارة الشركة في تحديد الجهات التي يتم صرف التبرعات لها.
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