((المستوردين)) ترسل مذكرة لـ((المالية)) لخفض سعر الدولار الجمركى

MENAFN - Al-Borsa News) قال أحمد الملوانى، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة أرسلت مذكرة لوزارة المالية، طالبت بها بخفض سعر الدولار الجمركى على بعض القطاعات للتغلب على التكلفة الجمركية المرتفعة عليها.

أضاف“الملوانى” لـ”البورصة”، أن قطاعى الأغذية ومستلزمات الإنتاج أبرز القطاعات المستهدفة، والتى تم التركيز عليها بالمذكرة، بينما السلع والمنتجات تامة الصنع يتم محاسبتها بسعر الدولار المعلن على شاشات البنوك حينها.

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أوضح، أن قطاع الأغذية معفى من الضريبة الجمركية، ولكن يحتسب عليها ضريبة قيمة مضافة يتم تقيمها بسعر الدولار فى البنوك، ما يزيد من التكلفة.

وقال إن سعر الدولار الموازى بنسبة 30% بعد تحرير سعر العملة لكن الدولار الجمركى صعد بنفس النسبة ما قد يقف أمام انخفاض الأسعار بالشكل المناسب.

لفت إلى أن الشعبة طالبت بخفض الدولار الجمركى لتلك القطاعات عند مستويات ما قبل التعويم الأخير للجنيه، أو لمستويات تتراوح بين 35 و38 جنيهًا وتثبيته على ذلك.

أشار إلى أن تثبيت الدولار الجمركى على الخامات ومستلزمات الإنتاج يساعد المصانع على زيادة الإنتاج بتكلفة مناسبة قادرة على المنافسة خارجيا مع الدول ذات تكلفة التصنيع المنخفضة، بجانب تحقيق مستهدفات الحكومة بخفض أسعار السلع ما يتماشى مع انخفاض الدولار من مستوياته القياسية.

أوضح، أن أسعار السلع ستشهد انخفاضات خلال الفترة المقبلة، مدعومة بإطلاق مبادرة الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص لخفض أسعار السلع بنسب تصل إلى 20%، ولكن يظل ارتفاع سعر الدولار الجمركى عائقا أمام استشعار المصنع والمستهلك بالانخفاضات التى طرأت على سعر الصرف فى السوق الموازى.

كشف أن معظم الخامات والبضائع المتراكمة خلال الفترة الماضية تم تدبير الدولار لها وأفرج عنها، وعادت الشحنات لمستوياتها الطبيعية ما قبل الأزمة.