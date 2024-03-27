أسعار النفط تنخفض بعد قفزة في مخزونات الخام الأمريكي

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات حكومية أظهرت قفزة مفاجئة في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو49 سنتاً، أو 0.6%، إلى 85.76 دولار للبرميل.
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وتراجع عقد تسليم يونيو الأكثر تداولاً 51 سنتاً إلى 85.12 دولار.
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 46 سنتاً، أو 0.6%، إلى 81.46 دولار.
وأصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات اليوم الأربعاء تظهر ارتفاع مخزونات الخام 3.2 مليون برميل إلى 448.2 مليون في الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 1.3 مليون برميل.
المصدر:
MENAFN27032024000202011048ID1108030550
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