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أسعار النفط تنخفض بعد قفزة في مخزونات الخام الأمريكي

3/27/2024 11:21:26 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات حكومية أظهرت قفزة مفاجئة في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو49 سنتاً، أو 0.6%، إلى 85.76 دولار للبرميل.

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وتراجع عقد تسليم يونيو الأكثر تداولاً 51 سنتاً إلى 85.12 دولار.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 46 سنتاً، أو 0.6%، إلى 81.46 دولار.

وأصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات اليوم الأربعاء تظهر ارتفاع مخزونات الخام 3.2 مليون برميل إلى 448.2 مليون في الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 1.3 مليون برميل.

المصدر:

MENAFN27032024000202011048ID1108030550

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